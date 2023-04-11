Гигантский лесной муравей: Кодекс чести муравьёв-воинов. Эти огромные суперсолдаты научились уважать своего противника!

Гигантский лесной муравей занимает почти ту же экологическую нишу, что и наши рыжики. В Таиланде, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах его можно встретить в любом типе леса — от туманных горных лесов до низинных торфяных болот. Отличий от отечественных насекомых тоже полно, и все они связаны с огромными размерами. Гигантский лесной муравей — один из самых больших муравьёв в мире.