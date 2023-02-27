Что будет, если смешать американского психопата и советское роботостроение?

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Задумывались ли вы, что будет если скрестить разные киношные и мультяшные персонажи? Нет! А вот автор Телеграм-канала «Нейромашин» это сделал.
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