15 фото планеты, которые заставляют восхищаться нашим миром

Земля по-настоящему удивительна и многогранна: тут есть песчаные и ледяные пустыни, теплые моря, леса, которым тысячи лет, милые собачки — все, что нужно для нашей счастливой жизни. Но самое удивительное, что наша планета скрывает просто огромное количество тайн, и все их еще неоднократно предстоит раскрыть в будущем. И конечно, это далеко не единственная плохо изученная область нашей планеты. Предлагаем вам узнать некоторые факты о Земле и в очередной раз удивиться, насколько она чудесна.

Кирибати — государство, на котором, кажется, закончилась фантазия