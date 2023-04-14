«Мы — бандито-гангстерито»: как бы выглядели герои «Приключений капитана Врунгеля», окажись они в реальности

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Кажется, пора снимать продолжение приключений отважного капитана и его команды
Мы уже много раз видели, как различные нейромастера «оживляют» персонажей многими любимых мультфильмов. Но автор телеграм-канала «Галерея нейросети» вспомнил о мультике, который, кажется, мы уже и позабыли, но мало кто с ним не знаком. Мы говорим о «Приключениях капитана Врунгеля», которых нам и показал автор в более реалистичном образе.
Христофор Бонифатьевич Врунгель
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Лом
Фукс
Капитан «Чёрной Каракатицы»
Де Ля Воро Гангстеритто
Агент 00X
Арчибальд Денди
Джулико Бандитто
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