Странные суеверия со всего мира, в которые люди искренне верят

Если вы решите посетить Швецию, внимательно смотрите себе под ноги. Ведь в этой стране есть необычное суеверие, связанное с крышками канализационных люков. Одни крышки шведы игнорируют, а на другие, наоборот, стараются наступить. Связано это с тем, что крышки канализационных люков здесь маркируют либо буквой «k» (по-шведски kallvatten ( кальватен)— чистая вода), либо «a» (avlopp ( Авлоп)— сточные воды). Однако романтично настроенные шведы трактуют эти буквы по-другому. «K» означает kärlek ( карлек) — любовь, «a» значит avbruten ( авбуртен) — разбитая любовь. Поэтому суеверные шведские прохожие во время прогулки тщательно смотрят себе под ноги и либо стараются наступить на люк с буквой «k», либо обойти стороной люк с буквой «a». Если все же человеку не повезло, и он наступил на крышку с буквой «к», то его будет преследовать неудача в любви. Но все не так плохо. Неудача уйдет сразу после того, как несчастного три раза случайно похлопают по спине

Цифры в Китае