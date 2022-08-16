Одни дома: трагичная история братьев-затворников из Гарлема

По голливудским фильмам у нас сложилось впечатление о Гарлеме как о неблагополучном чёрном районе, куда лучше не соваться белому. Однако так было не всегда. До начала великой депрессии братья Лэнгли жили в безопасном месте, где их соседями были зажиточные белые. Ну а потом биржевой крах, великая депрессия, богатые белые разорились, потеряли дома, и в район пришли разруха и преступность.

На Кольерах депрессия напрямую никак не отразилась, деньги у них были. Гомер тогда работал в страховой фирме и вкладывал деньги в землю, а Лэнгли закончил выступать и учредил фирму по продаже фортепьяно. Однако изменения, происходившее в районе и в стране, всё же сильно на них повлияли. Братьям бы продать дом и переехать в другое место, подальше от хулиганов, которые били им окна, и грабителей. Но вне своего дома им видимо трудно было себя представить. С каждым годом их контакты с внешним миром становились всё реже. Они чувствовали себя в безопасности только в своём большом доме, таская туда как в крепость разные нужные и ненужные вещи на случай осады или конца света.