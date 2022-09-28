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17 первых логотипов известных брендов

17 первых логотипов известных брендов

Автор:
28 сентября 2022 08:41
Метки: бренд   было стало   в мире   интересно   история   логотип   тогда и сейчас   
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Небольшая подборка первых логотипов всемирно известных брендов. Некоторые изменились настолько сильно, что их почти не узнать.

Компании, выпускающие брендовые вещи, технику и продукты, ежегодно тратят миллионы долларов на поддержание своего имиджа и рекламную деятельность. Не меньше внимания уделяется и логотипу. Одно-единственное изображение должно точно и лаконично отражать цели организации, её ценности и лучшие качества выпускаемой продукции. Совместить эти все характеристики в одной картинке — непростая задача. Однако дизайнеры, работающие в известных компаниях, успешно справлялись с ней в прошлом и продолжают делать это сегодня. Наверняка вам будет любопытно взглянуть на первые версии логотипов знакомых всем брендов. Некоторые изменились настолько кардинально, что их почти не узнать, другие же поменяли только цвета и мелкие детали.


Логотип «Apple» в 1976 и 2022

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Первая эмблема «Apple» совсем не была похожа на известный всему миру логотип. Изображение представляло собой настоящее произведение искусства, в которое было заложено множество смыслов. Со временем владельцы компании поняли, что для продажи такой логотип не годится. Через некоторое время на свет появилось цветное яблоко с надкусом, а уже значительно позже логотип приобрёл более простой и скромный дизайн.


Логотип «Birger King» в 1957 и 2022


Логотип «Nestle» в 1868 и 2022

Анри Нестле — основатель всемирно известной компании, занимающейся выпуском продуктов питания, решил использовать в качестве логотипа фамильный герб. На нём изображено гнездо с птицами. Любопытно, но на швейцарском диалекте немецкого языка слово «нестле» означает «маленькое гнездо».


Логотип «Canon» в 1934 и 2022


Логотип «Mozilla Firefox» в 2002 и 2022

 

Логотип «Lay’s» в 1932 и 2022


Логотип «Nokia» в 1871 и 2022


Логотип «Starbucks» в 1971 и 2022

История логотипа бренда «Starbucks» невероятна интересна. Она началась в 1971 году. Тогда несколько товарищей решили открыть магазин кофе в зёрнах в одном из торговых центров Вашингтона. Назвать свой магазин друзья решили в честь героя американского романа «Моби Дик» Старбека, который был помощником на корабле. Совладельцы решили и в дальнейшем придерживаться морской тематики. Именно поэтому для логотипа была выбрана русалка Сирена. В качестве первоначального рисунка использовалась гравюра из книги 16 века.


Логотип «Fanta» в 1940 и 2022


Логотип «Audi» в 1910 и 2022


Логотип бренда «Ford» в 1903 и 2022


Логотип «McDonald’s» в 1940 и 2022

Первый фирменный знак представлял собой черную надпись «McDonald’s Famous Barbecue» на белом фоне. Такой дизайн просуществовал всего 8 лет, после чего компания приняла решение изменить его. Только к 1961 году логотип начал принимать узнаваемый вид и обзавёлся буквой «М» в виде арки.


Логотип «Pringles» в 1967 и 2022


Логотип «Чупа Чупс» в 1958 и 2022


Логотип компании «Sony» в 1955 и 2022


Логотип бренда «Lacoste» в 1933 и 2022

Источник:

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Метки: бренд   было стало   в мире   интересно   история   логотип   тогда и сейчас   
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