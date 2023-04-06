Неприкасаемые: как это работает

И упаси вас Шива обидеть хиджру. Потому что нет ничего страшнее, чем навлечь на себя его гнев. Тогда он поднимет подол сари и покажет то, чего под ним нет. Это и есть процесс проклятия. После этого считается, что обидчика постигнут самые страшные кары – от импотенции до проказы. Впрочем, не все хиджры – кастраты. Есть и те, кому все оставляют. Некоторые из них даже могут иметь жен и детей.