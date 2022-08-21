Шрамы Земли: топ-5 загадочных кратеров мира

2. Изменивший ход истории

Астероид, столкнувшийся с Землёй и образовавший кратер Вредефорт, был одним из самых больших среди когда-либо соприкасавшихся с планетой после её формирования; согласно расчётам, его диаметр был около 10 километров. Диаметр же самого кратера составляет 300 км. Вредефорт – один из самых древних кратеров на Земле, его возраст оценивается примерно в 2 млрд. лет. При падении астероида произошел взрыв, энергия которого сравнима с 1,4 млрд. килотонн тротила. Если бы Землю населяли живые создания, ни у кого бы не осталось шансов на выживание! Кратер находится на юге Африки (ЮАР), своё название он получил по имени небольшого городка, рядом с которым он и расположен, а ещё этот памятный объект охраняется ЮНЕСКО, так как кратер имеет очень редкую кольцевую (ступенчатую, как в античном театре) структуру. В момент столкновения с этим огромным астероидом жизнь на Земле только-только начала формироваться и состояла из микроскопических растительных форм. Мощнейший выброс энергии считают основным виновником в изменении хода эволюции одноклеточных организмов. Если бы этого столкновения не произошло, возможно, на Земле бы не смогли формироваться многоклеточные организмы, а удар «незваного гостя» был «своеобразным волшебным пинком», запустившим развитие сложных форм жизни.