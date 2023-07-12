В ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг

Сегодняшнее голосование проходило на внеочередной сессии СПЧ, посвящённой недавними событиями в столице Швеции, где с разрешения правительства мигрант из Ирака сжёг Коран и обмазал его свининой.





К сожалению, принятая большинством голосов резолюция имеет рекомендательный характер. По результатам голосования, орган ООН призвал государства пересмотреть свои законы и политику, которые могут помешать судебному преследованию лиц, призывающих к ненависти на религиозной почве или подстрекающих к дискриминации, вражде и насилию. Россия, к слову, полностью поддержала эту резолюцию, однако голосовать не смогла, поскольку не является членом СПЧ.



