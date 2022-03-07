25 удивительных гигиенических практик из прошлого

Если бы вы были королем, ты не подтирались бы сами У королей обычно был "камергер стула". Работа этого придворного заключалась в том, чтобы носить с собой портативный туалет короля и другие принадлежности для туалетных нужд. И помогать монарху, вплоть до подтирания. Должность была на удивление востребованной среди дворян. Ну а что касается крестьян, то они использовали листья.