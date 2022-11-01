Почему на спортивной обуви увеличилось число полос?

А пару лет назад случился забавный юридический казус: Adidas решила зарегистрировать три полоски как товарный знак. Но получила отказ. Европейский суд объяснил его следующим образом «три параллельные полоски, нанесенные на какой-либо предмет, не могут быть объектом авторского права». Так что можно было и не тратиться. Но времена меняются, и в каждом свои законы. А привычные знаки и символы, особенно если они удачны в своей простоте, остаются.