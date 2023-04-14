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«Мы — бандито-гангстерито»: как бы выглядели герои «Приключений капитана Врунгеля», окажись они в реальности

«Мы — бандито-гангстерито»: как бы выглядели герои «Приключений капитана Врунгеля», окажись они в реальности

Автор:
14 апреля 2023 11:28
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Приключений капитана Врунгеля   забавно   люди   мультик   нейросеть   фото   
354
9

Кажется, пора снимать продолжение приключений отважного капитана и его команды

Мы уже много раз видели, как различные нейромастера «оживляют» персонажей многими любимых мультфильмов. Но автор телеграм-канала «Галерея нейросети» вспомнил о мультике, который, кажется, мы уже и позабыли, но мало кто с ним не знаком. Мы говорим о «Приключениях капитана Врунгеля», которых нам и показал автор в более реалистичном образе.


Христофор Бонифатьевич Врунгель

×
×

Лом

Фукс

Капитан «Чёрной Каракатицы»

Де Ля Воро Гангстеритто

Агент 00X


Арчибальд Денди

Джулико Бандитто

Источник:

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Метки: Приключений капитана Врунгеля   забавно   люди   мультик   нейросеть   фото   
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6  комментариев
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15k
Majul 42 минуты назад
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Лютый вам Бетховен 17 минут назад
В этот раз терпимо, идея не очень бредовая.
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740
ruslan d 19 минут назад
А вот это хорошо
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2k
kleyman Полчаса назад
Бандито не очень похож получился на прототип. А вот остальные прям почти 100% подобрали.
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7k
Александр Маслов Полчаса назад
Классный мультик, смешной, ...всегда смотрел с удовольствием... На фантазии нейромастерства, извините, дышу ровно. За труды +
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8k
Том Сойер 37 минут назад
Нейросеть старалась, да....?
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