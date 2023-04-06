История популяризации трюфеля: как невзрачный гриб, похожий на комок грязи, превратился в предмет гастрономического экстаза

Итог – трюфель это чудо, дитя самой земли, дар богов для здоровья и услада для тела и души. Ещё и в сексе помогает, ибо мощный природный афродизиак.

Название произошло предположительного от берберского «зарывать» в результате более позднего действия латинского слова в значении «клубень» или «комок».

После прихода христианства трюфель оставили лежать там, где и нашли – в земле. Ибо нечистое это, ведьмовство, магичество, колдовство и всё такое.