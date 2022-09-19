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Исторические фото, которые изменят ваш взгляд на прошлое

Исторические фото, которые изменят ваш взгляд на прошлое

Автор:
19 сентября 2022 14:22
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   История в фотографиях   интересно   история   неожиданно   познавательно   редкие снимки   факты   фотофакты   
1117
32
История в учебниках - всего лишь вухое изложение фактов. Другое дело - история в фотографиях. Она позволяет понять, как жили в прошлом наши предки, и по-новому осознать события прошлого.
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Источник:

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Метки: Исторические факты   История в фотографиях   интересно   история   неожиданно   познавательно   редкие снимки   факты   фотофакты   
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6  комментариев
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−6
Thomsen 5 часов назад
< Исторические фото, которые изменят ваш взгляд на прошлое >

не слишком ли претенциозно? То есть, после фото Дайаны Росс, доедающей рёбрышки, или очередного жеманства Мерилин, моя жизнь не будет прежней? Не много же надо автору, чтобы изменить свою жизнь. Даже слегка завидую.
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3k
Peter Griffin 4 часа назад
Правильно.Если огребать,то за всё сразу.Не удивлюсь,если пацан ещё и хряпнул заранее.
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7k
au3 4 часа назад
"Дайана Росс доедает ребрышки, 1980-е"

после этого моя жизнь уже не будет прежней.. или она поэтому пошла по другому в 80ом....
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4k
Тамара 5 часов назад
Не изменили.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 5 часов назад
А что именно должно измениться в моём взгляде на прошлое после просмотра этих фотографий?
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