Как выглядят люди, которые создали известные бренды

Оказывается, создателем подгузников Pampers был презентабельный мужчина, а куклу Барби придумала женщина и назвала её в честь своей дочери Барбары. О других основателях всемирных брендов читайте ниже.
В мире существует огромное количество брендов. Есть среди них и ряд общеизвестных, которые хорошо знакомы каждому человеку, так как их продукция продаётся чуть ли не каждом шагу. Однако мало кто задумывался о том, как выглядели люди, в честь которых названы эти гигантские и невероятно успешные корпорации.
Джон Пембертон и Coca-Cola
Всемирно популярный напиток был изобретён в 19 веке аптекарем, который пытался лечить им ряд недомоганий, среди которых мигрень, несварение желудка и нервные расстройства. В местной аптеке стакан напитка стоил пять центов. Джон продавал в день около девяти порций и был очень доволен результатом.
Рут Хэндлер и кукла Барби
Самая первая кукла Барби, представленная в 1959 году на отраслевой ярмарке в Нью-Йорке, была выполнена в двух вариациях. Барби — блондинка и Барби — брюнетка. Саму куклу назвали в честь дочери Рут Хендлер — Барбары. Ведь именно девочка вдохновила свою маму на создание уникальной игрушки, которую можно причёсывать и модно одевать.
Исаак Карассо и продукция Danon
Компания была названа в честь сына Каракассо — Даниэля. С 1919 года она занималась только производством йогуртов. В дальнейшем её ассортимент значительно расширился.
Уильямом Колгейт и его гигиеническая паста
Компания была создана в 1806 году в США. Сегодня полное название бренда звучит, как «Colgate — Palmolive».
Пьетро Ферреро и шоколадная паста
В 1966 году Nutella продавалась в виде твердых батончиков в фольге. Только через пять лет она появилась на полках магазинов в виде кремообразной пасты.
Фриц Хенкель и бытовая химия
В 1907 году в продажу был выпущен стиральный порошок под названием Persil. Это было первое средство, которое сочетало в себе моющую и отбеливающую функцию.
Виктор Миллс и подгузники Pampers
Виктору не нравилось менять тканевые подгузники своему внуку, поэтому он решил придумать одноразовые изделия, которые облегчат жизнь. Первые образцы продукции были выпущены в начале 1960-х годов.
Эжен Шюлле и косметические средства L’Oréal
C 1909 года бренд торговал только краской для волос. Однако позже его ассортимент пополнился другими средствами.
Чарльз Льюис Тиффани и ювелирные украшения
В 1837 Чарльз Льюис Тиффани открывает первый магазин вместе со своим школьным другом, позаимствовав немного денег у отца.
Карл Генрих Кнорр и специи
Карл Генрих Кнорр в 1873 году первым запустил линейку быстрорастворимых супов в Европе.
Калеб Брэдхем и Pepsi
В 1893 году Pepsi продавался под названием «Напиток Брэда». Тогда он использовался для борьбы с проблемами желудка.
Томас Джонстон Липтон и его чай
Перед тем, как начать заниматься чаем, Томас успел сменить ряд профессий. Он успел побывать бухгалтером, помощником бакалейщика и даже поработать на плантации. В 1871 году Липтон начал своё дело.
Форрест Марс — старший сын Франка Марса, который создал бренд сладостей Mars
Франку принадлежит изобретение известного батончика Snickers (1923), а Форрест разработал батончики Mars (1932).
Адольф Даслер и бренд обуви Adidas
В 1949 году началась история бренда Adidas. У Адольфа был брат Рудольф, с которым они вместе занимались любимым делом. Позже родственники прекратили сотрудничество. Рудольф основал собственный бренд обуви под названием «Puma».
Оле Кирк и конструктор Lego
В начале 1930-х датчанин Оле Кирк открыл фирму по производству гладильных досок и лестниц. Однако вскоре радикально поменял направление и переключился на создание деревянных игрушек, которые в будущем превратились в популярный конструктор.
Источник:
АНТИФИШКИ
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они являются монополистами во многих отраслях.
А еще эти 3 и еще 5 кланов замутили барано вирус переворот в с убийством президента в Танзании.
Также они виновны в 2-х мировых войнах.
И на сегодня они виновны во всех конфликтах на нашем шарике.
И мы все прикладываем к этому руку спонсируя их покупкой всего этого говна.
Да и если вы не в курсе, то свет клином не сошёлся на этих брендах.
А если так интересно могу у жены спросить и скинуть ссылку чем она пользуется.
Да и если вы не в курсе то сейчас продается мыло оно называется хозяйственное. И оно отстирывает почти все пятна сам проверял.
Масляную краску с одежды на раз.
Дочери сам лично с белого плаща смывал зеленую краску когда по весне все площадки красят.
А для вас четкий рецепт (стирать золой с жиром, а отбеливать мочой).