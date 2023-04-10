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Как человек изменил планету: 12 снимков с фотоконкурса, посвященного инфраструктуре

Как человек изменил планету: 12 снимков с фотоконкурса, посвященного инфраструктуре

Автор:
10 апреля 2023 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Земля   в мире   инфраструктура   красота   планета   фото   
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Наша планета никогда не будет прежней, ведь люди ее кардинально изменили.

Человек преобразил Землю, причем не только в лучшую, но и в худшую сторону. Невероятные города, которые возводились на протяжении тысячелетий, архитектура и искусство, инфраструктура, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых — все это изменило облик нашей планеты. Сооружения, которые созданы для того, чтобы пользоваться возобновляемыми источниками энергии, не исключение: они тоже оказывают огромное влияние на мир природы.


Перед вами лучшие снимки, которые отметило жюри

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Все они об одном — как человечество меняет планету

Причем не только в худшую сторону, но и в лучшую

В номинации участвовали фото, на которых запечатлены совершенно разные объекты

Главное, чтобы они были созданы человеком

Неважно, как давно это было

Без разницы, что на снимке: архитектурный шедевр античных времен или мост через реку

Влияние человека на планету колоссально

Его невозможно сравнить с влиянием любого другого вида, когда-либо жившего на Земле

Некоторые из этих работ вызывают благоговейный трепет…

Другие — досаду и чувство стыда за то, что человек сделал с природой

Одно можно сказать наверняка: наша планета никогда не будет прежней

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Метки: Земля   в мире   инфраструктура   красота   планета   фото   
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1  комментарий
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BiZ 56 секунд назад
а где фотоконкурс мест, где не менял? а, ну да, чего это я..
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