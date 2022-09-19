< Исторические фото, которые изменят ваш взгляд на прошлое >

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История в учебниках - всего лишь вухое изложение фактов. Другое дело - история в фотографиях. Она позволяет понять, как жили в прошлом наши предки, и по-новому осознать события прошлого.
Пара проводит мини-демонстрацию, напоминая обществу о загрязнении окружающей среды, 1970 год
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Индианка, японка и сирийка готовятся стать врачами, обучаясь в женском медицинском колледже Филадельфии
«Колбаса и женщины. Если вы хотите получить удовольствие, никогда не смотрите на процесс их приготовления». Оскар Уальд
Мужчина остановился, чтобы посмотреть, как женщина завязывает сандалии в порту Портофино, август 1977 года
Мальчик, который угнал машину отца и разбил ее, делает последнюю затяжку сигаретой перед тем, как столкнуться с последствиями. 1974 год
Измученная молодая пара во время ночной джазовой вечеринки в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, 1957 год
Группа из пяти трансгендерных женщин в Париже, 1959 год — Мириам, Нана, Джеки, Джин и Сабрина
Последний поцелуй Бонни и Клайда за несколько часов до их расстрела полицией, 23 мая 1934 года
Пара наслаждается относительным уединением, обнимаясь в песчаной норе на пляже в Санта-Монике, Калифорния, 4 июля 1950 года
Источник:
АНТИФИШКИ
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не слишком ли претенциозно? То есть, после фото Дайаны Росс, доедающей рёбрышки, или очередного жеманства Мерилин, моя жизнь не будет прежней? Не много же надо автору, чтобы изменить свою жизнь. Даже слегка завидую.
после этого моя жизнь уже не будет прежней.. или она поэтому пошла по другому в 80ом....