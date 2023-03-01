Нейросеть показала, как выглядит жизнь на пенсии

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Когда дети выросли, на работу вставать не надо, то можно собраться со старыми подружками и отправиться в фантастическое путешествие.
Жизнь для того, чтобы жить, и мы никогда не будем слишком старыми для новых приключений!
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