17 незаметных деталей из мультиков студии Disney

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Из-за внимания создателей к мелким деталям, которые, если обратить на них внимание, способны доставить зрителям ещё больше удовольствия от просмотра.
Легендарная студия Дисней за время своего существования выпустила 59 полнометражных мультфильмов, и выход каждого из них традиционно становится объектом всеобщего внимания. Начиная с «Белоснежки и семи гномов» и заканчивая свежим мультфильмом «Райя и последний дракон», все проекты студии (ну, почти) оказываются культурными феноменами.
1. В мультфильме «Пиноккио» (1940) у Фигаро есть маленькая «песочница» рядом с кроватью, которая видна только в одном кадре
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3. В мультфильме «Рапунцель: Запутанная история» (2010) матушка Готель целует героиню не в лоб, а в волосы, которые являются источником молодости
Маленькая деталь, которая ещё раз подчёркивает истинные мотивы матушки.
4. В «Ральфе против Интернета» (2018) интернет-версия Диснейленда неспроста окружена дешёвыми мотелями
Именно это произошло с настоящим Диснейлендом вскоре после его открытия, в результате чего Уолт Дисней купил большой участок земли вокруг для своего следующего проекта — Disney World.
5. В мультфильме «Принцесса и лягушка» (2009) обои, на которые падает тень доктора Фасилье, превращаются в знакомый символ
7. В «Короле льве» (1995) в отличие от остальных львов в мультфильме, когти Шрама всегда находятся в выпущенном состоянии
8. В мультфильме «Принцесса и лягушка» (2009) когда доктор Фасилье показывает принцу Навину его будущее, куча денег на карте Таро имеет форму кувшинки
9. В мультфильме «Спасатели» (1977) альбатрос Орвилл движется по взлётно-посадочной полосе, разбегаясь перед взлётом
В реальной жизни альбатросам также требуется разбег из-за их внушительных размеров и веса.
10. В конце «Аладдина» Джинн носит гавайскую рубашку и кепку в виде персонажа Гуфи, и это неслучайно
Этот момент является отсылкой к наряду Робина Уильямса в короткометражке «Возвращение в Страну Чудес» (1989). Фильм тоже был снят на студии Дисней.
11. Стервятников в «Книге джунглей» (1967) первоначально должны были озвучивать Битлы
Менеджер группы встретился с Уолтом Диснеем, и они создали изображения, но на эту идею наложил вето Джон Леннон. Внешний вид птиц и их ливерпульские диалекты остались, но песня была уже не в исполнении The Beatles.
12. В своей песне Джинн из «Аладдина» упоминает о Шахерезаде и лишь тысяче её сказок
Как известно, на самом деле у неё была тысяча и одна сказка, но одна из них посвящена самому Аладдину.
13. Каждый раз, когда Мауи превращается в животное в «Моане» (2016), его рыболовный крючок оказывается частью узора на теле
14. В «Зверополисе» (2016) Ник сначала ставит галку на «Да» в графе, был ли он ранее арестован, но затем зачёркивает отметку и исправляет на «Нет»
15. В «Геркулесе» (1997), когда главный герой впервые входит в каюту Фила на корабле Арго, он ударяется головой о балку
По легенде Ясон, капитан мифического корабля Арго, погиб после того, как на него упала подобная балка.
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