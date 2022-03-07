Скатанные чулки: популярный модный тренд 1920-х годов

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1920-е годы были эпохой джаза, мир восстанавливался после Первой мировой войны, а женская мода стремительно эволюционировала от длинных юбок и корсетов до платьев свободного покроя, без подчёркнутой талии. И длина юбок тоже стремительно уменьшалась! Когда женщины начали открывать колени, появилась мода на скатанные чулки — для привлечения особого внимания.
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Этот тренд завоевал огромную популярность среди молодых женщин. Скатанные чулки обычно носили летом, причем носили даже с купальными костюмами, ластами или шлёпанцами! Кто-то скатывал чулки до бедра, кто-то до середины бедра, кто-то — под колено или чуть ниже. Обычно чулки крепились к поясу с помощью зажимов и подвязок. Некоторые женщины предпочитали крепление резинками, например, под коленом.
Мода эта была настолько известной к концу 1920-х годов, что был даже снят фильм Rolled Stockings — немой фильм 1927 года с Луизой Брукс в главной роли.
Вот несколько потрясающих фотографий модниц 1920-х годов, дающих полное представление о феномене под названием "скатанные чулки".
Мода эта была настолько известной к концу 1920-х годов, что был даже снят фильм Rolled Stockings — немой фильм 1927 года с Луизой Брукс в главной роли.
Вот несколько потрясающих фотографий модниц 1920-х годов, дающих полное представление о феномене под названием "скатанные чулки".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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