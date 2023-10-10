Малый оленёк: вечнобеременные ниндзя дикой природы

При виде этого животного не сразу понимаешь, что перед тобой представитель парнокопытных. Однако малый оленёк, или канчиль, или мышиный олень, или яванский малый канчиль, или яванский оленёк, является самым маленьким представителем парнокопытных на планете.

Оленёк достигает от 45 до 55 см в длину, высота в холке — от 20 до 25 см, а вес — от 1,5 до 2,5 кг. У маленького зверька есть клыки, копытца, но нет рогов.