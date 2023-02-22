Вымирающие виды: редкие животные, которых осталось менее 100 особей

Существуют популяции, которые насчитывают меньше 1000 особей, а некоторые недосчитываются и 100! Возможно, каких-то животных ученые еще смогут спасти, но не стоит забывать, что ответственность за сохранение жизни животных лежит на каждом из нас.

Если бы количество людей резко сократилось до 100 человек — это был бы апокалипсис. Но почему-то мы крайне редко обращаем внимание на тех, чьи популяции переживают такие времена

Предлагаем узнать, какие животные являются самыми редкими на данный момент, что повлияло на сокращение их популяций и как не допустить этого в будущем.

Калифорнийская морская свинья, всего 30 особей