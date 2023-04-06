Неприкасаемые: как это работает

В Бангалоре на обочине часто можно увидеть женщин с улыбкой аллигатора и руками гренадёрши, выпрашивающих подаяние у машин или пляшущих возле местного рынка. Да и если присмотреться, с шеей там тоже не все ровно. Да ладно вам, на вкус и цвет, как говорится…
Короче.
Перед вами представитель хиджра – касты неприкасаемых (распространена в Индии, Бангладеш и Пакистане), официального «третьего пола».
Кастовая система цветет пышным цветом в Индии до сих пор. Есть касты, считающиеся «чистыми», а есть касты неприкасаемых. Ко второй категории относятся, например, далиты, чандалы, бханги, чурха (мусорщики и ассенизаторы) и собственно хиджра. Это община трансгендеров и интерсекс людей, бисексуалов, гомосексуалов и кастратов. Они одеваются в сари, ведут себя как женщины, называют себя женским именем.
Хиджра ведут вести свою генеалогию от самого Шивы. Многие хиджры поклоняются богине Бахучара Мата — одной из многих форм матери-Богини.
Отношение к хиджрам двоякое: с одной стороны, они имеют культовый статус и к ним приходят с подношением бездетные женщины, их приглашают станцевать на свадьбах и праздниках по случаю рождения в семье мальчика. С другой стороны – они неприкасаемые, и сношения с ними считаются порочными. Хотя традиционным для этой касты источников заработка является проституция.
Настоящим хиджрой можно стать пройдя через ритуал кастрации. Причем, как говорят, это полная жесть: по традиции, органы обрубаются ударом ножа подчистую.
И упаси вас Шива обидеть хиджру. Потому что нет ничего страшнее, чем навлечь на себя его гнев. Тогда он поднимет подол сари и покажет то, чего под ним нет. Это и есть процесс проклятия. После этого считается, что обидчика постигнут самые страшные кары – от импотенции до проказы. Впрочем, не все хиджры – кастраты. Есть и те, кому все оставляют. Некоторые из них даже могут иметь жен и детей.
В общем, кого только не любят...
Источник:
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А давать подаяние таким разве зашкваром не считается?