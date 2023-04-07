Что мы узнали о знаковых исторических личностях благодаря их волосам

Коллекционирование прядей волос кому-то может показаться странным хобби, но оно сыграло на руку современным историкам с доступом к ДНК-анализу. Как ни странно, именно волосы привели к многим историческим открытиям, которые в противном случае были бы невозможны без нарушения покоя усопших. Вот 10 случаев, когда волосы раскрывали тайны выдающихся исторических личностей — и даже одного криптида.
Гитлер мог по незнанию жениться на еврейке — к такому ироническому выводу пришла в 2014 году команда британских ученых, работавшая над скандальным документальным сериалом. Они изучили волосы, которые, как они полагают, принадлежали Еве Браун, давней любовнице и в последствии жене Гитлера. Волоски были взяты с расчески, хранившейся в косметичке с монограммой Браун, найденной офицером американской разведки в квартире жены фюрера после войны. Анализ показал, что Браун обладала особым геномом, который очень тесно связан с евреями-ашкеназами. Многие ашкеназские евреи в Европе обратились в католицизм к 19 веку, что объясняет, почему ни Браун, ни Гитлер не знали о ее происхождении.
Однако, хотя эксперты и признали расческу подлинной, невозможно доказать со стопроцентной точностью, что волосы на ней принадлежали именно Еве Браун, поскольку ее оставшиеся в живых родственники отказались предоставить образцы ДНК. Но весьма вероятно, что волосы действительно принадлежали ей, и это несомненно нанесло бы удар в самое сердце Гитлера с его идеями о расовом превосходстве.
Великий композитор страдал не только от всем известной глухоты. На протяжении всей жизни у Бетховена были настолько серьезные проблемы со здоровьем, что он попросил врачей изучить его болезнь после его смерти, которая в итоге наступила в относительно раннем возрасте — композитору было всего 56 лет.
Бетховен часто страдал от проблем с желудком, которые еще долгое время после его смерти оставались недиагностированными. Больной живот настолько беспокоил композитора, что время от времени полностью лишал его возможности писать музыку. Наконец, почти 200 лет спустя, в 2023 году, ученым удалось выяснить причину болезни Бетховена благодаря ДНК-анализу по сохранившимся прядям его волос. Для этого потребовалось много материала — всего 3 метра, и каждый волосок нужно было чистить по отдельности. Однако исследование показало, что причиной плохого здоровья Бетховена мог быть генетический риск заболевания печени в сочетании с пьянством композитора, что, судя по всему, привело к фатальной печеночной недостаточности. Они также обнаружили, что в последние месяцы жизни у Бетховена был гепатит В. Интересно, что ученым пока еще только предстоит разгадать загадку глухоты композитора.
Самый известный безумный монарх Англии не всегда был безумцем — его странное поведение проявлялось эпизодически. В период его долгого правления между 1760 и 1820 годами бывали дни, когда Его Величество начинал бессвязно болтать сам с собой, нападать на людей при дворе и галлюцинировать. Интересно, что вне этих эпизодов король был в курсе собственного безумия, что беспокоило его до слёз.
Причина этого непоследовательного безумия оставалась загадкой еще долгое время после смерти монарха. Одни подозревали психоз, другие — отравление свинцом. Одна теория, выдвинутая в 1969 году, предполагала, что у короля была порфирия — редкое наследственное заболевание, впервые выявленное в 20 веке. Люди с порфирией могут испытывать спутанность сознания, галлюцинации, паранойю и другие симптомы психического заболевания. Однако на самом деле безумное поведение вызвано недостатком соединения, содержащегося в красных кровяных тельцах. Только 10% людей с соответствующими генами страдают от порфирии, но известно, что проявление болезни могут вызвать стресс, воздействие солнца и мышьяк. Последнее особенно актуально в случае монарха.
В 2005 году ученые протестировали уцелевшие пряди волос короля и обнаружили повышенное содержание свинца и мышьяка. В сочетании с порфирией, диагностированной у некоторых из его потомков, это вполне объясняет поведение царя. Но откуда взялся мышьяк? Сохранившиеся заметки придворного врача показывают, что вещество было в лекарстве, которое на самом деле сводило короля с ума еще больше.
Король Людовик XVII был сыном Людовика XVI и Марии-Антуанетты, французских короля и королевы, обезглавленных на гильотине во время Французской революции. В возрасте восьми лет он стал королем Франции сразу после казни своего отца, но революционеры к тому моменту уже держали его в заключении в ужасных условиях. В возрасте всего десяти лет он умер от туберкулеза.
После смерти Людовика из его тела вырезали сердце, которое затем поместили в собор Сен-Дени, но долгое время люди не верили, что он действительно умер. Некоторые считали, что он сбежал от своих мучителей и произвел на свет наследников, продолживших королевскую родословную. Если бы в последующие столетия это удалось доказать, открытие могло бы ввергнуть Францию в гражданскую войну между роялистами и республиканцами. Однако в 2004 году эта теория наконец отправилась на покой вслед за самим несчастным королем.
Анализ ДНК пряди волос Марии-Антуанетты и других образцов, взятых у родственников семьи мальчика, подтвердил, что сердце из собора действительно принадлежало ему и что он, судя по всему, умер в заключении. Ровно через 209 лет после смерти юного короля в соборе провели надлежащую церемонию погребения, а его сердце похоронили в королевском склепе вместе с его родителями.
Хотя всем известно, что Элвис Пресли умер от сердечного приступа (и где он в этот момент находился), причина инфаркта, в результате которого король рок-н-ролла скончался в возрасте всего 42 лет, многие годы оставалась загадкой. Многие поспешили указать на образ жизни певца в последние годы, особенно на его переедание. Хотя всё это, безусловно, сказалось на его здоровье, спустя годы оказалось, что причина ранней кончины певца крылась в другом. Когда якобы волосы Элвиса, приобретенные у друга его парикмахера, подвергли ДНК-анализу, результаты показали мутацию, которая обычно вызывает мигрень, глаукому и ожирение. Всё это указывает на то, что волосы действительно принадлежали покойному Элвису, поскольку тот страдал от головных болей, плохого зрения и резкого повышения веса. Также ученые выявили еще одну, более важную мутацию. Ее связывают с заболеванием сердечной мышцы — если конкретно, мутация вызывает утолщение и ослабление сердечной мышцы. Эксперты пришли к выводу, что, хотя образ жизни не шел поп-идолу на пользу, скорее всего, убил его всё же дефект ДНК.
Поскольку на момент смерти в 1989 году у эксцентричного испанского художника не было детей, он оставил всё свое состояние государству и благотворительному фонду жены. Почти 20 лет спустя таролог по имени Пилар Абель заявила, что она дочь Дали. Будь ее заявление правдой, она могла бы претендовать примерно на четверть состояния художника. Естественно, фонд, управляющий имуществом Дали, отнесся к заявлению скептически. Доказательства Абель основывались на рассказах ее бабушки о том, что мужчина, которого она считала своим отцом, на самом деле им не был, и что ее биологический отец был великим художником; а также внешнее сходство женщины с художником. В 2017 году судья решил, что претензии Абель могут быть обоснованными, и приказал эксгумировать тело Дали для ДНК-анализа. Образцы были взяты из его волос, ногтей и костей. Неизвестно, вошли ли в образец волосы из его усов, однако бальзамировщик подтвердил, что знаменитая черта художника все еще выглядит такой же, как при жизни. В итоге, результаты анализа не подтвердили, что Сальвадор Дали был отцом Пилар Абель.
Хотя ДНК-анализ часто используют в тестах на отцовство среди живых или недавно умерших, в 2021 году тест ДНК впервые использовали для установления родства живого человека с давно умершим. Эрни ЛаПойнт из Южной Дакоты долгое время считал себя правнуком Сидящего Быка — легендарного вождя коренных американцев, прославившегося своей победой в битве при Литтл-Бигхорне, — но многие подвергали сомнению заявление ЛаПойнта. Путь к истине начался 14 лет назад, когда Смитсоновский музей передал ему часть волос Сидящего Быка; об этом узнал ученый из Кембриджского университета и связался с ЛаПойнтом. Волосы сильно деградировали в результате хранения при комнатной температуре в течение многих лет, что затрудняло выделение ДНК. Большой разрыв между поколениями также представлял трудности — существующие методы анализа ДНК работали только для поколения внуков. Но, наконец, после 14 лет исследований ученые подтвердили родословную ЛаПойнта с помощью нового метода, использующего аутосомную ДНК, который имеет двойное преимущество: не требует большого количества образца ДНК для работы и не зависит от пола.
В 1991 году под Екатеринбургом было найдено девять скелетов. Эксперты логично предположили, что останки принадлежали царю Николаю II, царице Александре, трем их детям, врачу и трем слугам, убитым большевиками в 1918 году. Однако требовались веские доказательства, чтобы с уверенностью сказать, принадлежат ли эти скелеты последней царской семье России. К 1993 году достижения в методах анализа ДНК предложили возможное решение, и образцы костей доставили в Великобританию для тестирования.
Расположение лаборатории было не единственной причиной, почему кости отправили именно в Великобританию — важной частью головоломки был образец волос герцога Эдинбургского. Его бабушка по материнской линии, принцесса Виктория Гессенская, была сестрой царицы Александры. Принц Филипп предоставил образцы крови и волос вместе с двумя другими потомками Романовых. Митохондриальная ДНК, переданная по материнской линии, выявила точное совпадение между герцогом, царицей и тремя дочерьми. Ученые пришли к выводу, что 98,5% вероятностью тела принадлежали Романовым, и этого оказалось достаточно для историков, чтобы закрыть дело о смерти царя и его семьи.
Борода знаменитого биолога помогла разгадать тайну его плохого здоровья спустя целых 130 лет. Дарвин всю жизнь страдал от проблем с желудком, диареи, проблем с кожей, сердечных заболеваний, усталости, рвоты и головных болей. Тем не менее, причину недомогания так и не удалось диагностировать и вылечить несмотря на то, что проблемой занимались 18 разных врачей. Некоторые историки полагали, что Дарвин заразился тропической болезнью во время своих путешествий. Другие подозревали, что ученого отравили. Однако обе теории были опровергнуты в 2014 году, когда праправнук Дарвина позволил провести ДНК-анализ двух волосков из бороды знаменитого биолога.
Ученые обнаружили, что Дарвин страдал болезнью Крона, о которой при его жизни просто не знали. ДНК также дала некоторое представление о других чертах характера и внешности ученого: его гены предполагают облысение, жажду острых ощущений и отличную память, и, как сообщается, Дарвин действительно обладал всеми этими качествами.
Йети, также известные как снежные люди или бигфуты, — это человекоподобные существа с обилием меха, которые якобы бродят по Гималаям. Фотографии гигантских следов, сделанные Эриком Шиптоном в 1951 году, заворожили Запад, и вскоре о йети знал весь свет. Считается, что изначально легенда возникла из историй, которыми пугали непальских детей, блуждающих в дикой природе, или из историй о буддийском святом, который жил около 350 лет назад недалеко от горы Эверест в пещере, куда йети якобы приносили ему припасы.
С 1950-х годов было собрано множество «доказательств» существования йети, включая волосы, кости, кожу и фекалии, однако никому так и не удалось подтвердить встречу с неуловимыми существами. В 2016 году группа ученых изучила эти материалы в рамках документального фильма. Хотя они пытались быть объективными, ученые без труда развенчали миф, изучив митохондриальную ДНК, обнаруженную в образцах. Тестирование показало, что образцы были получены от гималайских бурых медведей и азиатских черных медведей. Генетический анализ образцов волосков 2014 года также показал, что они принадлежали белым медведям и собакам. Хотя существование йети так и не удалось подтвердить, эти исследования помогли ученым больше узнать о медведях Гималаев, некоторые из которых находятся под угрозой исчезновения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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