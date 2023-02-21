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Что ели в дореволюционной Москве

Что ели в дореволюционной Москве

Автор:
21 февраля 2023 00:29
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   Москва   блины   ветчина   пирожки   революция   рыба   столица   суп   фастфуд   
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Сейчас в столице на каждом углу есть кафе и фастфуд, где можно быстро и недорого перекусить. А до революции, уличная еда была совсем другой.

В Москве было множество ресторанов и трактиров - дорогих и бюджетных. А по улицам сновали разносчики еды, их можно было узнать по характерному лотку. Часто его водружали прямо на голову.

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Работали они в оживлённых местах: на месте нынешнего ГУМа, Красной Площади и в районе современного парка “Зарядье”. Там хватало лавок и контор, в которых трудились артельщики, поставщики всего на свете, ломовые извозчики и множество другого рабочего люда. Сотрудников этих заведений нужно было кормить - вкалывали они напряжённо и не тратили время на прогулки до трактира. Эту задачу взяли на себя разносчики.

Как это выглядело: работяги выкраивали 15-20 минут на перекус и выходили на улицу. Там вышагивали разносчики и “рекламировали” свой товар - голосили изо всех сил, ещё и пытались перекричать друг друга. Некоторые шли на хитрость и распевали частушки и или нехитрые стихи.

Были те, кто торговал говядиной или ветчиной, их называли “ветчинниками”. Тех, кто торговал варёной рыбой метко прозвали “рыбниками”. Естественно, было множество “пирожников” - они разносили пирожки с мясом, ливером, капустой, рыбой, грибами, рисом или вареньем. Две штуки стоили 5 копеек.

Также продавали подовые пирожки. Их пекли на поду - клали тесто в топку, где лежали дрова. Когда древесина прогорала, сдвигали угли в сторону и на их место располагали тесто. Делали их с творогом, изюмом, мясом и рисом. Ещё продавали небольшие пирожки в виде ушек с луком и мясом, их возили в металлических бачках с расплавленным маслом. Стоили 1 копейку за пирожок.

Особый вид уличной еды - расстегайчики, они были поменьше классического варианта, но такие же вкусные. В центре булки находилась дырка и можно было посмотреть начинку. Отсюда и название - пирожок был “расстёгнутым”. Обычно там было мясо и лук. А во время поста пироги наполняли белугой, сёмгой и молоками. Сейчас это дорогущие деликатесы, а в то время были рядовой рыбой, примерно как минтай сегодня. Продавец клал расстегайчик на блюдце, посыпал солью, перцем и поливали мясным или рыбным бульоном. Стоимость лакомства - 1-2 копейки.

Ещё продавали сухари, варёные всмятку яйца, баранки, сладости, блины и гречневики. Это столбик из гречневой муки, его разрезали как хот-дог, заливали маслом и солили. Шли по 1 копейки за две штуки.

Понятно, что всё это великолепие надо было чем-то запивать: в тёплое время года разносчики предлагали квас. Как правило, клюквенный или лимонный. Зимой продавали сбитень - напиток из мёда, пряностей и трав. Цена вопроса - 1 копейка за стакан.


Ассортимент у разносчиков не ограничивался “закусоном”, продавали и более плотные блюда. Например, щи с мясом. Суп наливали в тарелку, выдавали покупателю деревянную ложку и кусок чёрного хлеба. После еды, тарелки возвращали торговцу, он аккуратно протирал посуду и кормил следующего человека. Одна порция стоила 10 копеек.

По утрам улицы Москвы обходили “кошатники”. Они останавливались у лавок, снимали лоток с головы, брали с него кусок мяса, отрезали небольшой кусок, заворачивали его в бумагу и подсовывали под дверь. Дело в том, что в каждой лавке держали кошку для ловли мышей. Вот их и кормили торговцы. Стоило такое обслуживание 60-75 копеек в месяц. Некоторые “кошатники” держали несколько усатых охотников за грызунами и сдавали их во временную аренду хозяину, который не хотел заводить своего питомца.

Такой была Москва и уличная еда до революции.

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Метки: Еда   Москва   блины   ветчина   пирожки   революция   рыба   столица   суп   фастфуд   
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1  комментарий
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Андрей Крылов 3 минуты назад
ЧТо было,то и ели. Всё остальное - херня и домыслы.
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