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15 великолепных снимков показывающих нашу планету во всей красе

15 великолепных снимков показывающих нашу планету во всей красе

Автор:
16 марта 2023 08:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   животные   конкурс   красота   планета   фото   
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Наша планета — это прекрасный дом для многих живых существ, в котором природа, урбанизация, культура и многие другие аспекты тесно переплетены. И лучше всего это отображают тревел-фотографы.

В начале 2023 года были наконец объявлены победители престижной премии Travel Photographer of the Year 2022. Из более, чем 20 тысяч снимков были выбраны лучшие из лучших, и сегодня мы вам их покажем.


Лучший тревел-фотограф 2022 года: Матьяж Кривич, Словения

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Фотография 33-летней Наджин и её смотрителя Закари Мутая из заповедника Ол Педжета, Кения, красиво и чувственно рассказывает грустную историю о человеческой алчности и выживании благодаря всё тем же людям. Наджин — одна из двух последних оставшихся в мире белых носорогов, которые борются за восстановление популяции.


Молодой тревел-фотограф года: Кэл Коул, Великобритания (18 лет)


Путешествие по миру начинается с вашего собственного порога, и здорово видеть, как молодой фотограф оттачивает свои навыки не в экзотических местах, а в гораздо менее гламурном, но всё же популярном направлении и делает это в такой творческой манере.


«Искусство монохрома»: Рой Галиц, Израиль


Нежные и пронзительные моменты, рассказывающие историю этой хрупкой арктической среды и угрозы для дикой природы, населяющей её.


Лучшее одиночное изображение в категории «Искусство монохрома»: Дана Аллен, США


За долю секунды в мире может стать на одну камеру меньше! Этот кадр попадает прямо в центр событий и передаёт ощущение действия.


«Культуры»: Магдалена Стракова, Чехия


По мере того, как традиции умирают, важно запечатлеть тихое спокойствие и простоту старых, причудливых и необычных способов ведения дел. Эти кадры, снятые в вечном чёрно-белом цвете, переносят зрителя в более спокойные времена.


Лучшее одиночное изображение в категории «Культуры»: Атанасиос Малукос, Греция


Человеческий момент, прорывающийся сквозь церемонию и традиции.

На фотографии изображено традиционное религиозное шествие La Desolata. Считается одной из самых трогательных процессий в христианском мире и проходит во время Страстной недели. Это шествие можно наблюдать в Италии, в городе Каноза-ди-Пулья.


«Зелёная планета, голубая планета»: Алексей Сачов, Германия


Фотография может быть очень мощным инструментом, и это изображение — отличный пример сильного послания. И сообщение, и история сильны и ясны, просто рассказаны без единого слова. Безмолвный призыв к действию.


«Из пустыни в тропические леса»: Ярослав Гора, Чехия


Детализация этих аэрофотоснимков феноменальна, и любой, кто придёт на выставку, увидит воочию эти роскошные, простые, графические рисунки, достойные изобразительного искусства.


Лучшее одиночное изображение в категории «Из пустыни в тропические леса»: Джон Сигер, Великобритания


Этот снимок вызывает желание попасть туда! Удивительный пейзаж и красивый свет делают простое изображение сияющим.


«Творческое путешествие»: Лоренц Берна, Италия


Это изображение даёт призрачное ощущение движения с дополнительными отражениями.


«Знак человечества»: Анджиоло Манетти, Италия


Такой простой, но сильный, утончённый образ. Нам понравилась его чистая графика, но с захватывающими деталями, такими как «вопросительный знак», произведённый плугом справа от кипарисовой рощи.


«Вода»: Алексей Сачов, Германия

Прекрасная текстура с небольшой полосой кораллового морского дна. Вода блестит, как алюминий. Это действительно захватывающий мир под поверхностью, который видят немногие из нас.


«Мобильная фотография»: Марина Спиронетти, Италия

Мобильные телефоны и планшеты предназначены для того, чтобы запечатлеть момент. В сочетании с наблюдательностью и небольшим творческим потенциалом результаты могут быть очаровательными.


Выбор зрителей: Ромен Мио, Франция

Это единственная категория, в которой судьи TPOTY не выбирают победителя. Вместо этого на сайте конкурса было выложено около 130 изображений финалистов, за которые и голосовала публика.

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Метки: в мире   животные   конкурс   красота   планета   фото   
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