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15 фото планеты, которые заставляют восхищаться нашим миром

15 фото планеты, которые заставляют восхищаться нашим миром

Автор:
29 августа 2022 09:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Земля   в мире   красота   планета   природа   удивительно   фото   
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Наша планета — самое лучшее место во Вселенной, и вот наши 15 доказательств.

Земля по-настоящему удивительна и многогранна: тут есть песчаные и ледяные пустыни, теплые моря, леса, которым тысячи лет, милые собачки — все, что нужно для нашей счастливой жизни. Но самое удивительное, что наша планета скрывает просто огромное количество тайн, и все их еще неоднократно предстоит раскрыть в будущем. И конечно, это далеко не единственная плохо изученная область нашей планеты. Предлагаем вам узнать некоторые факты о Земле и в очередной раз удивиться, насколько она чудесна.


Кирибати — государство, на котором, кажется, закончилась фантазия

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Гора Фудзи с МКС

Гора Маттерхорн, изображенная на шоколадке Toblerone: поход стоил этого

Чили по своей форме напоминает чили

Карта мира, где в центре — Новая Зеландия

Фотографии с разницей в столетие

Перекрестное море — редкое и очень опасное явление, когда встречаются два вида волн под косыми углами

Если бы сохранилась Пангея, так бы выглядели границы

Топографическая карта Индийского субконтинента

В Канаде сохранилось больше 90% лесного покрова, который был в эпоху заселения материка европейцами

Вид на Антарктиду из космоса

Васюганские болота в Сибири, которые занимают такую же площадь, как Словакия или Швейцария

Венеция с высоты

Граница между США и Канадой в районе штата Айдахо: тут просто вырубили часть леса, чтобы границу было видно

Озеро Чад в 1967 году и в наши дни

Источник:

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Метки: Земля   в мире   красота   планета   природа   удивительно   фото   
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