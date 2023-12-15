Тигрёнок со сломанными лапками не сможет жить в дикой природе

Малыша спасли 7 ноября 2023 года на трассе Комсомольск-Хабаровск.
Тигрёнок чудом выжил. 7 ноября его нашли на заснеженной трассе. Ему повезло, что нашёл его именно ветеринар. Мужчина оказал котёнку первую помощь и отнёс его в клинику. Затем специалисты охотнадзора отправили его в Хабаровск. У котёнка диагностировали перелом двух лап.
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Малышу потребовалась операция. Сейчас детеныш краснокнижного хищника находится в селе Сосновка на реабилитации.
Тигрёнка уже нельзя будет выпустить в дикую природу. Из-за перелома двух лап он не сможет охотиться и выживать в дикой природе. Когда он поправится, его отправят в один из зоосадов России.
Сейчас тигрёнку выбирают имя. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил варианты:
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