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Как выглядели бы миллиардеры, если бы они потеряли все свои деньги

Как выглядели бы миллиардеры, если бы они потеряли все свои деньги

Автор:
07 марта 2023 15:15
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjorney   Юмор   богачи   бомжи   забавно   нейросеть   фото   
246
7

Люди продолжают баловаться с нейросетью Midjorney, на этот раз они решили посмотреть как будут выглядеть известные богачи если станут бомжами.

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Метки: Midjorney   Юмор   богачи   бомжи   забавно   нейросеть   фото   
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10  комментариев
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5k
Котэ Полчаса назад
Комментарий к фото
я человек простой, вижу "нейросеть" ставлю минус
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7k
5 копеек 38 секунд назад
по-любому мы все умрём
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16k
Михаил Гривин Минуту назад
Если отобрать все деньги у нормального миллиардера, который строил бизнес без "первоначального дикого постсоветского хапка" или там меганаследства - он через некоторое время снова станет миллиардером. А вот с Абрамовичем да, может, так и будет.
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2k
Vladislav Grigorenko 3 минуты назад
Как выглядела бы бабушка, если бы у неё был...
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64k
doker 11 минут назад
Сегодня деньги - это СВЯЗИ и ИМЯ.
Даже если ЭТИ люди потеряют все деньги - в нищете не умрут.

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117
Trueman Полчаса назад
Всё просто, в тюрьме бы большинство сидело.
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2k
александр Полчаса назад
Абрамович на Серебрякова похож
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5k
Котэ Полчаса назад
я человек простой, вижу - "нейросеть" , ставлю минус.
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17k
Вася Полчаса назад
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