История сладкой изощрённой мести автопроизводителю-снобу, из салона которого выгнали неприметного индуса

Хождение по магазинам расслабляет и позволяет немного отвлечься от дел. В том числе государственной важности.
Примерно так думал правитель индийского княжества Альвар. Как-то во время поездки в Лондон Джай Сингх решил погрузиться в атмосферу города максимально глубоко. И отправился гулять в обычной неприметной одежде, чтобы не привлекать внимания к себе и своему статусу.
На глаза Сингху попался автосалон Rolls-Royce. В тот период (1920 годы) марка была ну очень престижной. И незадачливому покупателю сотрудники продемонстрировали и английский, и продавальщецкий снобизм в полной мере.
«Что это ещё за голодранец? Тебе явно это не по карману. Ещё и насекомых занесёшь, вдруг нищий? Потом замучаемся выводить». Примерно в таком ключе рассуждали представители Rolls-Royce, быстро выпроводившие несостоявшегося покупателя за порог.
Махараджа очень огорчился. И на следующий день вернулся в салон уже как официальное лицо. В полном блеске своего царственного величия. Не обращая внимания на приседания персонала, приобрёл аж 6 автомобилей, распорядился отправить их домой и использовать для уборки мусора.
Ещё Сингх позаботился, чтобы эта информация появилась и активно освещалась в европейской прессе. Авторитет производителя стал стремительно проседать: что же это за элитные автомобили, если на них мусор возят? Понятно, что в среде аристократов бренд стал быстро превращаться в изгоя. Ведь что приятного, когда на попытку похвастаться приобретением в ответ получаешь издёвку: «Это тот самый Rolls-Royce, на котором в Индии мусор возят?» Продажи стремительно поползли вниз.
И представители бренда направили правителю покаянное письмо, в котором присели в реверансе сто раз и извинились тысячу. Презентовали дорогому другу ещё несколько машин (совершенно бесплатно, в знак великой дружбы) и настоятельно попросили снять авто с такой позорной службы.
Сингх был человеком образованным, неглупым, пафосных продаванов простил и машины с мусорной службы отозвал.
Правда, есть и мнения, что эта история – вымысел. Поскольку и Джай, и все последующие махараджи жили задолго до выхода первого Rolls-Royce в 1904 году. Но откуда тогда взялась фотография? Ведь она настоящая. И машина, и мётлы. И такие способы борьбы с мусором действительно использовали. Поскольку дороги оставляли желать лучшего, а веники хотя бы частично убирали с пути мелкие камни, которые быстро портили шины.
Но махараджи не заморачивались с их заменой и меняли весь автомобиль сразу. Средства позволяли. И из факта появилась история: дескать, щёлкнули по носу европейцев, чтобы не зарывались. Ибо меньше пафоса, господа.
Источник:
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Решил президент Египта посмотреть, как простой народ живет, загримировался, переоделся, пошел на рынок. Подходит к продавцу мяса:
-Сколько кило мяса стоит?
-1000 фунтов
-А чего так дорого?
-Потому что у нас президент мудак!
Президент ушел, на следующий день приходит в костюме, с охраной, к тому же продавцу:
-Здравствуйте
-Здравствуйте господин президент
-А почем у Вас кило мяса?
- 1000 фунтов
-А чего так дорого?
-Я же тебе, мудаку, еще вчера сказал!
Конечно же продажи Rolls-Royce просели из-за того что какой-то индус к ним веник привязал. Детский сад.