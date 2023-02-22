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Вымирающие виды: редкие животные, которых осталось менее 100&nbsp;особей

Вымирающие виды: редкие животные, которых осталось менее 100 особей

Автор:
22 февраля 2023 09:53
Сообщество : Животные
Метки: Вымирающий вид   Земля   в мире   животные   планета   факты   фото   
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Изменение климата коснется не только человека, но и многих животных. Биоразнообразие планеты может сильно пошатнуться в случае серьезного глобального потепления, однако уже сейчас многие виды находятся под угрозой исчезновения.

Существуют популяции, которые насчитывают меньше 1000 особей, а некоторые недосчитываются и 100! Возможно, каких-то животных ученые еще смогут спасти, но не стоит забывать, что ответственность за сохранение жизни животных лежит на каждом из нас.



Если бы количество людей резко сократилось до 100 человек — это был бы апокалипсис. Но почему-то мы крайне редко обращаем внимание на тех, чьи популяции переживают такие времена


Предлагаем узнать, какие животные являются самыми редкими на данный момент, что повлияло на сокращение их популяций и как не допустить этого в будущем.


Калифорнийская морская свинья, всего 30 особей

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По данным Международного союза охраны природы (МСОП) на 2016 год этот вид обречен и его уже невозможно спасти. На калифорнийскую морскую свинью, или вакиту, никогда не охотились. Существование вида было подтверждено лишь в 1985 году, после чего ученые начали замечать значительное сокращение популяции. Основная причина медленного исчезновения вида — прилов в сетях в Калифорнийского залива.


Дальневосточный леопард, всего около 100 особей

Дальневосточный леопард проживает на территории Китая и России, и он всегда считался немногочисленным видом, однако в 2000-е годы в мире существовало лишь 35 особей! По последним данным, на территории России проживают 97 особей. Основными угрозами для вида ученые считают браконьерский отстрел и разрушение ареала обитания из-за лесозаготовительных работ, расширения сети автомобильных и железных дорог.


Голубой ара, больше 90 особей в неволе

Если вы когда-нибудь смотрели мультфильм «Рио», вы знаете, что главные персонажи, голубые ара, давно исчезли в дикой природе. В 2007 году в неволе (в основном у частных лиц) находилось лишь 90 птиц этого вида. Сейчас ситуация улучшается, однако узнать точное количество попугаев, которые живут с людьми — невозможно. Главной причиной исчезновения вида стало браконьерство.


Суматранский носорог, менее 80 особей

В прошлом году весь мир облетела печальная новость о смерти последнего представителя этого вида в Малайзии. Самка Иман умерла от рака. На протяжении многих лет сотрудники заповедника, в котором жила Иман и еще один самец Тама, пытались получить потомство с помощью ЭКО. Однако попытки не увенчались успехом. По состоянию на 2015 год в дикой природе осталось менее 80 суматранских носорогов, ранее этот вид жил на территории Бирмы, Восточной Индии, Малайского полуострова и Бангладеш. Сейчас он встречается лишь на острове Суматра. Основной причиной сокращения популяции является браконьерство, которое обусловлено популярностью рогов носорогов в китайской народной медицине.


Снежный барс, меньше 90 особей (в России)

Несмотря на то, что снежный барс (ирбис) в 2017 году был исключен из списка вымирающих видов, мы решили напомнить об этом сказочном животном, которое может исчезнуть с территории России. По данным WWF в нашей стране осталось меньше 90 особей этого вида. Если раньше причиной вымирания ирбиса было браконьерство, теперь специалисты говорят о том, что хищник часто попадает в петли, установленные на других животных.

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Метки: Вымирающий вид   Земля   в мире   животные   планета   факты   фото   
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3k
brrr 50 минут назад
Их срочно надо погладить!
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41k
turyst 42 минуты назад
С одной стороны, это печально.

Но вот если бы спросили наших далёких предков.
Хотели бы они, что бы вымерли все эти тигры амурские, леопарды и прочие барсы.
То, думаю, они всеми конечностями были бы за.
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