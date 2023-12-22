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В Париже существует самая милая йога на свете

В Париже существует самая милая йога на свете

Автор:
22 декабря 2023 20:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Париж   животные   интересное   йога   милота   собаки   фото   
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Мы слышали про алкогольную йогу, про йогу спящих, про йогу на природе, но всё это меркнет по сравнению с этой практикой!

В Париже есть совершенно особенная йога, где не так просто выполнять разные асаны, ведь вам будут лизать лицо, тянуть за волосы и лаять. Владельцы студии уверены, что занятия с собаками помогают расслабиться и снять стресс.

Корги принадлежат владельцам студии. На занятиях бывают как щенки, так и их родители. Взрослые собаки такие же весёлые, как и их дети.

На самом деле владельцы студии полностью правы. Собаки и кошки действительно могут помогать справиться с депрессией. Как показали результаты исследования, недавно опубликованного в журнале Human-Animal Interaction Bulletin, и кошки и собаки способны успокоить человека и даже помогают справляться с психическими заболеваниями.

Источник:

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Метки: Видео   Париж   животные   интересное   йога   милота   собаки   фото   
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2  комментария
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16k
GROMOZEKA Час назад
Сколько пирожочков!
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14k
gavrosh Час назад
Банда!)
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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