FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6645 постов • 3051 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг

В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг

Автор:
12 июля 2023 13:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СПЧ   голосование   оон   осуждение   резолюция   священные книги   
2263
4

Несмотря на сопротивление некоторых западных стран, разум всё-таки победил.

Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию с осуждением акций с сожжением священных книг. В голосовании участвовали представители 47 стран. Отмечается, что за проголосовали 28 государств, 12 высказались против и семь делегатов воздержались от голосования.

Примечательно, что против осуждения публичных акций с глумлением над священными книгами выступили в основном западные страны. Это США, Британия, Германия, Бельгия, Франция, Финляндия Литва и ряд других государств.

Сегодняшнее голосование проходило на внеочередной сессии СПЧ, посвящённой недавними событиями в столице Швеции, где с разрешения правительства мигрант из Ирака сжёг Коран и обмазал его свининой.


К сожалению, принятая большинством голосов резолюция имеет рекомендательный характер. По результатам голосования, орган ООН призвал государства пересмотреть свои законы и политику, которые могут помешать судебному преследованию лиц, призывающих к ненависти на религиозной почве или подстрекающих к дискриминации, вражде и насилию. Россия, к слову, полностью поддержала эту резолюцию, однако голосовать не смогла, поскольку не является членом СПЧ.

Совет осуждает и решительно отвергает недавние публичные и преднамеренные акты осквернения Священного Корана и подчеркивает необходимость привлечения виновных в этих актах религиозной ненависти к ответственности в соответствии с обязательствами государств, вытекающими из международных прав человека

И из смешного. Вчера житель шведского Хельсингборга по имени Лукас тоже решил сжечь Коран и даже получил разрешение властей на проведение акции. По его задумке, сожжение очередной священной книги мусульман вызвало бы гнев в их среде и вновь переключило внимание на Швецию, что в свою очередь затруднило бы вступление страны в НАТО. Однако после новостей о том, что Турция согласилась поддержать заявку Швеции по вступлению в Североатлантический альянс, раздосадованный швед вместо Корана собрался сжечь устав НАТО.


Во время демонстрации мне будет что сказать о НАТО и шведском государстве

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: СПЧ   голосование   оон   осуждение   резолюция   священные книги   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Б.Касторский 2 часа назад
В мире столько религий (точно несколько тысяч) и каждую будут защищать? А если одна религия считает другую неправильной и к её книгам относятся как-то особенно тепло. Кого защищать?
Для меня вопрос религии вообще немного странный. Веришь? Отлично! Но почему остальные должны как-то трепетно относиться к твоим верованиям?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
АнтонПолднев 10 минут назад
И разного рода отморозки такие: "Ой боюс боюс..."
Ссали они на все эти резолюции, так же, как СШП на конвенцию о запрете кассетных боеприпасов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 22 минуты назад
А Россия участвовала?
Если да, то за что голосовала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra Полчаса назад
По-моему Швеция сильно не хочет в НАТО, но заявить об этом в открытую не может, поэтому и допускает всякие "перфомансы" руками своих граждан.
Но, как грица, "наТТТо, так наТТТТо!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Ashabad 36 минут назад
Мир сходит с ума. Так всегда бывает на рубеже эпох, когда рушатся империи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Александр Вьюшков 37 минут назад
Против выступили страны, у которых своего святого и нет совсем, поэтому для них, что Коран, что Библия. Кто среди них - две United, считающие себя пупом земли, да их прихлебатели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Aleks 42 минуты назад
У всех этих резолюций польза одна - ими можно подтереться в туалете. Чего не скажешь о самой организации, ей даже подтереться нельзя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Проктолог-иллюзионист Час назад
кого-то когда-то останавливали резолюции ООН?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
414
Neftyanoy56 Час назад
Устав НАТО - тоже сакральная книга?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
karamal Neftyanoy56 51 минуту назад
сожги - и узнаешь что тебе ничего не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Aleksandr Час назад
Теперь надо проголосовать, можно ли сжигать того, кто сжег "священные книги".


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Юрьевич Час назад
"12 высказались против"
Мне вот интересно чем они при этом руководствовались? Мусульман на планете Земля более 1,8 миллиарда. Ясно, что для многих из них этот акт станет оскорблением.
Нормальное светское государство должно, по-идее, гарантировать свободу слова и вероисповедания. В данном случае, это не свобода слова и не свобода вероисповедания, а глумление и оскорбление. Я лично против открытой публичной демонстрации отношения к какой-либо религии. Быть христианином, буддистом, мусульманином или атеистом - это личное дело каждого. Но открытое и агрессивное демонстрация этого - это вызов другим членам общества.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
karamal Юрьевич 51 минуту назад
против - потому что слишком много значения придали сожжению книги, чтобы подымать шум.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
388
Серега Час назад
Надо издать закон,что разрешается сожжение,уничтожение и другие действия с Талмудом,Библией,Кораном.Но,так же разрешается безнаказано убить того,кто это сделал.И посмотрим,сожжет ли кто нибудь Священную книгу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost Час назад
есть такие люди, без мозгов в голове, но с шилом в жопе: всё равно против чего выступать, лишь бы выступать
именно такие любят начинать войны, революции, скандалы в очередях и подобное
к счастью, их не так много пока
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Shtoppi 2 часа назад
<<Несмотря на сопротивление некоторых западных стран, разум всё-таки победил.>>
----------
долбойопов никакие резолюции, правила и законы никогда не останавливали и не смогут. нельзя жечь официально, будут делать неофициально. вот и все, конец истории.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
по мне так это отвлечение внимания от реальных проблем. если полиция прикрывает акции. то сами понимаете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7
karamal ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 52 минуты назад
согласен что религиям придают сильно большое значение. Это просто вера во что-то. В отличии от элементарных прав человека и условий его жизни, лучше бы им уделяли внимание, а то по сути простой человек ничего не значит, мусор для богатых, но его религию типа защищают... наверно так легче управлять. Короче, надо не в бога верить, а в справедливость и торжество правды, и лучше этому отдать силы и средства, а не тратить их в церквях и мечетях. Хотя сам я православный и чту традиции. Но для меня это скорее всего дань культурной традиции и моральный оплот, а не фанатичная религиозность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

160305



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гений

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#удивительно#шоу бизнес#кино#машина#США#история#археология
#Юмор#животные#интересно#в мире#Ynews#новости#истории#подборка#красота#дизайн
#интересное#забавно#факты#позитив#мир#улыбнуло#СССР#Жизнь#маразм#Китай
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться