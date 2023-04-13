"Люди-рыбы" или удивительная генетическая мутация в племени баджо

Племя баджо, испокон веков занимавшееся рыболовством и торговлей, всегда считалось очень мирным и дружелюбным. А так как они всегда жили в плавучих домах и очень редко обосновывались на суше, то их стали называть "морскими кочевниками" или "морскими цыганами".

Численность племени баджо на самом деле довольно велика, на сегодняшний день их насчитывается порядка 1,2 миллиона. Но стоит отметить, что традиционный "морской" образ жизни ведут от силы 10% аборигенов. Остальные с приходом цивилизации предпочли жить на суше или, по крайней мере, на берегах.

Прирождённые рыбаки

Даже сегодня рацион баджо в основном состоит из рыбы, которую они добывают в море. Причём, чаще всего это подводная охота, во время которой рыбаки проводят под водой примерно 60% времени. Надо признать, что получается у них прекрасно. Эти люди буквально рождены для ныряния.