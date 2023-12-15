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Тигрёнок со сломанными лапками не сможет жить в дикой природе

Тигрёнок со сломанными лапками не сможет жить в дикой природе

Автор:
15 декабря 2023 19:38
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   дикие животные   интересное   милота   тигрёнок   фото   
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Малыша спасли 7 ноября 2023 года на трассе Комсомольск-Хабаровск.

Тигрёнок чудом выжил. 7 ноября его нашли на заснеженной трассе. Ему повезло, что нашёл его именно ветеринар. Мужчина оказал котёнку первую помощь и отнёс его в клинику. Затем специалисты охотнадзора отправили его в Хабаровск. У котёнка диагностировали перелом двух лап.

Малышу потребовалась операция. Сейчас детеныш краснокнижного хищника находится в селе Сосновка на реабилитации.

Тигрёнка уже нельзя будет выпустить в дикую природу. Из-за перелома двух лап он не сможет охотиться и выживать в дикой природе. Когда он поправится, его отправят в один из зоосадов России.

Сейчас тигрёнку выбирают имя. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил варианты:

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Метки: Видео   Спасение   дикие животные   интересное   милота   тигрёнок   фото   
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6  комментариев
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2k
mikhanych Полчаса назад
а как мужика звали, который нашел? так и называйте мурчалку
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7k
perekrestok 12 минут назад
Большая кошка урчит реально как трактор. Супер котейка. Спасибо ветеринару который его спас.
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2k
Николай 13 минут назад
Я своего кота "Черножопа" отжал у долбаных зоолюбов. Они ему бедному несчастному собирали на ампутацию лапки 8 тыщ из-за гангрены. Мы под видом дать данег приехали на большой черной машине и кота изъяли. Поверьте, лапки у него 4))) Лечение обошлось рубля в полтора и в общей сумме час чистого времени. А всю эту зоошизу я в очередной раз ненавижу. Отпилили бы лапу и потом пристраивали бы бедненького котика без лапки. Реально ненавижу. Нахер идите.
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1k
alex 44 минуты назад
маленькая полосатая киса, а рычит как настоящий
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5k
Григорий Час назад
печально, жалко кису, теперь ему до смерти человеков развлекать, он же лапки не сам поди переломал?
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