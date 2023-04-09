Тонкости бразильского карнавала

В 1916 году специально для праздника была написана первая самба, а в 1928 году, как я уже говорил выше, появилась и первая школа самбы. В настоящее время этих школ в Бразилии уже превеликое множество, и их основной задачей является показать такой уровень самбы и сделать такое шоу, чтобы все вокруг в буквальном смысле попадали от восторга! И, конечно же, самба - это, прежде всего, соревнование за звание лучшей школы.