Ахуаутле: мексиканская "пища богов" из яиц насекомых

534
5
1
Тысячи лет яйца насекомых из семейства гребляков считались "пищей богов" в Мексике. Блюдо ахуаутле также называли "мексиканской икрой", и употребляли в пищу со времён ацтеков. В наши дни некоторые рыбаки продолжают заниматься добычей яиц и делают ахуаутле.
Ахуаутле - мексиканское блюдо из яиц насекомых семейства гребляки (corixidae). Во времена ацтеков это блюдо считалось "пищей богов", а позже - "мексиканской икрой". Яйца насекомых добывали в воде, сушили, а затем поджаривали. Сегодня добычей яиц и изготовлением ахуаутле занимаются немногие мексиканцы - в основном рыбаки. Мало кто из мексиканской молодежи вообще знает, что такое ахуаутле, несмотря на то, что экзотическое блюдо имеет такие древние корни.
Яйца насекомых собирают, помещая плетеные вручную тростниковые сети прямо под поверхность воды. Их оставляют там до трех недель. За это время гребляки откладывают на тростник тысячи яиц, которые затем собирают и оставляют сушиться на солнце, пока не испарится вся влага. Затем яйца поджаривают и измельчают, и обычно готовят из них что-то похожее на крокеты. Их смешивают с мукой и яйцами, и обжаривают в разогретом масле. Говорят, ахуаутле богаты белками и очень вкусные - они даже есть в меню немногих ресторанов Мехико.
В последние годы добыча яиц насекомых стала более проблематичной - озеро Тескоко, где их обычно собирают, высыхает с годами. Этот дефицит привел к резкому росту цен на яйца. Например, в 2019 году цена маленькой баночки ахуаутле стоила в четыре раза больше килограмма говядины. Тогда прозвище "мексиканская икра" стало ещё актуальнее.
Процесс приготовления
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Не от хорошей жизни: почему и когда французы начали есть лягушек
- С чем едят хумус из нута и почему он так полезен
- Батат: вкус, польза и вред сладкого картофеля
- Чёртов орех. Почему «картошка» наших предков навсегда исчезла из рациона?
- Дикие травы, которые русские употребляют в пищу
Новости партнёров
И, если перед ним поставить две тарелки, в одной из которых будут мясные отбивные, выбор, думаю, будет очевиден