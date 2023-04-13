Как выглядел бы мультфильм про Айболита, если бы его снимали разные анимационные студии

Советский мультик «Доктор Айболит» увидел свет в 1984 году благодаря режиссёру Давиду Черкасскому и студии «Киевнаучфильм». Кроме него, в СССР снимались и другие фильмы и мультфильмы по мотивам творчества Корнея Чуковского про доктора, который лечит зверюшек и не только.

А как же будет выглядеть Айболит, сделанный иностранными студиями и от других режиссёров?

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