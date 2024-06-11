Уникальный ген племени баджо, позволяющий плавать под водой по 5 часов в день

Большая селезёнка, которая обеспечивает запас обогащённых кислородом красных кровяных клеток, позволяет баджо дольше оставаться под водой.

Автор исследования, Мелисса Илардо из Копенгагенского университета, рассказала в интервью программе Inside Science на BBC: "Тысячи лет они жили на плавучих домах, кочуя с места на место в водах Юго-Восточной Азии и лишь изредка выходя на сушу. Всё, что им нужно, они получают из моря".

"Они проводят под водой по восемь часов в день, около 60 % своего времени. И погружаются на глубину более 70 метров".