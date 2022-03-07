Паук-сенокосец: те самые пауки, которые плетут «сопли» за вашим шкафом

Но есть в них одно кардинальное отличие: один является пауком, а другой — нет. И сегодня мы поговорим о том, кто выглядит как паук, живёт как паук и является пауком.

Внешний облик пауков-длинноножек знаком любому: маленькое тельце и гигантские тонкие лапки. У некоторых особей их размах достигает 5 сантиметров — это в 20 раз больше тела.