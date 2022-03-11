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17 необычных фото, оставленных историей

17 необычных фото, оставленных историей (18 фото)

Автор:
11 марта 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Исторические факты   дела минувшие   интересно   познавательно   удивительное рядом   факты   фотоархив   фотографии   
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История безвозвратно уходит в прошлое. Но есть способ почувствовать себя в ином месте и времени, глядя на старые фото. Порой только они остаются доказательствами удивительных событий, свидетелями которых были наши предки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   дела минувшие   интересно   познавательно   удивительное рядом   факты   фотоархив   фотографии   
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4  комментария
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Горожанин 52 минуты назад
"Гитлер произносит речь, в которой объявляет войну Соединенным Штатам Америки. 1 сентября 1939 г."

Зачем так пи.з.д.еть. Война, причем, со стороны США была объявлена гораздо позже. А с начала Второй мировой войны обе страны очень плодотворно дружили.
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zloykoyot 44 минуты назад
И все 4 войны были на территории других государств.
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