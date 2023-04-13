Парень из ревности облил девушку кислотой, но она восстала из пепла, как Феникс, и живёт счастливо

Кэти сняла документальный фильм о себе, в котором подробно рассказала историю жизни после выздоровления: "Я носила маску в течение 2 лет, у меня была бритая голова и очень фиолетово-красный вид. Меня просили выйти из магазинов, чтобы не пугать других, кричали на улице".