25 удивительных гигиенических практик из прошлого

1. Одежда
2. Роды
3. Болезни
4. Парики
5. Умывание
6. Облысение
7. Купание
8. Если приспичило посреди ночи
9. Камергер стула
11. Антисептики
12. Чистота в доме
13. Отходы
14. Стирка
15. Хирургия
16. Мытьё рук
17. Рвы
18. Улицы
19. Полы
20. Брови
21. Канализация
22. Реки и озёра
23. Макияж
24. Веснушки
Источник: — переведено специально для fishki.net
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