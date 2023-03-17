Народный артист с богатой биографией: Михаил Глузский



Там, в столице, Ефросинья Глузская устроилась на работу, получила в коммуналке комнату и довольно скоро встретила нового мужчину. Тянуть двоих детей было нелегко, тем более, что Миша часто болел, поэтому его отправили в Баку, к родственникам мужа, где мальчик пошёл в школу. Ребёнок был с характером и с новыми родственниками общий язык найти не смог - хулиганил, не слушался и в результате чего был отправлен там же в интернат. В возрасте 10 лет Миша оттуда счастливо сбежал и сам на товарняке доехал до Баку. Родственники потеряли всякую надежду его перевоспитать и отправили мальчика обратно в Москву.

Екатерина на тот момент со вторым мужем уже успела развестись и работала в ЦУМе, в детском отделе. Такого шебутного мальчика как Миша оставлять дома одного было опасно, поэтому он после школы шёл к маме и сидел до вечера под прилавком.