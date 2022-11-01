Почему на спортивной обуви увеличилось число полос?

Gebruder Dassler Schuhfabrik – предприятие, которое открыли в 1924 году родственники, два брата Рудольф и Адольф. Две полоски на продукции – спортивной обуви символизировали связь между ними. Но потом на кроссовках появилась третья, а Дасслеры перессорились в пух и прах и до конца своих дней не общались.
Основная версия причины разрыва отношений – непозволительный интерес, который Рудольф проявлял к супруге брата. А когда правда всплыла, то и спровоцировала разрыв. Еще одно предположение – планы Адольфа по единоличному владению фабрикой с последующей сдачей совладельца американским оккупационным властям. Братья никому никаких подтверждений или опровержений не дали и унесли эту тайну с собой в могилу.
После ссоры Дасслеры разделили свое детище, разошлись в разные стороны и разъехались по разным берегам реки. Чтобы уже точно. Рудольф для своего предприятия использовал не слишком удачное название RUDA, которое вскоре сменил на PUMA, а Адольф назвал компанию ADIDAS.
Что же с полосками? Договоренность между бывшими компаньонами была не использовать как лого две полоски. А три? Почему нет. Рудольф не протестовал, и символом «Адидас» стали три полоски.
Но в 40-х появился еще один – финский бренд Karhu, продукция которого тоже была оформлена тремя полосами. И пришлось оформлять и регистрировать право. Что, в прочем, обошлось не так дорого: порядка 1,5 тыс. евро в современных деньгах, да пара бутылок хорошего виски.
А пару лет назад случился забавный юридический казус: Adidas решила зарегистрировать три полоски как товарный знак. Но получила отказ. Европейский суд объяснил его следующим образом «три параллельные полоски, нанесенные на какой-либо предмет, не могут быть объектом авторского права». Так что можно было и не тратиться. Но времена меняются, и в каждом свои законы. А привычные знаки и символы, особенно если они удачны в своей простоте, остаются.
Источник:
АНТИФИШКИ
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