«Мы — бандито-гангстерито»: как бы выглядели герои «Приключений капитана Врунгеля», окажись они в реальности

Мы уже много раз видели, как различные нейромастера «оживляют» персонажей многими любимых мультфильмов. Но автор телеграм-канала «Галерея нейросети» вспомнил о мультике, который, кажется, мы уже и позабыли, но мало кто с ним не знаком. Мы говорим о «Приключениях капитана Врунгеля», которых нам и показал автор в более реалистичном образе.

Христофор Бонифатьевич Врунгель