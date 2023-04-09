Тонкости бразильского карнавала

Второй по значимости и известности достопримечательностью Бразилии можно смело назвать карнавал. На первом месте, как вы понимаете, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, и тут без вариантов. Бразильские карнавалы знамениты во всем мире, и едва ли хоть кто-то усомнится, что это одно из самых красочных и масштабных зрелищ, способное поразить своим размахом даже самого избалованного путешественника!
Каждый год, дабы увидеть карнавал собственными глазами, в Бразилию съезжаются миллионы туристов. В дни карнавала выпивается порядка 60% годовой нормы алкоголя, а местные жители наслаждаются законными выходными, поскольку для них это не просто ежегодный праздник, а неотъемлемая часть национальной культуры и духа! Яркие шествия проходят во всех городах страны, однако самые известные – в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Салвадоре, Ресифи и Форталезе.
Истоки бразильского карнавала по разным версиям восходят и к ритуальным пляскам Черной Африки, которые были завезены в Бразилию вместе с миллионами черных рабов и рабынь, и к языческим церемониям в честь древнеегипетского бога Осириса, и к Римским Сатурналиям.
Однако истинным предшественником бразильского карнавала считается португальский праздник «энтрудо», который традиционно отмечался в конце зимы, перед Великим постом. Энтрудо был признаком того, что весна уже не за горами, и являлся последней возможностью для людей от души повеселиться перед долгим периодом воздержания от всевозможных излишеств. Во время празднования, участники поливали друг друга водой, осыпали мукой, забрасывали тухлыми яйцами и томатами, символически демонстрируя, таким образом, богатство и изобилие.
Первым полноценным карнавалом называют грандиозные празднества начала марта 1808 года, когда король Португалии Жуан VI приехал в Бразилию, спасаясь от войск Наполеона. Торжества сопровождались театральными представлениями, фейерверками и костюмированными шествиями, в которых участвовали королевские шуты и придворные.
В народе праздник получил название "Потешный день", во время которого могло произойти все что угодно. Так простые люди дурачили друг друга всевозможными способами: обливали водой, закидывали друг друга сырыми яйцами, кукурузой и фасолью. А девушки... девушки могли помочиться с балкона прямо на головы понравившихся им парней, притом последние не обижались — такое проявление внимания расценивалось как заигрывание. И, конечно же, гулянья всегда сопровождались песнями и плясками.
А чуть позже и итальянские переселенцы внесли в историю карнавала свою лепту: они привезли в Бразилию частицу сказочных венецианских карнавалов.
Но, конечно же, с течением времени содержание праздника, да и его суть по большому счету, сильно изменились. Сегодня карнавальные шествия включают в себя в первую очередь состязания школ самбы, а уж затем массовые гулянья. А все потому, что зажигательная самба, сочетающая в себе элементы итальянских, португальских и африканских танцев, не менее популярна в стране, чем, скажем, футбол.
Первая школа самбы появилась в Рио-де-Жанейро ещё в 20-х годах прошлого столетия, а сегодня школ в стране тысячи, и у каждой есть своя «изюминка», свой стиль.
Самый известный, масштабный, красивый и, чего уж там, сексуальный карнавал по традиции проходит в Рио — именно в этот город устремляются все любители прекрасного. Нет, конечно же, карнавалы попроще можно увидеть и во многих других бразильских городах — скажем, в Сальвадоре, Ресифи и Форталезе.
Однако жители Рио, кариоки, абсолютно искренне считают, что главное действо происходит только в городе Его Величества Карнавала. В течение четырех официальных дней праздника (а неофициально страна празднует больше недели) в Рио наступает время, когда город полностью отдает себя во власть безграничного веселья.
Традиционно бразильский карнавал начинается с официальной части, которая представляет собой торжественную передачу власти на время гуляний мэром города Рио Королю карнавала, выбранному жителями. После этого улицы наполняются людьми в фантастических костюмах и головных уборах, всюду начинает звучать музыка...
И, кстати, о музыке. Первоначально в качестве музыкального сопровождения карнавала использовались португальские народные песни, и, лишь спустя какое-то время и, вероятно, следуя модным веяниям, они стали чередоваться с полькой и итальянскими карнавальными ритмами. С 1870 года к ним добавился еще и новый бразильский музыкальный стиль "maxixe".
Ну а вслед за музыкой появились и танцы. Сперва это были так называемые "ранчос" - соревнования танцоров, которые при помощи танцевальных движений рассказывали любовную историю. Именно от ранчос, как считается, самба и взяла свой уникальный артистизм. А вот сами движения пришли из ритуальных африканских плясок: так, например, африканский обрядовый танец "семба" внешне походил на бешеную тряску животом. И, кстати, изначально самба была именно формой самовыражения черного населения.
В дальнейшем на африканские пляски оказали сильное влияние модные в то время полька и хабанера, да и сам танец стал меняться согласно веяниям времени, пока наконец не стал главной составляющей бразильского карнавала.
В 1916 году специально для праздника была написана первая самба, а в 1928 году, как я уже говорил выше, появилась и первая школа самбы. В настоящее время этих школ в Бразилии уже превеликое множество, и их основной задачей является показать такой уровень самбы и сделать такое шоу, чтобы все вокруг в буквальном смысле попадали от восторга! И, конечно же, самба - это, прежде всего, соревнование за звание лучшей школы.
Ежегодно карнавальное шествие школ самбы посвящено какой-то определенной теме, в соответствии с которой шьются костюмы, готовятся декорации, украшаются платформы. Кроме того, хореография и мелодия, с которыми школа выступает на карнавале, также готовятся индивидуально.
И все это для того, чтобы эффектнее всех продефилировать по огромному Самбодрому, вмещающему до 700 000 зрителей! Как правило, процессия от одной школы включает в себя от 3 до 5 тысяч человек, в том числе и знаменитых артистов и спортсменов, которые знают, что участие в карнавале обязательно добавит им популярности.
С 1984 года карнавальные процессии проходят по специально отведенной для этой цели аллее, построенной на авениде Маркиза Сапукаи. Длина этой аллеи 700 метров, а ширина 13. Открывает действо карнавальный марш "Расправь крылья", который специально для праздника написал еще в 1899 году Шкинья Гонзаго.
Проходка каждой из школ самбы занимает порядка полутора часов, притом первой идет самая титулованная. Также в числе первых дефилируют лучшие танцоры и сотрудники школы, а за ними следуют тысячи танцоров и сотни музыкантов, в числе которых, заплатив примерно 600 долларов, может оказаться и любой желающий.
На повозках, рядом с аллегорическими фигурами, в перьях, стразах и блестках танцуют "destagues" - особо выделенные артисты. Возле них двигаются "пассистас" - полуобнажённые танцовщицы. Все они разыгрывают свои собственные сюжеты, объединенные общей темой этого года.
И, как я уже говорил, бразильский карнавал — это, прежде всего, соревнование между школами самбы. Поэтому их выступления должны покорить не только зрителей, но и судейскую коллегию. Жюри учитывает все: музыку, слова песни, синхронность движений, сюжет постановки. Оценки обычно снижаются за "прорехи" в рядах танцоров, недостаточную экспрессию в танце или слабоватый отклик зрителей.
И, конечно же, судьи оценивают костюмы...хотя...правильнее было бы сказать... их отсутствие. Оголять различные части тела – негласный закон карнавала в Рио-де-Жанейро, однако полная нагота правилами все же запрещена. Поэтому зрители имеют возможность в полной мере насладиться бесконечными вариантами пикантных костюмов!
К слову, зрительские места для на Самбадроме обычно стоят от 250 долларов, кресла за столиком - от 450 долларов и выше, размещение в VIP-ложах Самбадрома - от 1000 долларов.
А для особо предприимчивых всегда есть возможность посетить карнавал "не в сезон", то есть всего за 10 реалов (2 доллара) побывать на репетиции шествия одной из школ самбы. Так сказать, дёшево и сердито!
Источник:
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Даже сложно представить