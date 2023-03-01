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Нейросеть показала, как выглядит жизнь на пенсии

Нейросеть показала, как выглядит жизнь на пенсии

Автор:
01 марта 2023 10:26
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Жизнь   забавно   люди   нейросеть   пенсия   путешествие   старость   фото   
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Когда дети выросли, на работу вставать не надо, то можно собраться со старыми подружками и отправиться в фантастическое путешествие.

Жизнь для того, чтобы жить, и мы никогда не будем слишком старыми для новых приключений!

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Метки: Жизнь   забавно   люди   нейросеть   пенсия   путешествие   старость   фото   
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3  комментария
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dima423 Час назад
чето как то экстремально... )
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