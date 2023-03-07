Как выглядели бы миллиардеры, если бы они потеряли все свои деньги

246
7
Люди продолжают баловаться с нейросетью Midjorney, на этот раз они решили посмотреть как будут выглядеть известные богачи если станут бомжами.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Нейросеть перенесла героев "Простоквашино" в американский ситком
- Что будет, если смешать американского психопата и советское роботостроение?
- Нейросеть показала, как бы выглядели герои мультсериала «Гриффины» в стиле реального ситкома 80-х
- «Товарищ Старков — ударник труда»: как выглядели бы супергерои, если бы жили в СССР
- Как бы выглядели постеры известных фильмов в Средневековье
Новости партнёров
реклама
Даже если ЭТИ люди потеряют все деньги - в нищете не умрут.