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Скатанные чулки: популярный модный тренд 1920-х годов

Скатанные чулки: популярный модный тренд 1920-х годов (10 фото)

Автор:
07 марта 2022 14:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: 1920-е   Исторические факты   интересно   история моды   мода   старые фотографии   факты   чулки   
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1920-е годы были эпохой джаза, мир восстанавливался после Первой мировой войны, а женская мода стремительно эволюционировала от длинных юбок и корсетов до платьев свободного покроя, без подчёркнутой талии. И длина юбок тоже стремительно уменьшалась! Когда женщины начали открывать колени, появилась мода на скатанные чулки — для привлечения особого внимания.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1920-е   Исторические факты   интересно   история моды   мода   старые фотографии   факты   чулки   

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александр Час назад
Так изобрели гольфы
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zloykoyot Час назад
Ага. Через 90 лет то же самое будет со штанами.
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Виктор Глущенко zloykoyot 14 минут назад
Спущеные штаны - эта мода пошла от педиков , которые показывали что они готовы дать в очко . Скатанные чулки на этих девушках наверно тоже говорят что они готовы дать. И не только в очко .
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