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Странные суеверия со всего мира, в которые люди искренне верят

Странные суеверия со всего мира, в которые люди искренне верят

Автор:
22 апреля 2023 09:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   люди   странности   суеверия   факты   фото   
2932
10

Суеверия — это верования, которые могут казаться странными и нелогичными для тех, кто не разделяет этих верований. Некоторые из них могут быть весьма распространенными, такие, как суеверия, что поднятая крышка на ножке может принести несчастье или что разбитое зеркало принесет семь лет неудачи.

Однако существуют также и очень необычные суеверия, которые могут удивить даже самых скептиков. В этой статье мы рассмотрим 8 самых необычных суеверий, которые когда-то были или по-прежнему являются частью культуры разных народов и народностей. Они могут показаться вам странными и даже смешными, но для многих людей они имеют большое значение и влияют на их повседневную жизнь.


Статуя Джульетты

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Ежегодно тысячи туристов стремятся посетить расположенный в Вероне дом Джульетты, знаменитой возлюбленной Ромео. Существует поверье, согласно которому всякий, кто потрогает правую грудь расположенной во дворе дома бронзовой статуи Джульетты, очень скоро встретит свою вторую половинку. Желающих потрогать грудь девушки так много, что грудь не только значительно уменьшилась в размерах, но и вдобавок ко всему недавно начала разрушаться


Цветы

В России существует немало суеверий, связанных с цветами. Во-первых, человеку можно дарить только нечетное количество цветов, иначе его может постигнуть несчастье.. Во-вторых, дарить цветы желтого цвета нельзя - это символ измены и разлуки. Интересно, что в Европе желтые цветы, наоборот, связаны только с хорошим, а именно с деньгами и золотом.


Проклятый аргентинский президент

Жители Аргентины стараются не произносить имя экс-президента страны Карлоса Менема, ведь оно считается чем-то сродни проклятия. Чем же так провинился Карлос Менем? Именно он является главным виновником кризиса 2001 года, повергнувшего Аргентину в экономическую пучину. Если же все-таки случилось так, что кто-то упомянул его имя в разговоре, то мужчины должны прикоснуться к своему левому яичку, а представительницы прекрасного пола – к левой груди


Большой палец

В Японии если вы видите проезжающий мимо катафалк, надо спрятать большой палец в кулак. То же самое необходимо сделать, когда вы идете мимо кладбища. Связано это с тем, что большой палец по-японски звучит как ояюби (иероглифы «родитель» и «палец») и ассоциируется с родителями. Соответственно, пряча большой палец в кулак, вы как бы оберегаете родителей от несчастья.


Канализационные люки в Швеции

Если вы решите посетить Швецию, внимательно смотрите себе под ноги. Ведь в этой стране есть необычное суеверие, связанное с крышками канализационных люков. Одни крышки шведы игнорируют, а на другие, наоборот, стараются наступить. Связано это с тем, что крышки канализационных люков здесь маркируют либо буквой «k» (по-шведски kallvatten ( кальватен)— чистая вода), либо «a» (avlopp ( Авлоп)— сточные воды). Однако романтично настроенные шведы трактуют эти буквы по-другому. «K» означает kärlek ( карлек) — любовь, «a» значит avbruten ( авбуртен) — разбитая любовь. Поэтому суеверные шведские прохожие во время прогулки тщательно смотрят себе под ноги и либо стараются наступить на люк с буквой «k», либо обойти стороной люк с буквой «a». Если все же человеку не повезло, и он наступил на крышку с буквой «к», то его будет преследовать неудача в любви. Но все не так плохо. Неудача уйдет сразу после того, как несчастного три раза случайно похлопают по спине


Цифры в Китае

Во многих зданиях в Китае, например, больницах или гостиницах, отсутствует 4-й этаж (на Западе тоже есть подобное суеверие, только там нет 13-го этажа). Все потому, что в Поднебесной число 4 ассоциируется с потерей, поэтому жители этой страны стараются его всячески избегать. И наоборот, считается, что цифра 8 обладает силой притягивать счастье и удачу. Именно поэтому церемония открытия Олимпиады-2008 в Пекине началась 08.08.2008 ровно в 8 часов вечера


Путешествия в Сенегале

Африканцы верят, что некоторые люди облают дурным глазом и могут буквально сглазить ваши планы. Именно поэтому если человек собирается поехать куда-нибудь, он делает это тайком, никому не сообщая о своем намерении. В это необычное суеверие верят все жители Сенегала, начиная от высокопоставленных чиновников и заканчивая простыми людьми


Церковь Исполнения желаний в Стамбуле

Считается, что эта церковь исполняет желания. Согласно приданию для того, чтобы желание сбылось, необходимо купить ключ, получить благословление на свое желание, ключом символически закрыть специальные замочки на окладе икон и поводить ключом по иконам. После проделанного ритуала ключ забирается с собой и хранится у вас до тех пор, пока желание не сбудется, после чего ключ вместе с пожертвованием возвращается в эту церковь.

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Метки: в мире   люди   странности   суеверия   факты   фото   
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14k
Мистер Фикс 9 часов назад
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13k
Святослав Полчаса назад
"поднятая крышка на ножке" - это как??!
крышка чего?
что за "ножка" при крышке?..
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5k
Искандер Час назад
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9k
hairov 2 часа назад
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15k
ss 6 часов назад
"Суеверия это верования, которые могут казаться странными и нелогичными для тех, кто не разделяет этих верований"
-
Что значит "могут казаться"?! То есть, верование в то, что пересечение траектории мелкого представителя семейства кошачьих, имеющего тёмный окрас шерстяного покрова может привести к неким неприятностям в жизни кому-то может показаться не странным и логичным?!!!...
Автор бредит?
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1k
Misanthrop 7 часов назад
Бред, конечно, но, автор, что такое "крышка ножки"?!
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20k
Вишенка Крокодилова 8 часов назад
Что за поднятая крышка на ножке? Кто-нибудь, объясните, пожалуйста!
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6k
perekrestok 8 часов назад
Спасибо что написали. Когда в молодые годы занимался спортом - была куча своих примет и суеверий. Кстати чтобы ничего не разрушилось не буду про них говорить. И как то уверен что приметы и суеверия работают даже если ты в них не веришь. Так что спасибо что написали буду учитывать.
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23k
Евгений 8 часов назад
Коллега принёс печеньки на работу, угощайся - говорит.
Ну я начал пакет развязывать. Он в ужасе - не надо развязывать!!! Это ты все беды того, кто завязывал на себя берёшь!!! Только разрывать надо!
Но в целом конечно странный человек... Над ним все наши прикалываются.
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25k
Bayker 9 часов назад
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10k
Летучий Мыш 9 часов назад
У нас в детстве про люки примерно то же самое было. Наступать только нельзя было ни на какие. А если наступил, кто то должен 3 раза по спине похлопать.
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