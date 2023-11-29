В Подмосковье парень нашёл в подъезде огромного питона и решил его приютить

Некоторые люди находят в подъездах котят или щенков, но вот взрослый питон - это что-то новенькое. Судя по всему, змея сбежала у кого-то из квартиры и прошлый хозяин не горит желанием вернуть себе питомца.
Житель одного из жилых домов в Одинцовском городском округе Подмосковья случайно наткнулся на двухметровую змею в подъезде дома. Он рассказал об этом в общедомовом чате, но никто не откликнулся. Мужчине стало жаль змею, к тому же она плохо пахла.
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Думаю, что не сбежала, а кто-то поиграл и выкинул. Змея жила в ужасных условиях, по всей видимости. От нее был ужасный запах. Я ее в ванну положил, она отмокла там хорошенько, только после этого запах пропал. Она была не особо активная, еле ползла. Потрогал ее, агрессии не было. Взял в руку и притащил домой в итоге, — рассказал Владислав.
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По словам мужчины, от мяса змея отказалась. Она облюбовала себе место под батареей и уже пару дней там просто отдыхает.
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Дальнейшая судьба питона пока неизвестна. Временно рептилия будет жить у нового владельца. Если он решит её оставить, то ему придётся приобрести живой корм для змеи, террариум и другие важные приспособления.
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Милая девочка с бантиками приходит в зоомагазин и долго стоит перед клетками с кроликами. К ней подходит продавец:
- Девочка! А какой кролик тебе нравится больше? Вот этот серый с грустными глазами? Или маленький белого цвета?
- Дядя! Моему удаву - пофигу!
Потом история:
- Одноклассник, вернувшийся через 10 лет с Австралии в Москву, долго у меня спрашивал "Блок на слив". Короче, нашли. Это заслонка на слив унитаза с рычагом. Без неё он боялся сесть на унитаз, снимая квартиру на 12 этаже... Чтобы змея на влезла в толчок... Капец)))