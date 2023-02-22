Вымирающие виды: редкие животные, которых осталось менее 100 особей

Изменение климата коснется не только человека, но и многих животных. Биоразнообразие планеты может сильно пошатнуться в случае серьезного глобального потепления, однако уже сейчас многие виды находятся под угрозой исчезновения.
Существуют популяции, которые насчитывают меньше 1000 особей, а некоторые недосчитываются и 100! Возможно, каких-то животных ученые еще смогут спасти, но не стоит забывать, что ответственность за сохранение жизни животных лежит на каждом из нас.
Если бы количество людей резко сократилось до 100 человек — это был бы апокалипсис. Но почему-то мы крайне редко обращаем внимание на тех, чьи популяции переживают такие времена
Предлагаем узнать, какие животные являются самыми редкими на данный момент, что повлияло на сокращение их популяций и как не допустить этого в будущем.
Калифорнийская морская свинья, всего 30 особей
По данным Международного союза охраны природы (МСОП) на 2016 год этот вид обречен и его уже невозможно спасти. На калифорнийскую морскую свинью, или вакиту, никогда не охотились. Существование вида было подтверждено лишь в 1985 году, после чего ученые начали замечать значительное сокращение популяции. Основная причина медленного исчезновения вида — прилов в сетях в Калифорнийского залива.
Дальневосточный леопард, всего около 100 особей
Дальневосточный леопард проживает на территории Китая и России, и он всегда считался немногочисленным видом, однако в 2000-е годы в мире существовало лишь 35 особей! По последним данным, на территории России проживают 97 особей. Основными угрозами для вида ученые считают браконьерский отстрел и разрушение ареала обитания из-за лесозаготовительных работ, расширения сети автомобильных и железных дорог.
Голубой ара, больше 90 особей в неволе
Если вы когда-нибудь смотрели мультфильм «Рио», вы знаете, что главные персонажи, голубые ара, давно исчезли в дикой природе. В 2007 году в неволе (в основном у частных лиц) находилось лишь 90 птиц этого вида. Сейчас ситуация улучшается, однако узнать точное количество попугаев, которые живут с людьми — невозможно. Главной причиной исчезновения вида стало браконьерство.
Суматранский носорог, менее 80 особей
В прошлом году весь мир облетела печальная новость о смерти последнего представителя этого вида в Малайзии. Самка Иман умерла от рака. На протяжении многих лет сотрудники заповедника, в котором жила Иман и еще один самец Тама, пытались получить потомство с помощью ЭКО. Однако попытки не увенчались успехом. По состоянию на 2015 год в дикой природе осталось менее 80 суматранских носорогов, ранее этот вид жил на территории Бирмы, Восточной Индии, Малайского полуострова и Бангладеш. Сейчас он встречается лишь на острове Суматра. Основной причиной сокращения популяции является браконьерство, которое обусловлено популярностью рогов носорогов в китайской народной медицине.
Снежный барс, меньше 90 особей (в России)
Несмотря на то, что снежный барс (ирбис) в 2017 году был исключен из списка вымирающих видов, мы решили напомнить об этом сказочном животном, которое может исчезнуть с территории России. По данным WWF в нашей стране осталось меньше 90 особей этого вида. Если раньше причиной вымирания ирбиса было браконьерство, теперь специалисты говорят о том, что хищник часто попадает в петли, установленные на других животных.
Источник:
- Австралийский паук-тенётник: он уделает по эффективности льва, гепарда и волка
- Почему в Индии не заводят домашних кошек?
- 15 фото планеты, которые заставляют восхищаться нашим миром
- Сине-красное озеро: почему части Большого Солёного озера разноцветные?
- Почему комаров называют самыми смертоносными животными на планете
Но вот если бы спросили наших далёких предков.
Хотели бы они, что бы вымерли все эти тигры амурские, леопарды и прочие барсы.
То, думаю, они всеми конечностями были бы за.