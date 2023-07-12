В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг

Несмотря на сопротивление некоторых западных стран, разум всё-таки победил.
Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию с осуждением акций с сожжением священных книг. В голосовании участвовали представители 47 стран. Отмечается, что за проголосовали 28 государств, 12 высказались против и семь делегатов воздержались от голосования.
Примечательно, что против осуждения публичных акций с глумлением над священными книгами выступили в основном западные страны. Это США, Британия, Германия, Бельгия, Франция, Финляндия Литва и ряд других государств.
Сегодняшнее голосование проходило на внеочередной сессии СПЧ, посвящённой недавними событиями в столице Швеции, где с разрешения правительства мигрант из Ирака сжёг Коран и обмазал его свининой.
К сожалению, принятая большинством голосов резолюция имеет рекомендательный характер. По результатам голосования, орган ООН призвал государства пересмотреть свои законы и политику, которые могут помешать судебному преследованию лиц, призывающих к ненависти на религиозной почве или подстрекающих к дискриминации, вражде и насилию. Россия, к слову, полностью поддержала эту резолюцию, однако голосовать не смогла, поскольку не является членом СПЧ.
Совет осуждает и решительно отвергает недавние публичные и преднамеренные акты осквернения Священного Корана и подчеркивает необходимость привлечения виновных в этих актах религиозной ненависти к ответственности в соответствии с обязательствами государств, вытекающими из международных прав человека
И из смешного. Вчера житель шведского Хельсингборга по имени Лукас тоже решил сжечь Коран и даже получил разрешение властей на проведение акции. По его задумке, сожжение очередной священной книги мусульман вызвало бы гнев в их среде и вновь переключило внимание на Швецию, что в свою очередь затруднило бы вступление страны в НАТО. Однако после новостей о том, что Турция согласилась поддержать заявку Швеции по вступлению в Североатлантический альянс, раздосадованный швед вместо Корана собрался сжечь устав НАТО.
Во время демонстрации мне будет что сказать о НАТО и шведском государстве
Источник:
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Для меня вопрос религии вообще немного странный. Веришь? Отлично! Но почему остальные должны как-то трепетно относиться к твоим верованиям?
Публичное сожжение священной книги - прямой акт агрессии.
Любая книга печатается не для сожжения, не только религиозная.
Ссали они на все эти резолюции, так же, как СШП на конвенцию о запрете кассетных боеприпасов.
Если да, то за что голосовала.
Но, как грица, "наТТТо, так наТТТТо!"
Мне вот интересно чем они при этом руководствовались? Мусульман на планете Земля более 1,8 миллиарда. Ясно, что для многих из них этот акт станет оскорблением.
Нормальное светское государство должно, по-идее, гарантировать свободу слова и вероисповедания. В данном случае, это не свобода слова и не свобода вероисповедания, а глумление и оскорбление. Я лично против открытой публичной демонстрации отношения к какой-либо религии. Быть христианином, буддистом, мусульманином или атеистом - это личное дело каждого. Но открытое и агрессивное демонстрация этого - это вызов другим членам общества.
именно такие любят начинать войны, революции, скандалы в очередях и подобное
к счастью, их не так много пока
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долбойопов никакие резолюции, правила и законы никогда не останавливали и не смогут. нельзя жечь официально, будут делать неофициально. вот и все, конец истории.
Хотя, там уже и без сожжения корана все порешали... Мигрантов в Швеции выше крыши, может чтоб на это обратили внимание