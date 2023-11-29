В Подмосковье парень нашёл в подъезде огромного питона и решил его приютить

Думаю, что не сбежала, а кто-то поиграл и выкинул. Змея жила в ужасных условиях, по всей видимости. От нее был ужасный запах. Я ее в ванну положил, она отмокла там хорошенько, только после этого запах пропал. Она была не особо активная, еле ползла. Потрогал ее, агрессии не было. Взял в руку и притащил домой в итоге, — рассказал Владислав.