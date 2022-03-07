Паук-сенокосец: те самые пауки, которые плетут «сопли» за вашим шкафом

Не знаю, кем был тот гений, который придумал назвать двух разных животных одинаково. Но давайте все вместе скажем ему спасибо: теперь у нас есть два сенокосца. И тот и другой — нечто с гигантскими длинными лапами, живущее где-то у тебя на чердаке, спутать их несложно.
Но есть в них одно кардинальное отличие: один является пауком, а другой — нет. И сегодня мы поговорим о том, кто выглядит как паук, живёт как паук и является пауком.
Внешний облик пауков-длинноножек знаком любому: маленькое тельце и гигантские тонкие лапки. У некоторых особей их размах достигает 5 сантиметров — это в 20 раз больше тела.
Меряемся с пацанами, у кого длиннее... ноги.
Пауки-сенокосцы — это целый отряд, в который входит более 1000 видов. В природе встретить пауканов можно в пещерах и норах — там, где всегда темно и сыро. Но с появлением человека некоторые виды быстренько сообразили, что в человеческих жилищах тепло, безопасно, а главное — постоянно водится какая-нибудь шушера, типа моли, мух и тараканов. Так длинноногие пауки стали вечными спутниками людей, а вместе с нами они распространились по всему миру!
Шо ты тут делаешь? Это мой дом, тикай отсюда!
Паутину они по привычке плетут в самых укромных местах квартиры — за мебелью и в углах комнат. Как правило, это непрочные тонкие сопли, растянутые по горизонтали. Они настолько слабые, что жуки и крупные тараканы пролетают сквозь них и успешно убегают, если только сеть не натянута в несколько слоёв. Но домовые пауки на крупную дичь не охотятся. Их профиль — мухи, мошки, мелкие насекомые и... пауки.
Склеил лапки. Все восемь.
Паук-сенокосец — друг всех арахнофобов, ведь от него страдают его же сородичи. Те самые, которые реально опасны для человека: чёрные вдовы и пауки-охотники. В некоторых местах гастрономические пристрастия длинноножек привели к сокращению численности ядовитых пауков. И это при том, что ловец из сенокосца так себе — его паутина не имеет липких свойств. Поэтому животина ловит добычу на её же территории: охотник гонит другого паука до его дома и заматывает жертву в её же паутину.
Считается, что яд этого паука очень опасен. Но на самом деле, он даже на мышей не действует. Этот эксперимент провели на Discovery Channel, чтобы человеки больше не били паука-сенокосца тапками зазря.
Собственную популяцию сенокосцы тоже подкашивают, но исключительно в тех случаях, когда сильно голодны. Чаще всего, все конфликты пауки решают по джентельменски — дуэлью. Она проходит по определённым правилам, например, — соперника нельзя заматывать или кусать: это позволяет избежать ненужного кровопролития. Тереть тёрки за самок и территории могут сразу несколько участников, и выглядит это ну крайне потешно.
Накалённая обстановочка.
С дамами сенокосцы тоже крайне обходительны: перед соитием самец долго поглаживая ноги и брюшко самки. Спаривание у них выглядит весьма странно и чем-то напоминает позу 69, но с паучьими нюансами, ведь половые органы самцов находятся в их ротовых придатках. Выглядит это так, как будто самка пытается скушать самца. Впрочем, если она голодна, то после обменом генетическим материалом она действительно может позволить себе отужинать своим мужчиной.
В этом "поцелуе" больше страсти, чем во всей моей жизни.
К потомству паучихи-сенокоски относятся очень бережно. Самка, отложив яйца, аккуратно укутывает их в мягкий кокон-колыбельку и непрестанно носит с собой до тех пор, пока из него не появятся малыши. Очень скоро молодёжь покинет мать и погрузится в тёмный мир за твоим шкафом. Многие из них умрут от голода или сами станут добычей. Но те, кто выживут, будут беречь твой сон от других пауков не покладая лапок.
Если нет мест в обычный детский сад, всегда можно записаться в паучий!
Стоит ли их обижать? Пожалуй, нет. Вопреки слухам про страшную ядовитость, на самом деле, для человека эти пауки совершенно безобидны. Вдобавок, они охотно кушают мух и прочую нечисть. Так что пусть живут с миром.
Источник:
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