17 первых логотипов известных брендов

Компании, выпускающие брендовые вещи, технику и продукты, ежегодно тратят миллионы долларов на поддержание своего имиджа и рекламную деятельность. Не меньше внимания уделяется и логотипу. Одно-единственное изображение должно точно и лаконично отражать цели организации, её ценности и лучшие качества выпускаемой продукции. Совместить эти все характеристики в одной картинке — непростая задача. Однако дизайнеры, работающие в известных компаниях, успешно справлялись с ней в прошлом и продолжают делать это сегодня. Наверняка вам будет любопытно взглянуть на первые версии логотипов знакомых всем брендов. Некоторые изменились настолько кардинально, что их почти не узнать, другие же поменяли только цвета и мелкие детали.

Логотип «Apple» в 1976 и 2022