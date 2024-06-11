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Уникальный ген племени баджо, позволяющий плавать под водой по 5 часов в день

Уникальный ген племени баджо, позволяющий плавать под водой по 5 часов в день

Автор:
11 июня 2024 12:55
Сообщество : Путешествия
Метки: азия   баджо   ген   море   ныряльщик   образ_жизни   племя   
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В Юго-Восточной Азии есть племя, у которого развилась особая мутация. Известный как баджо, этот народ занимается подводной охотой уже около 1000 лет и живёт в домах на сваях. Из-за особенностей среды обитания баджо могут задерживать дыхание на 13 минут, а их селезёнка на 50% больше, чем у жителей суши.

Большая селезёнка, которая обеспечивает запас обогащённых кислородом красных кровяных клеток, позволяет баджо дольше оставаться под водой.

Автор исследования, Мелисса Илардо из Копенгагенского университета, рассказала в интервью программе Inside Science на BBC: "Тысячи лет они жили на плавучих домах, кочуя с места на место в водах Юго-Восточной Азии и лишь изредка выходя на сушу. Всё, что им нужно, они получают из моря".

"Они проводят под водой по восемь часов в день, около 60 % своего времени. И погружаются на глубину более 70 метров".

Используя традиционные деревянные очки и грузовые пояса, племя приспособилось к водному образу жизни.

"У человека выработана реакция на погружение, её можно проверить, опустив лицо в холодную воду, - объясняет Илардо. - Сердцебиение замедляется, происходит периферическая вазоконстрикция, когда кровеносные сосуды в конечностях сужаются, чтобы сохранить кровь, насыщенную кислородом, для жизненно важных органов, а затем сокращается селезёнка".

"Селезёнка - это резервуар для красных кровяных телец, насыщенных кислородом, поэтому, когда она сокращается, это даёт вам кислородную подпитку. Это как внутренний баллон с кислородом".

Илардо провела ультразвуковое обследование представителей племени баджо и обнаружила, что их селезёнка на 50 % больше, чем у жителей соседней деревни. Позже учёные установили, что ген PDE10A обеспечивает повышенный уровень синтеза тиреоидных гормонов щитовидной железы, что, видимо, и приводит к росту селезёнки.

Соавтор исследования профессор Расмус Нильсен из Калифорнийского университета в Беркли добавил: "Это замечательный пример того, как люди могут приспособиться к условиям. В последнее время наблюдается большой интерес к пониманию адаптации к гипоксии - адаптации к низкому уровню кислорода. Изучая баджо, мы можем выяснить, какие гены помогают организму приспособиться к резкому понижению уровня кислорода".

Сантарави Лалисан, старейшина племени, признался, что их культура умирает под влиянием Запада.

"Здесь появилось много пластика. Сегодня баджо ходят в супермаркет и используют пластик, а не бумагу. Раньше мы пользовались бумагой, только когда покупали что-то".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: азия   баджо   ген   море   ныряльщик   образ_жизни   племя   
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Андрей Иванов 2 часа назад
А Ихтиандр - романтик, однако
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3023 поста (2851 в горячем)

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