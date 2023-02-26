Жёсткая Средневековая кухня

Многие из нас любят вкусно покушать, да что там многие, все любят вкусно поесть, даже те, кто придерживается определённой диеты или хочет сбросить лишние килограммы.
У нас существует завтрак, обед и ужин. Завтракаем мы обычно чем нибудь питательным, не очень тяжёлым и тем, что можно быстро приготовить. Обед характеризуется самым плотным дневным приёмом пищи. Обычно в него входят первые блюда, вторые, десерт и конечно же компот. А вот ужин должен быть сбалансированным и лёгким, так как плотно наедаться на ночь крайне не желательно. Кто-то, кстати, совсем отказывается от ужина, но это уже личное дело каждого. Сегодня приём пищи довольно упрощённый, так как появились многочисленные закусочные, кафе, рестораны, где готовят известные всем блюда, и перекус стал делом не хитрым и быстрым, совсем по другому было в Средневековье.
Раньше люди тоже любили покушать, но приём пищи очень отличался от современного. Это сегодня мы выбираем что полезно, не жирно и питательно, а раньше о таких мелочах мало кто задумывался. В Средние века задача приёма пищи заключалась в том, чтобы в первую очередь насытить свой желудок, ну и немного развлечься за столом. А набивали желудок в старину довольно необычными блюдами. Придворные повара проявляли недюжинную фантазию в изобретении фантастических кушаний, которые сегодня бы вызвали возможно даже отвращение, если не сказать ужас. Тем не менее, в каждой эпохе свои развлечения. До наших дней дошли некоторые Средневековые рецепты блюд, которые подавались на пирах или же во время постов. С постами, кстати, отдельная тема, ведь разрешалось есть рыбу, а рыбой считалась не только щука или карп, но и дельфин, и морской котик, их называли общим названием "морские свиньи". Например, в одной из кулинарных книг 14 века можно найти интересный рецепт сладкой каши, которую готовили из пшеницы, миндального молока и дельфина.
В пост ели так же бобров, лягушек и кроликов. Кролики почему-то за животных не принимались долгое время, а значит и мясо их считалось постным. Китов, кстати, тоже употребляли на ура. Но мясо их было жестковатым и трудно перевариваемым, но зато такая штука как китовая амбра, то есть отходы жизнидеятельности, в кулинарии применяли охотно. Амбра добавлялась для аромата в алкоголь, горячий шоколад и кофе. Самым, конечно, потребляемым продуктом Средневековья был хлеб, человек в день потреблял его около 1,5 кг. Естественно, что хлеб того времени очень сильно отличался от современного продукта не только качеством помола, но и качеством сырья, так как злаки часто были поражены спорыньёй. Этот грибок вызывал галюцинации, психозы, конвульсии. А за такое поведение могли и на костёр отправить, как одержимого.
Любили в старину потрескать и хорошо поджаренных грызунов. Знаете такую мышку соню? Так вот их отлавливали, помещали в горшок и убойно откармливали до поры. Когда приходило время, грызуна фаршировали свининой, орехами, затем сдабривали пряностями, обмазывали мёдом и поджаривали. Звучит вполне аппетитно, если не знать, что ешь мышей. Столы аристократов буквально ломились от изысканных блюд их было просто огромное количество и они были иногда очень странными. То что подавали птицу в перьях это нормально. Например, с журавля или аиста снимали кожу с перьями, а тушку запекали, а потом верхний покров возвращали на место, и птица выглядела как живая, что вызывало воторг у гостей. Не меньший восторг вызывал и орущий жареный петух. Секрет такого блюда заключался в ртути, которую помещали в горло птицы, а горящие пары выходящие из клюва сопровождались жуткими звуками. Могли вместо ртути использовать и свисток.
Да, ежей тоже ели. И у любой достойной хозяйки в кладовой наверняка всегда он был. Готовили его очень просто, фаршировали и обжаривали или же запекали в тесте. Кстати, считалось, что его мясо хорошо помогает от ангины и проказы. В рецепте сказано, для того чтобы развернуть ежа, скатавшегося в клубок, нужно просто поместить его в горячую воду, ну а дальше в зависимости от предпочтений. Не забывали за столом и о развлечениях. Солидно было подать гостям своеобразную химеру, представив этакую смесь из туши свиньи и петуха за потомство сказочного василиска. Придворный повар просто искуссно сшивал верхнюю половину поросёнка с нижней частью петуха и всё это дело покрывал позолотой и другими украшениями. Говорят барышни были без ума от этого кушанья, ведь только настоящий рыцарь мог победить такое чудище. Не менее интересным был и пирог с живыми гадами или птицами. Только представьте себе, подают на стол большой румяный пирог, Вы пытаетесь отрезать приличный кусок, а из него вылетает стайка жаворонков или на худой конец воробьёв. Но это пол беды, бывало из пирога выскакивали лягушки или начинали выползать змеи, вот где веселье и угар.
Вполне обычным делом было подать петуха, облачённого в доспехи, верхом на запечёном поросёнке. В общем пытались удивить гостей как могли и это, согласитесь, получалось. Ну и какое же застолье без питья. Пили много и хорошо. Помимо традиционных вин и медов, были и довольно спорные напитки как например "петушиный эль". Представьте, что петуха варили в спиртном напитке с добавлением различных специй. Или же есть ещё один вариант. Петуха варили до готовности, добавляли изюм, финики, мускатный орех, всё это хорошенько взбивали и добавляли белое вино. Получившуюся жидкую смесь оставляли на недельку, а после разливали по бутылкам. В течении месяца напиток доходил до кондиции, а после его подавали к столу.
Сегодня, читая Средневековые рецепты трудно сдержать улыбку или желудочные спазмы, тем не менее, раньше люди знали толк в приёме пищи и еда предназначалась для утоления голода, а не для правильного питания или селфи. Хотя, пофоткать за средневековым столом было что, другое дело пропустила бы такие фотки цензура, вот в чём вопрос.
Источник:
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запекли в пирог
70 синичек, 47 сорок.
Трудно непоседам в тесте усидеть.
Птицы за обедом громко стали петь.