История сладкой изощрённой мести автопроизводителю-снобу, из салона которого выгнали неприметного индуса

Примерно так думал правитель индийского княжества Альвар. Как-то во время поездки в Лондон Джай Сингх решил погрузиться в атмосферу города максимально глубоко. И отправился гулять в обычной неприметной одежде, чтобы не привлекать внимания к себе и своему статусу.

На глаза Сингху попался автосалон Rolls-Royce. В тот период (1920 годы) марка была ну очень престижной. И незадачливому покупателю сотрудники продемонстрировали и английский, и продавальщецкий снобизм в полной мере.