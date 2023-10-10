FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14874 поста • 1691 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Малый оленёк: вечнобеременные ниндзя дикой природы

Малый оленёк: вечнобеременные ниндзя дикой природы

Автор:
10 октября 2023 13:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Питомцы   животные   интересное   милота   оленёк   фото   
668
5
1

Удивительный мир дикой природы полон ужасных существ: огромные кошки с острыми когтями, змеи, длиной 10 метров, крокодилы и другие хищники. Среди всего этого жуткого многообразия живут довольно милые существа, которых называют мышиными оленями.

При виде этого животного не сразу понимаешь, что перед тобой представитель парнокопытных. Однако малый оленёк, или канчиль, или мышиный олень, или яванский малый канчиль, или яванский оленёк, является самым маленьким представителем парнокопытных на планете.

Оленёк достигает от 45 до 55 см в длину, высота в холке — от 20 до 25 см, а вес — от 1,5 до 2,5 кг. У маленького зверька есть клыки, копытца, но нет рогов.

Как ни странно, но в роду канчиля есть не только олени, но и свиньи. Об этом учёные узнали, исследовав останки мышиного оленя эпохи Миоцена. Кстати, примерно 5 миллионов лет назад оленьки были такими же крохотными. Это говорит о том, что их стратегия выживания универсальна и очень удачная.

  • Во-первых, оленьки бесшумные. Они могут пробираться сквозь заросли тропического леса, не утопая в грязи и не издавая ни звука. Это очень крутая способность, которая помогает выживать.
  • Во-вторых, эти малыши едят всё, что видят. У обычных оленей желудок состоит из четырёх камер, а у мышиных - из трёх. Поэтому ему сложно переваривать только растительную пищу, зверькам также требуется белок. Если на пути оленька появился листик - отлично, а если лягушка или мышка - тоже пойдёт! Они работают как крошечные пылесосы, сметая всё на своём пути.
  • В-третьих, канчиль отлично умеет прятаться. Если он чует опасность, то обязательно затаится. Он не просто спрячется в тени. Оленёк ложится вдоль тени дерева, вытягивает круп и замирает. Его не видно, а он отлично наблюдает за окружающим миром.

Мышиные оленьки занимают не очень большой ареал обитания. Для комфортной жизни им требуются густой подлесок, близость водоёма, мангровые заросли и выход к скалам. Всё вместе это можно найти только рядом с экватором: провинция Юньнань, острова Ява, Борнео и Суматра.

Но, несмотря на такой маленький ареал, оленьки - животные-одиночки. Они никогда не объединяются в группы и редко общаются с сородичами. Единственное, на что они способны - среди ночи покушать на одной полянке. Личные границы они тоже очень оберегают: метят территорию и разбрасывают по периметру экскременты.

Забавно, что такой образ жизни отлично подходит для канчилей. Семей они не заводят, выбирая свободные отношения ради зачатия. Беременность у самки длится недолго, около 150-155 суток. Малыши рождаются абсолютно самостоятельными и уже через полгода готовы жить в одиночку. Особенность самок в том, что они могут беременеть спустя несколько дней после родов. То есть почти всю жизнь они находятся в состоянии беременности.

Мышиные оленьки пережили динозавров. Они существовали ещё в эпоху олигоцена, во времена обитания на Земле гигантских травоядных динозавров. Но в отличие от них оленьки дожили до наших дней.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Питомцы   животные   интересное   милота   оленёк   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Борис Карабанов 9 минут назад
Мало кто знает, но канчиль, это заморённая, похудевшая от тоски и отсутствия сибирских просторов на чужбине кабарга.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75483



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Пивчики - делаются просто съедаются быстро!
Пивчики - делаются просто съедаются быстро!
Четыре тысячи долларов за отъезд
Четыре тысячи долларов за отъезд
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Уровень владения языком

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#Прикол#животные#факты#кино#шоу бизнес#Россия#палестина
#машина#в мире#интересно#аварии#авто аварии#США#позитив#Израиль#дети#Китай
#автомобили#люди#Юмор#ДТП#история#забавно#фильм#Автовсячина#новости#улыбнуло
Apple iPhone 15 изучили под микроскопом с 7000-кратным приближением (видео) Apple iPhone 15 изучили под микроскопом с 7000-кратным приближением (видео) Ёжик куснул за попку другого ёжика, который не делился едой Ёжик куснул за попку другого ёжика, который не делился едой В Санкт-Петеребурге готовятся отпустить ещё одну спасённую нерпу на волю В Санкт-Петеребурге готовятся отпустить ещё одну спасённую нерпу на волю "Ты думаешь это смешно?": хозяин решил подшутить над своим псом "Ты думаешь это смешно?": хозяин решил подшутить над своим псом Детёныш овцебыка, которого спасли в мае на Таймыре, оказался жизнерадостной самкой Детёныш овцебыка, которого спасли в мае на Таймыре, оказался жизнерадостной самкой Детёныши панды придумали забавную игру и доказали, что они жидкость Детёныши панды придумали забавную игру и доказали, что они жидкость

На что жалуетесь?

Вернуться