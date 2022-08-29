15 фото планеты, которые заставляют восхищаться нашим миром

Наша планета — самое лучшее место во Вселенной, и вот наши 15 доказательств.
Земля по-настоящему удивительна и многогранна: тут есть песчаные и ледяные пустыни, теплые моря, леса, которым тысячи лет, милые собачки — все, что нужно для нашей счастливой жизни. Но самое удивительное, что наша планета скрывает просто огромное количество тайн, и все их еще неоднократно предстоит раскрыть в будущем. И конечно, это далеко не единственная плохо изученная область нашей планеты. Предлагаем вам узнать некоторые факты о Земле и в очередной раз удивиться, насколько она чудесна.
Кирибати — государство, на котором, кажется, закончилась фантазия
Гора Фудзи с МКС
Гора Маттерхорн, изображенная на шоколадке Toblerone: поход стоил этого
Чили по своей форме напоминает чили
Карта мира, где в центре — Новая Зеландия
Фотографии с разницей в столетие
Перекрестное море — редкое и очень опасное явление, когда встречаются два вида волн под косыми углами
Если бы сохранилась Пангея, так бы выглядели границы
Топографическая карта Индийского субконтинента
В Канаде сохранилось больше 90% лесного покрова, который был в эпоху заселения материка европейцами
Вид на Антарктиду из космоса
Васюганские болота в Сибири, которые занимают такую же площадь, как Словакия или Швейцария
Венеция с высоты
Граница между США и Канадой в районе штата Айдахо: тут просто вырубили часть леса, чтобы границу было видно
Озеро Чад в 1967 году и в наши дни
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АНТИФИШКИ
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