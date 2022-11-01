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Почему на спортивной обуви увеличилось число полос?

Почему на спортивной обуви увеличилось число полос?

Автор:
01 ноября 2022 16:01
Сообщество : RealFishki
Метки: адидас   братья Дасслеры   бренд   история   обувь   полоска   предприятие   разделение   символ   
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Gebruder Dassler Schuhfabrik – предприятие, которое открыли в 1924 году родственники, два брата Рудольф и Адольф. Две полоски на продукции – спортивной обуви символизировали связь между ними. Но потом на кроссовках появилась третья, а Дасслеры перессорились в пух и прах и до конца своих дней не общались.

Основная версия причины разрыва отношений – непозволительный интерес, который Рудольф проявлял к супруге брата. А когда правда всплыла, то и спровоцировала разрыв. Еще одно предположение – планы Адольфа по единоличному владению фабрикой с последующей сдачей совладельца американским оккупационным властям. Братья никому никаких подтверждений или опровержений не дали и унесли эту тайну с собой в могилу.

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После ссоры Дасслеры разделили свое детище, разошлись в разные стороны и разъехались по разным берегам реки. Чтобы уже точно. Рудольф для своего предприятия использовал не слишком удачное название RUDA, которое вскоре сменил на PUMA, а Адольф назвал компанию ADIDAS.

Что же с полосками? Договоренность между бывшими компаньонами была не использовать как лого две полоски. А три? Почему нет. Рудольф не протестовал, и символом «Адидас» стали три полоски.

Но в 40-х появился еще один – финский бренд Karhu, продукция которого тоже была оформлена тремя полосами. И пришлось оформлять и регистрировать право. Что, в прочем, обошлось не так дорого: порядка 1,5 тыс. евро в современных деньгах, да пара бутылок хорошего виски.

А пару лет  назад случился забавный юридический казус: Adidas решила зарегистрировать три полоски как товарный знак. Но получила отказ. Европейский суд объяснил его следующим образом «три параллельные полоски, нанесенные на какой-либо предмет, не могут быть объектом авторского права». Так что можно было и не тратиться. Но времена меняются, и в каждом свои законы. А привычные знаки и символы, особенно если они удачны в своей простоте,  остаются.

Источник:

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Метки: адидас   братья Дасслеры   бренд   история   обувь   полоска   предприятие   разделение   символ   
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12  комментариев
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8k
Shtoppi 3 часа назад
Три полоски, три полоски...

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688
Dober 5 минут назад
Дуэль братьев. История Adidas и Puma
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942
Просто прохожий Полчаса назад
Могу предсказать окончание развития, скоро будет 6 цветных полос, чем больше 3,14...ров будут их носить тем быстрее сменится символ адидас.
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ChePaev 2 часа назад
12 летних сезонов я уже относил кроссовки Adidas Glide из профессиональной серии Supernova, которые купил в 2010 году в Испании.
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10k
Vacony 2 часа назад
вот опять все из за женщин ....
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8k
Борис Карабанов 3 часа назад
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8k
krivsan 3 часа назад
вот мне кажется ,что это для лохов,никто не ссорился и две фирмы приносят больший прибыток,тоже как Pepsi и Coca cola .на людской мир,вроде разные,а гешефт один
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