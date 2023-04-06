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История популяризации трюфеля: как невзрачный гриб, похожий на комок грязи, превратился в предмет гастрономического экстаза

История популяризации трюфеля: как невзрачный гриб, похожий на комок грязи, превратился в предмет гастрономического экстаза

Автор:
06 апреля 2023 12:18
Сообщество : Еда
Метки: Джакомо Морра   Еда   гриб   деликатес   история   популяризация   свинья   собака   столица   трюфель   
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Грибов много. Но именно этот считается вершиной грибной и не только кухни.

Первые упоминания о трюфеле относятся к Месопотамии. А египтяне так прониклись изысканным подземным презентом, что придумали романтическую версию его появления в меню:

  1. Первая весенняя молния бьёт в землю по велению богов.
  2. В недрах зарождается трюфель.
  3. Свинья обнаруживает подарок высших сил и с аппетитом его схряпывает.
  4. Хозяин, видя на рыльце выражение вселенской радости, тоже рискует попробовать.
  5. Хозяин понимает, что не прогадал. И к тому же вскоре становится счастливым многодетным отцом (до этого не получалось).
×
×

Итог – трюфель это чудо, дитя самой земли, дар богов для здоровья и услада для тела и души. Ещё и в сексе помогает, ибо мощный природный афродизиак.

Название произошло предположительного от берберского «зарывать» в результате более позднего действия латинского слова в значении «клубень» или «комок».

После прихода христианства трюфель оставили лежать там, где и нашли – в земле. Ибо нечистое это, ведьмовство, магичество, колдовство и всё такое.

Первым известным чревоугодником, вернувшим трюфель на пьедестал кулинарного почёта, стал французский король Франциск I. Трепетно к нему относился и Вильгельм XIV.

Но проблема заключалась в сложности поиска. Пока какие-то внимательные фермеры не заметили интересную закономерность: трюфели прятались под деревьями, чаще всего под дубами. И земледелец по имени Огюст Руссо ухитрился организовать трюфельную ферму, засадив 7 гектаров дубами и получив за урожай премию на столичной выставке 1855 года.

Сейчас столицей трюфельной моды считается Италия, а именно город Альба. И не просто так. К этому приложил руку предприимчивый бизнесмен. Белый трюфель – создание гордое и свободолюбивое. И приручению в отличие от своего чёрного собрата не подлежит.

Вышло так, что именно вокруг этого города гриб кучковался особенно активно. Джакомо Морра уроженец Альбы. Парень начинал работать в туристическом бизнесе. И вышло так, что стал основателем того самого гастрономического туризма, построив бизнес на трюфелях.

Он выкупил дышащий на ладан отель, провёл удачную пиар-кампанию белого трюфеля. И к 1933 году Альба превратился в центр самых деликатесных белых трюфелей, известный во всём мире.

Отель «Савона» преобразился, а Морра с супругой лично встречали каждого гостя. При участии Джакомо было разработано меню блюд с добавлением экзотического продукта, насладиться которыми можно было прямо в отеле.

Для любителей активного отдыха разработали квест – имитацию игры в сбор трюфелей. Действо проходило с участием животных. Правда, пёсиков – представителей таких пород как лабрадор, лаготто романьоло и бракко итальяно – воспитанников местной же школы дрессированных собак. Традиционных хрюшек не задействовали по причине специфики содержания и их прожорливости, проявляемой, в том числе, и в поедании добычи.

Затем деятельный итальянец вышел на мировой рынок, подсадив на трюфели таких известных персон как Мэрилин Монро, Альфред Хичкок, Гарри Трумен, Дуайт Эйзенхауэр, Никита Хрущёв и Уинстон Черчилль.

Впрочем, безумства и пляски с бубнами вокруг трюфеля не все понимают. Ведь есть гораздо более доступные и вкусные грибы, которые обеспечивают не менее глубокий гастрономический экстаз, но обходятся гораздо дешевле, нежели 100 тысяч рублей за кило.

Источник:

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Метки: Джакомо Морра   Еда   гриб   деликатес   история   популяризация   свинья   собака   столица   трюфель   
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11  комментариев
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10k
Игорь Полчаса назад
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MPEG-8 Полминуты назад
Если бы их могли как шампиньоны выращивать. то никому бы не нужны особо были.
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66k
Андрей 8 минут назад
"...как невзрачный гриб, похожий на комок грязи, превратился в предмет гастрономического экстаза..."
Точно так же, как и заплесневелый или пересохший сыр, моллюски, которые собирали во время отлива нищие, и садовые улитки - пиар кампания, реклама и игра на желании некоторых индивидуев "приобщиться к элитному".
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26k
Serg2001 14 минут назад
Нашим лисичкам бы таких мастеров пиара... пиар асов!...)
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29k
Ego sum qui sum 24 минуты назад
попробовал в одном итальянском ресторане черный трюфель, не мое, а вот белые грибы это деликатес
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7k
М С Полчаса назад
Я хз, чего с него тащатся. Бензином воняет...
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