Как человек изменил планету: 12 снимков с фотоконкурса, посвященного инфраструктуре

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Наша планета никогда не будет прежней, ведь люди ее кардинально изменили.
Человек преобразил Землю, причем не только в лучшую, но и в худшую сторону. Невероятные города, которые возводились на протяжении тысячелетий, архитектура и искусство, инфраструктура, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых — все это изменило облик нашей планеты. Сооружения, которые созданы для того, чтобы пользоваться возобновляемыми источниками энергии, не исключение: они тоже оказывают огромное влияние на мир природы.
Перед вами лучшие снимки, которые отметило жюри
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Все они об одном — как человечество меняет планету
Причем не только в худшую сторону, но и в лучшую
В номинации участвовали фото, на которых запечатлены совершенно разные объекты
Главное, чтобы они были созданы человеком
Неважно, как давно это было
Без разницы, что на снимке: архитектурный шедевр античных времен или мост через реку
Влияние человека на планету колоссально
Его невозможно сравнить с влиянием любого другого вида, когда-либо жившего на Земле
Некоторые из этих работ вызывают благоговейный трепет…
Другие — досаду и чувство стыда за то, что человек сделал с природой
Одно можно сказать наверняка: наша планета никогда не будет прежней
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