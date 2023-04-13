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Как выглядел бы мультфильм про Айболита, если бы его снимали разные анимационные студии

Как выглядел бы мультфильм про Айболита, если бы его снимали разные анимационные студии

Автор:
13 апреля 2023 08:45
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Айболита   Дисней   забавно   мультфильм   нейросеть   фото   
406
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Айболит — это известный многим с детства персонаж из стихов авторства Корнея Чуковского. Тот самый добрый доктор, который отправился в Африку, чтобы лечить заболевших

зверят шоколадом и гоголем-моголем. Этот персонаж не особо известен западной аудитории. У них есть свой местный аналог — Доктор Дулиттл, который тоже лечит животных. Но что, если бы крупные иностранные студии взялись за сказку Чуковского и экранизировали её? Как выглядел бы мультик про Айболита, например, от Диснея? Этим вопросом и задался автор Телеграм-канала Пабло Нейрассо и поработал с нейросетью.


Оригинальный советский Айболит

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Советский мультик «Доктор Айболит» увидел свет в 1984 году благодаря режиссёру Давиду Черкасскому и студии «Киевнаучфильм». Кроме него, в СССР снимались и другие фильмы и мультфильмы по мотивам творчества Корнея Чуковского про доктора, который лечит зверюшек и не только.

А как же будет выглядеть Айболит, сделанный иностранными студиями и от других режиссёров?


Дисней

С работами от студии Дисней, пожалуй, знакомы все. Возможно, конкретно тут «рисунок» от нейросети основан на диснеевских мультфильмах 70-х годов. А вы как думаете?


Пиксар

Многие узнали и полюбили студию Пиксар благодаря выходу на большие экраны «Истории игрушек». Но, кажется, тут нейросеть взяла за основу более поздние мультипликационные работы студии.


Cartoon Network

Cartoon Network — это мультипликационный канал, на котором вышло множество известных и любимых аудиторией мультфильмов. Именно на этом канале увидели свет такие мультфильмы, как «Суперкрошки», «Самурай Джек» и «Вселенная Стивена».


В стиле Тима Бёртона

Режиссёр Тим Бёртон известен своими мрачными фильмами, но он также снимал и мультики. Самые известные из них — это «Кошмар перед Рождеством» и «Труп невесты».


Студия Гибли

Японская анимационная студия Гибли режиссёра Хаяо Миядзаки известна и любима многими благодаря мультфильмам «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке» и десятку других анимационных работ.


В стиле аниме

Аниме называют всю японскую мультипликацию и её узнаваемый стиль. Это огромное количество мультсериалов и десятки мультипликационных студий.


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Метки: Айболита   Дисней   забавно   мультфильм   нейросеть   фото   
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2  комментария
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2k
Ивлар 49 минут назад
Так то Черкасский, был далеко не первым кто снял мультфильм про Айболита. И первый,еще чернобелый. был как раз снят в стиле работ Диснея))
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consul1970 3 минуты назад
Из Brazzers
Доктор Айболит лечит лисичку.
(И ставит и ставит ей градусник)
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