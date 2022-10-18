Ахуаутле: мексиканская "пища богов" из яиц насекомых

Яйца насекомых собирают, помещая плетеные вручную тростниковые сети прямо под поверхность воды. Их оставляют там до трех недель. За это время гребляки откладывают на тростник тысячи яиц, которые затем собирают и оставляют сушиться на солнце, пока не испарится вся влага. Затем яйца поджаривают и измельчают, и обычно готовят из них что-то похожее на крокеты. Их смешивают с мукой и яйцами, и обжаривают в разогретом масле. Говорят, ахуаутле богаты белками и очень вкусные - они даже есть в меню немногих ресторанов Мехико.