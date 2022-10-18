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Ахуаутле: мексиканская "пища богов" из яиц насекомых

Ахуаутле: мексиканская "пища богов" из яиц насекомых

Автор:
18 октября 2022 08:30
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Культура   быт   интересно   интересное   мексика   насекомые   пища   факты   фото   
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Тысячи лет яйца насекомых из семейства гребляков считались "пищей богов" в Мексике. Блюдо ахуаутле также называли "мексиканской икрой", и употребляли в пищу со времён ацтеков. В наши дни некоторые рыбаки продолжают заниматься добычей яиц и делают ахуаутле.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   Культура   быт   интересно   интересное   мексика   насекомые   пища   факты   фото   
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7  комментариев
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71k
Viktor 3 часа назад
Не, мы лучше свининку-говядинку!

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6k
ГГалка 48 минут назад
название подходящее - соответствует.. . в общем может и вкусно и калорийно, но спасибо, мы эту акуетлю кушать не будем)
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68
Иван Смирнов 2 часа назад
Фу, блэт!
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24k
Сибиряк 2 часа назад
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7k
GROMOZEKA 2 часа назад
Сдается мне, не от хорошей жизни они на такие деликатесы перешли.
И, если перед ним поставить две тарелки, в одной из которых будут мясные отбивные, выбор, думаю, будет очевиден
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1k
Василич 2 часа назад
Вкуснятина, щас блевану..
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