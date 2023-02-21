Что ели в дореволюционной Москве

Работали они в оживлённых местах: на месте нынешнего ГУМа, Красной Площади и в районе современного парка “Зарядье”. Там хватало лавок и контор, в которых трудились артельщики, поставщики всего на свете, ломовые извозчики и множество другого рабочего люда. Сотрудников этих заведений нужно было кормить - вкалывали они напряжённо и не тратили время на прогулки до трактира. Эту задачу взяли на себя разносчики.

Как это выглядело: работяги выкраивали 15-20 минут на перекус и выходили на улицу. Там вышагивали разносчики и “рекламировали” свой товар - голосили изо всех сил, ещё и пытались перекричать друг друга. Некоторые шли на хитрость и распевали частушки и или нехитрые стихи.

Были те, кто торговал говядиной или ветчиной, их называли “ветчинниками”. Тех, кто торговал варёной рыбой метко прозвали “рыбниками”. Естественно, было множество “пирожников” - они разносили пирожки с мясом, ливером, капустой, рыбой, грибами, рисом или вареньем. Две штуки стоили 5 копеек.