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История сладкой изощрённой мести автопроизводителю-снобу, из салона которого выгнали неприметного индуса

История сладкой изощрённой мести автопроизводителю-снобу, из салона которого выгнали неприметного индуса

Автор:
07 апреля 2023 10:36
Сообщество : Истории
Метки: Rolls Royce   Автомобиль   Джай Сингх   бренд   история   махараджа   мораль   мусор   
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Хождение по магазинам расслабляет и позволяет немного отвлечься от дел. В том числе государственной важности.

Примерно так думал правитель индийского княжества Альвар. Как-то во время поездки в Лондон Джай Сингх решил погрузиться в атмосферу города максимально глубоко. И отправился гулять в обычной неприметной одежде, чтобы не привлекать внимания к себе и своему статусу.

На глаза Сингху попался автосалон Rolls-Royce. В тот период (1920 годы) марка была ну очень престижной. И незадачливому покупателю сотрудники продемонстрировали и английский, и продавальщецкий снобизм в полной мере.

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«Что это ещё за голодранец? Тебе явно это не по карману. Ещё и насекомых занесёшь, вдруг нищий? Потом замучаемся выводить». Примерно в таком  ключе рассуждали представители Rolls-Royce, быстро выпроводившие несостоявшегося покупателя за порог.

Махараджа очень огорчился. И на следующий день вернулся в салон уже как официальное лицо. В полном блеске своего царственного величия. Не обращая внимания на приседания персонала, приобрёл аж 6 автомобилей, распорядился отправить их домой и использовать для уборки мусора.

Ещё Сингх позаботился, чтобы эта информация появилась и активно освещалась в европейской прессе. Авторитет производителя стал стремительно проседать: что же это за элитные автомобили, если на них мусор возят? Понятно, что в среде аристократов бренд стал быстро превращаться в изгоя. Ведь что приятного, когда на попытку похвастаться приобретением в ответ получаешь издёвку: «Это тот самый Rolls-Royce, на котором в Индии мусор возят?» Продажи стремительно поползли вниз.

И представители бренда направили правителю покаянное письмо, в котором присели в реверансе сто раз и извинились тысячу. Презентовали дорогому другу ещё несколько машин (совершенно бесплатно, в знак великой дружбы) и настоятельно попросили снять авто с такой позорной службы.

Сингх был человеком образованным, неглупым, пафосных продаванов простил и машины с мусорной службы отозвал.

Правда, есть и мнения, что эта история – вымысел. Поскольку и Джай, и все последующие махараджи жили задолго до выхода первого Rolls-Royce в 1904 году. Но откуда тогда взялась фотография? Ведь она настоящая. И машина, и мётлы. И такие способы борьбы с мусором действительно использовали. Поскольку дороги оставляли желать лучшего, а веники хотя бы частично убирали с пути мелкие камни, которые быстро портили шины.

Но махараджи не заморачивались с их заменой и меняли весь автомобиль сразу. Средства позволяли. И из факта появилась история: дескать, щёлкнули по носу европейцев, чтобы не зарывались. Ибо меньше пафоса, господа.

Источник:

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Метки: Rolls Royce   Автомобиль   Джай Сингх   бренд   история   махараджа   мораль   мусор   
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10  комментариев
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33k
ACU900 Час назад
Анекдот:
Решил президент Египта посмотреть, как простой народ живет, загримировался, переоделся, пошел на рынок. Подходит к продавцу мяса:
-Сколько кило мяса стоит?
-1000 фунтов
-А чего так дорого?
-Потому что у нас президент мудак!
Президент ушел, на следующий день приходит в костюме, с охраной, к тому же продавцу:
-Здравствуйте
-Здравствуйте господин президент
-А почем у Вас кило мяса?
- 1000 фунтов
-А чего так дорого?
-Я же тебе, мудаку, еще вчера сказал!
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543
MidMaster 5 минут назад
А я за любой кипеш против британии и отсасывающих у них
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6k
Кот 20 минут назад
История красивая для почитателей англо-саксонской конструкции мира. Я вот только думаю: за цену этих 6и машин он мог бы расселить все трущобы в нормальные дома в одном городе или во всех... Т.е. сотрудники салона были по-своему правы: нищая страна ходящая в лохмотьях. Люди спящие прикрываются картонками и прочим мусором. А тут какой то чувак в автосалон лезет в Англии.
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12k
harlamov 24 минуты назад
Выглядит как примитивная байка...
Конечно же продажи Rolls-Royce просели из-за того что какой-то индус к ним веник привязал. Детский сад.
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−6
Дима Полчаса назад
боливуд уже снял фильм?
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10k
Летучий Мыш Полчаса назад
Индусы обидку не забыли и теперь в ландонах аж премьер министром сидит Риши Сунак
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137
cmacy 37 минут назад
Истории для адептов секты Золотого тельца. Принцы, богачи и их деньжищи. Вот как-то насрать и на них и на их роллс-ройсы. Когда я купил первую свою машину я был горд собой и она мне казалась круче всех. Это чувство вряд ли испытывает придурок, покупающий 6 роллс-ройсов. А когда я женился на самой прекрасной для меня девушке я был так счастлив, как не будет счастлив ни один толстосум никогда даже если он организует себе эскорт из всех моделей "Виктория сикрет". Всё это пыль и шелуха. Стремиться жить как можно лучше это круто, а сорить деньгами это дешевые понты (как ни странно это звучит)
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22k
homerchik 37 минут назад
Можно подумать, что, если б к индусу во дворец ввалился как-нибудь бомжара, то тот бы с ним сразу брататься начал.
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