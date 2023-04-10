Как человек изменил планету: 12 снимков с фотоконкурса, посвященного инфраструктуре

Человек преобразил Землю, причем не только в лучшую, но и в худшую сторону. Невероятные города, которые возводились на протяжении тысячелетий, архитектура и искусство, инфраструктура, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых — все это изменило облик нашей планеты. Сооружения, которые созданы для того, чтобы пользоваться возобновляемыми источниками энергии, не исключение: они тоже оказывают огромное влияние на мир природы.

Перед вами лучшие снимки, которые отметило жюри