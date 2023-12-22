В Париже существует самая милая йога на свете

Мы слышали про алкогольную йогу, про йогу спящих, про йогу на природе, но всё это меркнет по сравнению с этой практикой!
В Париже есть совершенно особенная йога, где не так просто выполнять разные асаны, ведь вам будут лизать лицо, тянуть за волосы и лаять. Владельцы студии уверены, что занятия с собаками помогают расслабиться и снять стресс.
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Корги принадлежат владельцам студии. На занятиях бывают как щенки, так и их родители. Взрослые собаки такие же весёлые, как и их дети.
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На самом деле владельцы студии полностью правы. Собаки и кошки действительно могут помогать справиться с депрессией. Как показали результаты исследования, недавно опубликованного в журнале Human-Animal Interaction Bulletin, и кошки и собаки способны успокоить человека и даже помогают справляться с психическими заболеваниями.
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