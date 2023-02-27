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Что будет, если смешать американского психопата и советское роботостроение?

Что будет, если смешать американского психопата и советское роботостроение?

Автор:
27 февраля 2023 08:41
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Юмор   забавно   кино   мультики   нейросеть   персонаж   фото   
234
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Задумывались ли вы, что будет если скрестить разные киношные и мультяшные персонажи? Нет! А вот автор Телеграм-канала «Нейромашин» это сделал.

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Метки: Юмор   забавно   кино   мультики   нейросеть   персонаж   фото   
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2  комментария
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16k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
Забавно, но причем тут психопат и роботостроение? Вот если реально скрестить Фреди и Росомаху - трешак, как Халк и Йода, одна манера Йоды говорить и тупость Халка, было бы феерично, там бы и Дарт Сидиусу и клонам и всей республике досталось.
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14k
Типа граф 3 часа назад
Прикольнинько .
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