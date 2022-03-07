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25 удивительных гигиенических практик из прошлого

25 удивительных гигиенических практик из прошлого (26 фото)

Автор:
07 марта 2022 09:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   взгляд в прошлое   гигиена   интересно   как это было   факты   экскурс в прошлое   
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В далеком прошлом вещи, которые сегодня мы считаем само собой разумеющимися, такие как душ, мытье рук, туалеты, мусорные баки и канализация, выглядели совершенно по-другому. Однако понятие гигиены известно с незапамятных времён. Просто способы ее поддержания были иными, и различными в разных культурах. Вот несколько примеров, показывающих, как менялись гигиенические практики на протяжении веков.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   взгляд в прошлое   гигиена   интересно   как это было   факты   экскурс в прошлое   

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1  комментарий
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lekha-fil 2 часа назад
Крыша не соломенная, а камышовая, и с какого перепуга в доме должен быть птичий помет? ВЫСЕР.
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