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Народный артист с богатой биографией: Михаил Глузский

Народный артист с богатой биографией: Михаил Глузский

Автор:
17 марта 2023 17:06
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   актёры   биография   интересное   кино   советские актеры   
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21 ноября 1918 года в самом бедном районе Киева родился на свет мальчик Миша. Отцом мальчика был журналист и поэт Андрей Гмырёв, который скончался, когда Михаилу было всего четыре года. После смерти отца мама с сыном и дочерью переехала в Москву.


Там, в столице, Ефросинья Глузская устроилась на работу, получила в коммуналке комнату и довольно скоро встретила нового мужчину. Тянуть двоих детей было нелегко, тем более, что Миша часто болел, поэтому его отправили в Баку, к родственникам мужа, где мальчик пошёл в школу. Ребёнок был с характером и с новыми родственниками общий язык найти не смог - хулиганил, не слушался и в результате чего был отправлен там же в интернат. В возрасте 10 лет Миша оттуда счастливо сбежал и сам на товарняке доехал до Баку. Родственники потеряли всякую надежду его перевоспитать и отправили мальчика обратно в Москву.

Екатерина на тот момент со вторым мужем уже успела развестись и работала в ЦУМе, в детском отделе. Такого шебутного мальчика как Миша оставлять дома одного было опасно, поэтому он после школы шёл к маме и сидел до вечера под прилавком.

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Усердием в учёбе Мишенька никогда не отличался и часто огорчал маму своим поведением: бил уличные фонари, часто дрался, а в отделение милиции попадал регулярно. В общем, перспективы у него были довольно безрадостные, если бы в доме, где жили Глузские не открылся кружок художественной самодеятельности. Любопытный Миша решил зайти, чтобы посмотреть, что там такое творится, и у него появилась мечта - стать актёром. Свои попытки приобщиться к артистическому миру он начал с внешнего преображения: яркие и вычурные наряды, замысловатые причёски. Учителя в школе каждый день ругали молодого человека за такой неприличный внешний вид, доходило даже до угрозы отчисления, но Глузский пообещал исправиться.

По окончании семи классов Михаил пошёл в вечернюю школу и устроился работать учеником слесаря в мастерскую автомобильного института. Потом перешёл в ЦУМ на должность электромонтёра. Но мечты о сцене юноша не оставил: он играл в Театре рабочей молодёжи, пытался несколько раз поступить в театральные школы, но безрезультатно. Но когда Школа киноактёров при "Мосфильме" открыла набор студентов, то Михаил смог обаять комиссию. Там молодой человек тоже не был примерным студентом - его несколько раз хотели отчислить за антиобщественную позицию.

Но будущему актёру удалось наладить отношения с преподавателями и он получил диплом. И практически сразу же началась война. Глузского отправили служить в Центральный театр Красной армии и вскоре он поехал с фронтовой бригадой на передовую: выступать с концертами для солдат. А после войны он даже успел поработать в Германии, где играл в Драматическом театре Группы советских войск.

Когда Михаил вернулся в столицу, его приняли в труппу Театра-студии киноактёра, где он в итоге прослужил полвека. Его коронными ролями стали Верховенский в "Бесах" и Карандышев в "Бесприданнице". Только в середине 90-х годов Глузский ушёл из Театра-студии, перейдя в "Школу современной пьесы", где также играл главные роли.

А что же с кино?

Съёмки у Глузского начались ещё на третьем курсе. Всё началось с эпизодов. Роли были настолько маленькими, что его имя даже в титры не всегда попадало.
Киноизвестность пришла к Михаилу только через 20 лет, когда ему выпало сыграть шпиона Ивашёва ("Тайна двух океанов"), а вслед за ним есаула Калмыкова ("Тихий Дон"). За роли этих отрицательных героев Михаила полюбили и режиссёры, и зрители. Дальше посыпались предложения о съёмках. Зрителям памятны работы Глузского в "Сказе про то, как царь Пётр арапа женил", "Десяти негритятах", "Кавказской пленнице".

Несмотря на свой хулиганский характер, в отношениях Михаил Андреевич был однолюбом, свою большую любовь он увидел впервые в зрительном зале. Екатерина Перегудова, милая студентка факультета театроведения ГИТИСа, понравилась ему сразу же. Тогда у Глузского был непростой период в жизни: его мама недавно скончалась, он чувствовал себя угнетённым и одиноким. Екатерина стала для него светом в окне, только был один маленький нюанс - девушка уже была замужем.

Но время расставило всё по местам. Глузский уехал в Германию работать, а Екатерина по его возвращении подала документы на развод. Муж упирался и категорически не хотел разводиться, так что когда у неё с Михаилом родился сын Андрей, она формально ещё была замужем. Развод приходилось оформлять через суд, и во время заседания первый муж Екатерины внезапно сообщил, что ребёнок от него. Никто ему не поверил и наконец-то Екатерина освободилась от первого мужа. Вскоре они с Михаилом Андреевичем оформили свои отношения, а через три года у них родилась дочка Машенька.
Их дом всегда был полон творчества: на кухне Глузских читали все произведения "нежелательных" поэтов и писателей - Осипа Мандельштама, Николая Заболоцкого, Михаила Булгакова, Николая Гумилёва.

Сын актёра, Андрей, окончил бутафорское отделение школы-студии МХАТ и устроился работать художником-постановщиком в Театре-студии Киноактёра. А Мария Глузская выбрала профессию лингвиста-переводчика. У каждого из детей родилось по двое своих, которые также радовали своих родителей и бабушку с дедушкой карьерными успехами.

У Михаила Глузского в багаже больше 150 ролей в кино. И ещё столько же фильмов он озвучил, подарив свой голос Луи де Фюнесу и другим зарубежным знаменитостям.
Последний раз Глузский появился на экране в сериале "Дальнобойщики". Серия с его участием вышла уже посмертно...

Примерно за месяц Михаил с Екатериной гостили у своих друзей в США. После обратного изматывающе долгого перелёта ему стало плохо. Но несмотря на самочувствие, он вышел на сцену в спектакле "Чайка" в роли Сорина. Он не мог подвести зрителей, ждавших его появления. В больницу Михаила Андреевича отвезли прямо со сцены.
Там он был подключён к ИВЛ. Две недели Глузский сражался за свою жизнь, ему ампутировали ноги, но болезнь победила.

15 июня 2001 года Михаил Глузский скончался от сердечного приступа. Екатерина, с которой он прожил больше 50 лет, ушла вслед за любимым мужем через два года.

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Метки: Жизнь   актёры   биография   интересное   кино   советские актеры   
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GMN Полчаса назад
Я леплю из пластилина, пластилин нежней, чем глина. Я леплю из пластилина кукол-клоунов-собак...
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6k
Алекс Крайчек 24 минуты назад
Вот если задуматься, до чего же интересная была жизнь!
В 1917 году будущий отец Глузского уезжает из Петрограда в Киев. Замечу, он не горный инженер, не агроном. Он журналист и поэт. В Киеве покупает участок, строит дом, сажает фруктовые деревья и воспитывает сына. Замечу, в то время Киев был на Украине. Это было отдельное независимое государство. Частично оккупированное немцами, потом - поляками.
В 1922 Гмырев умирает, и его жена едет в Москву (а куда ж ещё бедной вдове податься?) Быстро выходит там замуж (на фото она, конечно, со вторым мужем). И.
Отправляет сына к родителям второго мужа в Баку(!) В начале 20-х. Ещё гражданская не особо закончилась. Ещё даже Азербайджана нет, как республики. Но "тяжело ж в Москве с 2 детьми".
Правда, с мужем она развелась. Зато поступила на работу продавщицей в ЦУМ. Логично. кого ещё в ЦУМ брать? Сын тем временем у родителей вообще левого теперь человека. В Баку....
А вот это вообще мило "его не раз хотели уволить за антиобщественную позицию". Ага. Это, на минутку, в1937 году :) До чего Сталин страну довел... не могли даже студента за антиобщественную позицию уволить!
Кстати, жена Глузского была падчерицей одного из руководителей партии кадетов.... Но это уже совершенно другая история.
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