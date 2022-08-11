Как выглядят люди, которые создали известные бренды

В мире существует огромное количество брендов. Есть среди них и ряд общеизвестных, которые хорошо знакомы каждому человеку, так как их продукция продаётся чуть ли не каждом шагу. Однако мало кто задумывался о том, как выглядели люди, в честь которых названы эти гигантские и невероятно успешные корпорации.





Джон Пембертон и Coca-Cola