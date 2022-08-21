Шрамы Земли: топ-5 загадочных кратеров мира

Ударные кратеры – это часть истории нашей планеты, и они напоминают нам о том, как ценна жизнь, и как легко её могут отнять «незваные гости». Но они и оставили для нас нечто интересное!
Ознакомимся же с самыми странными «боевыми шрамами» Земли!
1. Памятник динозаврам
Кратер, который образовался после столкновения с тем самым метеоритом – убийцей динозавров, был обнаружен случайно группой геологов в 1978 году на полуострове Ютакан в Мексике. Учёные тогда исследовали геологические процессы на дне Мексиканского залива и заметили гигантскую дугу протяжённостью свыше 70 км, причём, она не только «пряталась» под водой – вторая её часть выходила на сушу, и обе дуги как раз складывались в аккуратную окружность. Дальнейшие исследования показали, что это кратер, который был образован в результате мощного столкновения 66 млн лет назад – это древнейший след той самой катастрофы, отнявшей жизнь у бывших хозяев нашей планеты. Метеорит, оставивший такой «отпечаток», в диаметре имел около 15 км, и врезался он в Землю на огромной скорости – 60 000 км/ч. Кратер называется Чиксулуб, что в переводе с древнего языка индейцев майя означает «Демон клещей». Его диаметр – 180 км.
2. Изменивший ход истории
Астероид, столкнувшийся с Землёй и образовавший кратер Вредефорт, был одним из самых больших среди когда-либо соприкасавшихся с планетой после её формирования; согласно расчётам, его диаметр был около 10 километров. Диаметр же самого кратера составляет 300 км. Вредефорт – один из самых древних кратеров на Земле, его возраст оценивается примерно в 2 млрд. лет. При падении астероида произошел взрыв, энергия которого сравнима с 1,4 млрд. килотонн тротила. Если бы Землю населяли живые создания, ни у кого бы не осталось шансов на выживание! Кратер находится на юге Африки (ЮАР), своё название он получил по имени небольшого городка, рядом с которым он и расположен, а ещё этот памятный объект охраняется ЮНЕСКО, так как кратер имеет очень редкую кольцевую (ступенчатую, как в античном театре) структуру. В момент столкновения с этим огромным астероидом жизнь на Земле только-только начала формироваться и состояла из микроскопических растительных форм. Мощнейший выброс энергии считают основным виновником в изменении хода эволюции одноклеточных организмов. Если бы этого столкновения не произошло, возможно, на Земле бы не смогли формироваться многоклеточные организмы, а удар «незваного гостя» был «своеобразным волшебным пинком», запустившим развитие сложных форм жизни.
3. Тайна Каспийского моря
Моря связаны с океанами, но Каспийское море выглядит, как изгой – оно является водоёмом, который не впадает в океан. Учёные утверждают, что из-за его обособленности от Мирового океана его нельзя считать «полноправным морем»: это нечто среднее между озером и морским водоемом. Но почему оно стало отшельником? Еще в 17 веке английский астроном Эдмунд Галлей предположил, что Каспийское море было образовано вследствие удара о Землю огромной кометы (или этим «гостем» мог быть астероид), а в образовавшуюся чашу хлынули воды многочисленных рек – и так образовался гигантский водоём, который озером назвать стыдно, а море – достойно его габаритов. Бурное развитие нефтепромыслов на Каспийском море с их извечным бурением морского дна привело к пониманию того, что южная часть Каспийского моря явно имеет метеоритное происхождение, что подтверждается особенностью строения Южно-Каспийской впадины, имеющей чашеобразную форму.
Предполагается, что вероятное падение огромного астероида произошло приблизительно 7 миллионов лет назад. Учитывая размер небесного тела и силу столкновения, образовался кратер глубиной 25 километров и диаметром до 300 км! Каспийский кратер с течением времени оказался припрятанным под толщей осадочных пород, из которых в настоящее время добывают нефть и газ.
4. Где живут алмазы
Сибирь – настоящая кладовая разных сокровищ! За такую сокровищницу мы можем сказать «спасибо» ещё одному внеземному «гостю». Считается, что падение метеорита в сибирском регионе России, которое произошло миллионы лет назад, принесло триллионы каратов алмазов! Такого огромного количества алмазов будет достаточно на 3000 лет вперёд для удовлетворения спроса всего мирового рынка! Алмазное месторождение было открыто в начале 1970-х годов, и оно расположено под Попигайским кратером (диаметр примерно 100 км), оставленным метеоритом, разбившимся около 35 млн лет назад.
В Российской академии наук подтвердили, что этот кратер, находящийся в Восточной Сибири, содержит триллионы каратов "импактных алмазов". Эти алмазы можно использовать в высокотехнологичных устройствах, и они имеют много других технологических применений. Но их, к сожалению, невозможно использовать для изготовления ювелирных изделий. Сибирское алмазное месторождение содержит больше алмазов, чем все нынешние известные месторождения в мире. Алмазы, добытые в районе Попигайского кратера, обладают особыми свойствами и кристаллической формой, которая делает их почти в два раза тверже, чем традиционные алмазы. Это придаёт им превосходные качества для промышленного применения. Такая удивительная непревзойденная твердость алмазов, вероятно, объясняется чрезвычайно высокой температурой и очень высоким давлением, которые воздействовали на молекулы углерода во время взрыва при падении метеорита. Кстати, до самого распада СССР в 1991 году никто в мире не знал об открытии этого кратера. Обнародование информации о том, что падение метеорита дало России триллионы каратов алмазов, вызвало сразу же большой интерес к находке. Любопытно всё-таки, найдётся ли способ делать ювелирные изделия из этих уникальных алмазов?
5. Злополучный Бермудский…
Бермудский – это слово, пожалуй, у большинства людей ассоциируется с какими-то странными необъяснимыми явлениями, может быть, всё дело опять в метеорите, угодившем туда? Бермудский треугольник - район в Атлантическом океане, ограниченный треугольником, вершинами которого являются Флорида, Бермудские острова и Пуэрто-Рико. Какие же странные события там происходят? Например, ещё Христофор Колумб, подплывая к берегам Америки, заметил непонятное свечение моря. Стрелки компасов там неверно показывают направление, корабли и самолёты таинственным образом исчезают, да ещё так, что никто не может их найти! Может быть, на дне Бермудского треугольника лежит метеорит с мощным магнитным полем?
Магнитные поля могут сохраняться у астероидов миллионы лет. Это может объяснять странное поведение стрелки компаса, которая в Бермудском треугольнике начинает беспорядочно вращаться, будто сходит с ума. Старинные корабли из-за этого просто сбивались с курса и не могли вернуться обратно, возможно, они так и сгинули в водах океана, просто мы не там их ищем. Для техники сильное магнитное поле могло бы создать существенные помехи. Куда исчезли более современные корабли и самолёты – никто не знает. Если там действительно лежит метеорит, то диаметр кратера будет равен примерно 1250 км! Часто встречается информация о том, что именно этот гигантский метеорит и разрушил Атлантиду. Загадки эти останутся неразгаданными до тех пор, пока не найдутся смельчаки, пожелающие детально исследовать дно океана!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 10 уникальных мест планеты, которые действительно существуют
- 15 доказательств, что в нашей природе встречаются настоящие чудеса
- Необычные растения, которых словно вырастили на другой планете
- 10 самых разных видов облаков, каждое из которых прекрасно по-своему
- 15 удивительных природных экспонатов
=================
Если нормальному человеку что-то любопытно - он проявляет любознательность и узнаёт это. А не бросает тупые вопросы в аудиторию.
"Процесс образования алмазов происходит в течение миллионов (или даже миллиардов) лет в расплавленной породе мантии Земли, где давление и температура позволяет преобразовывать углерод в алмаз."
Дальше соображалка подсказывает, что так как импактные алмазы образуются гораздо-гораздо быстрее, то по определению не могут никак иметь сколь-нибудь значительные размеры для ювелирного использования. Да ну и нах бы эту ювелирку, для неё и так достаточно уже всего есть, а вот алмазный инструмент очень-очень удобен в использовании.
"Метеорит, оставивший такой «отпечаток», в диаметре имел около 15 км"
а чуть ниже
"Астероид...был одним из самых больших среди когда-либо соприкасавшихся с планетой после её формирования; согласно расчётам, его диаметр был около 10 километров"
И что это за "Бермудский треугольник" в Тихом океане?