Скатанные чулки: популярный модный тренд 1920-х годов

Этот тренд завоевал огромную популярность среди молодых женщин. Скатанные чулки обычно носили летом, причем носили даже с купальными костюмами, ластами или шлёпанцами! Кто-то скатывал чулки до бедра, кто-то до середины бедра, кто-то — под колено или чуть ниже. Обычно чулки крепились к поясу с помощью зажимов и подвязок. Некоторые женщины предпочитали крепление резинками, например, под коленом.



Мода эта была настолько известной к концу 1920-х годов, что был даже снят фильм Rolled Stockings — немой фильм 1927 года с Луизой Брукс в главной роли.



Вот несколько потрясающих фотографий модниц 1920-х годов, дающих полное представление о феномене под названием "скатанные чулки".