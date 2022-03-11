17 необычных фото, оставленных историей

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История безвозвратно уходит в прошлое. Но есть способ почувствовать себя в ином месте и времени, глядя на старые фото. Порой только они остаются доказательствами удивительных событий, свидетелями которых были наши предки.
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Фотографии детей, казненных коммунистической диктатурой красных кхмеров в тюрьме Туол Сленг. Камбоджа, 1975-79 гг.
Россия и США подписывают договор, по которому Украина отказывается от своего ядерного оружия в 1994 году
Гитлер произносит речь, в которой объявляет войну Соединенным Штатам Америки. 1 сентября 1939 г.
Личные телохранители Гитлера из 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» проходят строевую проверку в Берлине, 1938 год
Генерал Джордж С. Паттон наблюдает, как его войска продвигаются через долину Эль-Геттар, Тунис, март 1943 года
Невилл Чемберлен и Адольф Гитлер подписывают соглашение, разрешающее Гитлеру аннексию Судетской области
Адольф Гитлер информирует президента Чехии Эмиля Гаха о неизбежном вторжении Германии в Чехословакию 15 марта 1939 года в Берлине
Во время встречи у Хачи случился сердечный приступ, медицинский персонал не давал ему уснуть, в конце концов он сдался и принял условия капитуляции Гитлера.
Сербский солдат спит со своим отцом, приехавшим навестить его на передовой под Белградом, 1914/1915 гг.
Французские солдаты разговаривают у костра внутри поврежденной церкви недалеко от Сен-Миеля, Франция, 1916 год
Ряды артиллерийских снарядов на Национальной артиллерийской фабрике в Чилуэлле во время Первой мировой войны, 1917 г.
Лотерея Призывной службы, определяющая, кто будет призван во Вьетнам первым. В каждой капсуле указан день года, определяющий порядок призывников по дню рождения. Вашингтон, округ Колумбия, 1969 г.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Зачем так пи.з.д.еть. Война, причем, со стороны США была объявлена гораздо позже. А с начала Второй мировой войны обе страны очень плодотворно дружили.