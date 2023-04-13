Парень из ревности облил девушку кислотой, но она восстала из пепла, как Феникс, и живёт счастливо

Отношения могут привнести не только счастье в жизнь, но и сделать её настоящим кошмаром. Именно таким стала жизнь девушки после встречи с неадекватным парнем.
Кэти Пайпер познакомилась с парнем в интернете. Дэниел Линч сначала казался классным, они встретились лично. Однако в марте 2008 Линч подговорил сообщника облить девушку кислотой - с тех пор жизнь Кэти навсегда изменилась.
Кислота вызвала ожоги на лице Кэти и ослепила ей левый глаз. Её экстренно ввели в кому на 12 дней и начали пересаживать кожу. Пайпер перенесла более 250 операций, которые помогли ей вернуться к нормальной жизни и избавиться от травм.
Однако привычной жизнь не стала: девушка была успешной телеведущей, вся её карьера была построена на внешности, после инцидента она могла поставить крест на жизни звезды. Но она, как Феникс, восстала из пепла, нашла силы двигаться дальше.
Кэти сняла документальный фильм о себе, в котором подробно рассказала историю жизни после выздоровления: "Я носила маску в течение 2 лет, у меня была бритая голова и очень фиолетово-красный вид. Меня просили выйти из магазинов, чтобы не пугать других, кричали на улице".
Кэти стала настоящим источником вдохновения для людей по всему миру, которые подверглись насилию. Теперь она автор бестселлеров, коуч, телеведущая и основатель благотворительной организации. Она путешествует по миру и делится своей вдохновляющей историей, мотивируя людей никогда не сдаваться, помогая жертвам пожаров.
Она могла закрыться от мира, но выбрала другой путь. У Кэти теперь есть собственное шоу за завтраком на ITV, также она рекламирует различные средства по уходу за лицом.
Помимо работы у нее есть и семья: Кэти счастлива в браке с плотником и строителем Ричардом Джеймсом Саттоном. У нее 2 дочери.
Сильная духом Кэти не планирует сдаваться никогда!
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