История популяризации трюфеля: как невзрачный гриб, похожий на комок грязи, превратился в предмет гастрономического экстаза

Грибов много. Но именно этот считается вершиной грибной и не только кухни.
Первые упоминания о трюфеле относятся к Месопотамии. А египтяне так прониклись изысканным подземным презентом, что придумали романтическую версию его появления в меню:
- Первая весенняя молния бьёт в землю по велению богов.
- В недрах зарождается трюфель.
- Свинья обнаруживает подарок высших сил и с аппетитом его схряпывает.
- Хозяин, видя на рыльце выражение вселенской радости, тоже рискует попробовать.
- Хозяин понимает, что не прогадал. И к тому же вскоре становится счастливым многодетным отцом (до этого не получалось).
Итог – трюфель это чудо, дитя самой земли, дар богов для здоровья и услада для тела и души. Ещё и в сексе помогает, ибо мощный природный афродизиак.
Название произошло предположительного от берберского «зарывать» в результате более позднего действия латинского слова в значении «клубень» или «комок».
После прихода христианства трюфель оставили лежать там, где и нашли – в земле. Ибо нечистое это, ведьмовство, магичество, колдовство и всё такое.
Первым известным чревоугодником, вернувшим трюфель на пьедестал кулинарного почёта, стал французский король Франциск I. Трепетно к нему относился и Вильгельм XIV.
Но проблема заключалась в сложности поиска. Пока какие-то внимательные фермеры не заметили интересную закономерность: трюфели прятались под деревьями, чаще всего под дубами. И земледелец по имени Огюст Руссо ухитрился организовать трюфельную ферму, засадив 7 гектаров дубами и получив за урожай премию на столичной выставке 1855 года.
Сейчас столицей трюфельной моды считается Италия, а именно город Альба. И не просто так. К этому приложил руку предприимчивый бизнесмен. Белый трюфель – создание гордое и свободолюбивое. И приручению в отличие от своего чёрного собрата не подлежит.
Вышло так, что именно вокруг этого города гриб кучковался особенно активно. Джакомо Морра уроженец Альбы. Парень начинал работать в туристическом бизнесе. И вышло так, что стал основателем того самого гастрономического туризма, построив бизнес на трюфелях.
Он выкупил дышащий на ладан отель, провёл удачную пиар-кампанию белого трюфеля. И к 1933 году Альба превратился в центр самых деликатесных белых трюфелей, известный во всём мире.
Отель «Савона» преобразился, а Морра с супругой лично встречали каждого гостя. При участии Джакомо было разработано меню блюд с добавлением экзотического продукта, насладиться которыми можно было прямо в отеле.
Для любителей активного отдыха разработали квест – имитацию игры в сбор трюфелей. Действо проходило с участием животных. Правда, пёсиков – представителей таких пород как лабрадор, лаготто романьоло и бракко итальяно – воспитанников местной же школы дрессированных собак. Традиционных хрюшек не задействовали по причине специфики содержания и их прожорливости, проявляемой, в том числе, и в поедании добычи.
Затем деятельный итальянец вышел на мировой рынок, подсадив на трюфели таких известных персон как Мэрилин Монро, Альфред Хичкок, Гарри Трумен, Дуайт Эйзенхауэр, Никита Хрущёв и Уинстон Черчилль.
Впрочем, безумства и пляски с бубнами вокруг трюфеля не все понимают. Ведь есть гораздо более доступные и вкусные грибы, которые обеспечивают не менее глубокий гастрономический экстаз, но обходятся гораздо дешевле, нежели 100 тысяч рублей за кило.
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Точно так же, как и заплесневелый или пересохший сыр, моллюски, которые собирали во время отлива нищие, и садовые улитки - пиар кампания, реклама и игра на желании некоторых индивидуев "приобщиться к элитному".