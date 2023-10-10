Малый оленёк: вечнобеременные ниндзя дикой природы

Удивительный мир дикой природы полон ужасных существ: огромные кошки с острыми когтями, змеи, длиной 10 метров, крокодилы и другие хищники. Среди всего этого жуткого многообразия живут довольно милые существа, которых называют мышиными оленями.
При виде этого животного не сразу понимаешь, что перед тобой представитель парнокопытных. Однако малый оленёк, или канчиль, или мышиный олень, или яванский малый канчиль, или яванский оленёк, является самым маленьким представителем парнокопытных на планете.
Оленёк достигает от 45 до 55 см в длину, высота в холке — от 20 до 25 см, а вес — от 1,5 до 2,5 кг. У маленького зверька есть клыки, копытца, но нет рогов.
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Как ни странно, но в роду канчиля есть не только олени, но и свиньи. Об этом учёные узнали, исследовав останки мышиного оленя эпохи Миоцена. Кстати, примерно 5 миллионов лет назад оленьки были такими же крохотными. Это говорит о том, что их стратегия выживания универсальна и очень удачная.
- Во-первых, оленьки бесшумные. Они могут пробираться сквозь заросли тропического леса, не утопая в грязи и не издавая ни звука. Это очень крутая способность, которая помогает выживать.
- Во-вторых, эти малыши едят всё, что видят. У обычных оленей желудок состоит из четырёх камер, а у мышиных - из трёх. Поэтому ему сложно переваривать только растительную пищу, зверькам также требуется белок. Если на пути оленька появился листик - отлично, а если лягушка или мышка - тоже пойдёт! Они работают как крошечные пылесосы, сметая всё на своём пути.
- В-третьих, канчиль отлично умеет прятаться. Если он чует опасность, то обязательно затаится. Он не просто спрячется в тени. Оленёк ложится вдоль тени дерева, вытягивает круп и замирает. Его не видно, а он отлично наблюдает за окружающим миром.
Мышиные оленьки занимают не очень большой ареал обитания. Для комфортной жизни им требуются густой подлесок, близость водоёма, мангровые заросли и выход к скалам. Всё вместе это можно найти только рядом с экватором: провинция Юньнань, острова Ява, Борнео и Суматра.
Но, несмотря на такой маленький ареал, оленьки - животные-одиночки. Они никогда не объединяются в группы и редко общаются с сородичами. Единственное, на что они способны - среди ночи покушать на одной полянке. Личные границы они тоже очень оберегают: метят территорию и разбрасывают по периметру экскременты.
Забавно, что такой образ жизни отлично подходит для канчилей. Семей они не заводят, выбирая свободные отношения ради зачатия. Беременность у самки длится недолго, около 150-155 суток. Малыши рождаются абсолютно самостоятельными и уже через полгода готовы жить в одиночку. Особенность самок в том, что они могут беременеть спустя несколько дней после родов. То есть почти всю жизнь они находятся в состоянии беременности.
Мышиные оленьки пережили динозавров. Они существовали ещё в эпоху олигоцена, во времена обитания на Земле гигантских травоядных динозавров. Но в отличие от них оленьки дожили до наших дней.
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