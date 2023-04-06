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Неприкасаемые: как это работает

Неприкасаемые: как это работает

Автор:
06 апреля 2023 10:46
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: в мире   люди   неприкасаемые   подаяние   факты   фото   
2140
5

В Бангалоре на обочине часто можно увидеть женщин с улыбкой аллигатора и руками гренадёрши, выпрашивающих подаяние у машин или пляшущих возле местного рынка. Да и если присмотреться, с шеей там тоже не все ровно. Да ладно вам, на вкус и цвет, как говорится…
Короче.

Перед вами представитель хиджра – касты неприкасаемых (распространена в Индии, Бангладеш и Пакистане), официального «третьего пола».


Кастовая система цветет пышным цветом в Индии до сих пор. Есть касты, считающиеся «чистыми», а есть касты неприкасаемых. Ко второй категории относятся, например, далиты, чандалы, бханги, чурха (мусорщики и ассенизаторы) и собственно хиджра. Это община трансгендеров и интерсекс людей, бисексуалов, гомосексуалов и кастратов. Они одеваются в сари, ведут себя как женщины, называют себя женским именем.
Хиджра ведут вести свою генеалогию от самого Шивы. Многие хиджры поклоняются богине Бахучара Мата — одной из многих форм матери-Богини.

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Отношение к хиджрам двоякое: с одной стороны, они имеют культовый статус и к ним приходят с подношением бездетные женщины, их приглашают станцевать на свадьбах и праздниках по случаю рождения в семье мальчика. С другой стороны – они неприкасаемые, и сношения с ними считаются порочными. Хотя традиционным для этой касты источников заработка является проституция.

Настоящим хиджрой можно стать пройдя через ритуал кастрации. Причем, как говорят, это полная жесть: по традиции, органы обрубаются ударом ножа подчистую.

И упаси вас Шива обидеть хиджру. Потому что нет ничего страшнее, чем навлечь на себя его гнев. Тогда он поднимет подол сари и покажет то, чего под ним нет. Это и есть процесс проклятия. После этого считается, что обидчика постигнут самые страшные кары – от импотенции до проказы. Впрочем, не все хиджры – кастраты. Есть и те, кому все оставляют. Некоторые из них даже могут иметь жен и детей.

В общем, кого только не любят...

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Метки: в мире   люди   неприкасаемые   подаяние   факты   фото   
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11  комментариев
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4k
Трям 2 часа назад
Думал что-то интересное, а тут опять про гомосеков...
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26k
Федор Полчаса назад
Бывал в Индии частенько, разговаривал с местными про кастовость и неприкасаемых. Немножко другое мне местные рассказывали. Да, каста неприкасаемых есть и переходит она как бы по наследству от отца к сыну. Занимаются неприкасаемые как правило самым грязным и низкооплачиваемым трудом, живут в трущобах за поселением. Им запрещено подходить и тем более прикасаться к более высоким кастам, как говориться нельзя зашкваривать))) А вот про евнухов, кастратов, проституцию и гомосятину, мне не рассказывали. Я понимаю что не всё могут рассказать, но я много кого расспрашивал про кастовость. Мне эта тема интересна в Индии.
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465
Dima 37 минут назад
автор ты сам из этих хиджр
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32k
Snork Snorkoff Час назад
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2k
ChePaev 2 часа назад
"В Бангалоре на обочине часто можно увидеть женщин с улыбкой аллигатора и руками гренадёрши, выпрашивающих подаяние у машин" (с)

А давать подаяние таким разве зашкваром не считается?
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2k
ChePaev 2 часа назад
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