"Люди-рыбы" или удивительная генетическая мутация в племени баджо

На нашей планете живёт почти 8 миллиардов человек, среди которых есть немало тех, кто обладает необычными способностями. К примеру, представители одного племени, живущие на территории Филиппин и Индонезии, способны задерживать дыхание на целых 13 минут.
Но как им это удаётся?
Всё дело в генетической мутации, которая выработалась в их организмах из-за особенностей среды обитания. Ведь они живут в море уже много тысяч лет...
"Морские цыгане"
Племя баджо (также можно встретить названия баджау и баджао) было открыто европейцами только в 18 веке. Этот народ тихо и мирно жил в Юго-Восточной Азии в западной части Тихого океана, не доставляя никаких неприятностей своим соседям.
Племя баджо, испокон веков занимавшееся рыболовством и торговлей, всегда считалось очень мирным и дружелюбным. А так как они всегда жили в плавучих домах и очень редко обосновывались на суше, то их стали называть "морскими кочевниками" или "морскими цыганами".
Численность племени баджо на самом деле довольно велика, на сегодняшний день их насчитывается порядка 1,2 миллиона. Но стоит отметить, что традиционный "морской" образ жизни ведут от силы 10% аборигенов. Остальные с приходом цивилизации предпочли жить на суше или, по крайней мере, на берегах.
Прирождённые рыбаки
Даже сегодня рацион баджо в основном состоит из рыбы, которую они добывают в море. Причём, чаще всего это подводная охота, во время которой рыбаки проводят под водой примерно 60% времени. Надо признать, что получается у них прекрасно. Эти люди буквально рождены для ныряния.
Получается, что рыбаки баджо целиком зависят от своей способности задерживать дыхание под водой, поскольку это единственный способ поймать рыбу, моллюсков или крабов, которыми они питаются.
Согласно исследованиям учёных, баджо как народ обособились около 15000 лет назад и с тех пор ведут примерно один и тот же образ жизни. Кажется невероятным, но этого времени хватило для того, чтобы у них появилась одна особенность, отличающая "морских кочевников" от всех остальных людей.
Появление сверхспособности
Обычный человек без тренировки способен задерживать дыхание примерно на 1-2 минуты, в то время как представители племени баджо могут не дышать под водой 13 минут и погружаться на глубину до 70 метров. И всё это без водолазного снаряжения!
Конечно, есть люди, которые с использованием специальных методик могут научиться задерживать дыхание на 5, 7 и даже 10 минут. Но баджо словно рождены для этого, потому что им не нужны никакие тренировки.
Прозвучит странно, но долгое время никто не изучал эту способность "морских цыган". Ею заинтересовалась лишь исследовательница Мелисса Илардо из Копенгагенского университета, когда в 2018 году посетила остров Каледупа в южной части Индонезии и узнала об умении баджо задерживать дыхание на такое длительное время.
Полезная мутация
Мелиссе Илардо во что бы то ни стало захотелось раскрыть секрет "подводного племени", поэтому она занялась его изучением. В этом ей помогали два других исследователя, Эске Виллерслев и Расмус Нильсен, из того же университета, что и она.
Их теория заключалась в том, что "морские кочевники" обладают генетической мутацией, которая помогла им адаптироваться к водной среде обитания, поэтому они могут задерживать дыхание на более длительное время, чем все другие люди.
Для проверки своей гипотезы они взяли образцы крови у 93 представителей племени баджо, которые жили наиболее изолировано и в последние годы не вступали в брак с представителями других народностей.
Ген PDE10A
В ходе кропотливой работы Мелиссе Илардо и её коллегам удалось выяснить, что один ген (PDE10A) в ДНК представителей племени баджо заметно отличается от того же гена у других людей.
Если говорить простым языком, то этот ген заставляет щитовидную железу выделять больше специальных гормонов, которые вызывают увеличение селезёнки. У баджо она оказалась в 2, а то и в 3 раза больше среднего размера.
В учёном мире уже существовала гипотеза, что селезёнка играет важную роль в тех ситуациях, когда человек задерживает дыхание на длительное время, но доказать это предположение смогло именно исследование Илардо.
А дело в том, что селезёнка, среди прочего, выполняет такую важную функцию как хранение эритроцитов, высвобождая их в том случае, когда тело сталкивается с нехваткой кислорода.
Это, как раз, и помогает баджо дольше оставаться под водой, ведь в момент гипоксии у них появляется в 2 раза больше дополнительных эритроцитов, которые продолжают снабжать организм оставшимся кислородом.
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