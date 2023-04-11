Гигантский лесной муравей: Кодекс чести муравьёв-воинов. Эти огромные суперсолдаты научились уважать своего противника!

Видели рыжего лесного муравья? Это работяга длиной в 7-8 миллиметров, на котором держится экосистема леса. Он и пища многих видов, и защитник деревьев, и вредитель в одном лице. В Юго-Западной Азии обитает почти такой же муравей. Только он в 4 раза больше и обожает ритуальные поединки!
2.
Гигантский лесной муравей занимает почти ту же экологическую нишу, что и наши рыжики. В Таиланде, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах его можно встретить в любом типе леса — от туманных горных лесов до низинных торфяных болот. Отличий от отечественных насекомых тоже полно, и все они связаны с огромными размерами. Гигантский лесной муравей — один из самых больших муравьёв в мире.
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4.
В матке не меньше 3 сантиметров длины. Она чисто физически не способна поместиться в узких тоннелях муравейника из земли и песка. Поэтому сразу после оплодотворения самка прячется под камни или в трухлявую древесину.
6.
Найдя укромное место, королева откладывает первую партию яиц, за ними придётся ухаживать самостоятельно. В первом поколении появляются только рабочие — относительно небольшие муравьи. Росточку в них «всего» 2,2 сантиметра. Когда первое поколение насекомых вырастет, оно отправится на поиски пропитания. А именно: на поиск домашних животных!
8.
В наших широтах мураши обычно кормятся с плантаций тли и щитовок. Но большим муравьям — большие питомцы! Гиганты ухаживают за восковыми цикадами, размеры которых сопоставимы с размерами самих муравьёв. В будущем стада цикад будут обеспечивать около 95% потребности колонии в пище. Остальные 5% приходятся на мясо любого происхождения. Но достаётся оно матке, личинкам и молодым особям.
10.
Когда муравейник окрепнет и сможет добывать избыток пищи, в нём появится ещё одна разновидность муравьёв — солдаты. Это мускулистые и опасные бойцы, размером превосходящие даже матку. Их челюсти настолько острые, что они способны прорезать человеческую кожу! Что уж там говорить про насекомых сопоставимых размеров!
12.
Задача военных — охрана рабочих и расширение территории колонии. С жуками, пауками и работягами других видов они особо не церемонятся: пускают в расход при помощи высококлассных жвал. А вот с представителями своего вида они почти всегда способны договориться. Никаких кровавых схваток, только ритуальные поединки.
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Когда два отряда солдат встречаются на нейтральной территории, они выбирают по бойцу с каждой стороны. Избранные воины действуют очень осторожно: боксируют передними лапами и стараются подмять противника под себя. Если схватка затягивается, они хватают друг друга за что придётся и тащат противника на свою сторону.
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Если и это не решает проблему, то в ритуальный поединок вступает другая пара муравьёв, а затем третья и так далее. Схватка может длиться месяц, но даже за столь длинный срок в ней никто не погибает. Гигантские лесные муравьи чтут негласный кодекс чести и не причиняют лишних повреждений. После победы одной из сторон вторая спокойно удалится, оставив спорную территорию противникам.
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Причина осторожности — цена жизни одного бойца. Крупнейшие колонии гигантских лесных муравьёв состоят более чем из 20 муравейников, но общая численность населения не превышает 7 тысяч жителей. И солдат среди них — около 12%. Те же рыжие лесные мураши спокойно создают колонии, в которых проживает более 10 миллионов насекомых!
20.
С восстановлением потерь у наших героев тоже проблемы: на весь социум горбатится одна королева, а её способности к деторождению ограничены. Погибший солдат или рабочий будет заменён неопытным новичком в лучшем случае через месяц. Чтобы избежать лишних потерь, они даже перешли на ночной режим поиска пищи. Теперь птицы и млекопитающие докучают им намного меньше.
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Мораль сей басни такова: даже муравьи могут договориться, если ставки достаточно высоки!
Источник:
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