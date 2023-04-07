Что мы узнали о знаковых исторических личностях благодаря их волосам

Гитлер мог по незнанию жениться на еврейке — к такому ироническому выводу пришла в 2014 году команда британских ученых, работавшая над скандальным документальным сериалом. Они изучили волосы, которые, как они полагают, принадлежали Еве Браун, давней любовнице и в последствии жене Гитлера. Волоски были взяты с расчески, хранившейся в косметичке с монограммой Браун, найденной офицером американской разведки в квартире жены фюрера после войны. Анализ показал, что Браун обладала особым геномом, который очень тесно связан с евреями-ашкеназами. Многие ашкеназские евреи в Европе обратились в католицизм к 19 веку, что объясняет, почему ни Браун, ни Гитлер не знали о ее происхождении.

Однако, хотя эксперты и признали расческу подлинной, невозможно доказать со стопроцентной точностью, что волосы на ней принадлежали именно Еве Браун, поскольку ее оставшиеся в живых родственники отказались предоставить образцы ДНК. Но весьма вероятно, что волосы действительно принадлежали ей, и это несомненно нанесло бы удар в самое сердце Гитлера с его идеями о расовом превосходстве.