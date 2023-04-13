Как выглядел бы мультфильм про Айболита, если бы его снимали разные анимационные студии

Айболит — это известный многим с детства персонаж из стихов авторства Корнея Чуковского. Тот самый добрый доктор, который отправился в Африку, чтобы лечить заболевших
зверят шоколадом и гоголем-моголем. Этот персонаж не особо известен западной аудитории. У них есть свой местный аналог — Доктор Дулиттл, который тоже лечит животных. Но что, если бы крупные иностранные студии взялись за сказку Чуковского и экранизировали её? Как выглядел бы мультик про Айболита, например, от Диснея? Этим вопросом и задался автор Телеграм-канала Пабло Нейрассо и поработал с нейросетью.
Оригинальный советский Айболит
Советский мультик «Доктор Айболит» увидел свет в 1984 году благодаря режиссёру Давиду Черкасскому и студии «Киевнаучфильм». Кроме него, в СССР снимались и другие фильмы и мультфильмы по мотивам творчества Корнея Чуковского про доктора, который лечит зверюшек и не только.
А как же будет выглядеть Айболит, сделанный иностранными студиями и от других режиссёров?
Дисней
С работами от студии Дисней, пожалуй, знакомы все. Возможно, конкретно тут «рисунок» от нейросети основан на диснеевских мультфильмах 70-х годов. А вы как думаете?
Пиксар
Многие узнали и полюбили студию Пиксар благодаря выходу на большие экраны «Истории игрушек». Но, кажется, тут нейросеть взяла за основу более поздние мультипликационные работы студии.
Cartoon Network
Cartoon Network — это мультипликационный канал, на котором вышло множество известных и любимых аудиторией мультфильмов. Именно на этом канале увидели свет такие мультфильмы, как «Суперкрошки», «Самурай Джек» и «Вселенная Стивена».
В стиле Тима Бёртона
Режиссёр Тим Бёртон известен своими мрачными фильмами, но он также снимал и мультики. Самые известные из них — это «Кошмар перед Рождеством» и «Труп невесты».
Студия Гибли
Японская анимационная студия Гибли режиссёра Хаяо Миядзаки известна и любима многими благодаря мультфильмам «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке» и десятку других анимационных работ.
В стиле аниме
Аниме называют всю японскую мультипликацию и её узнаваемый стиль. Это огромное количество мультсериалов и десятки мультипликационных студий.
Источник:
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Доктор Айболит лечит лисичку.
(И ставит и ставит ей градусник)