Жёсткая Средневековая кухня

Да, ежей тоже ели. И у любой достойной хозяйки в кладовой наверняка всегда он был. Готовили его очень просто, фаршировали и обжаривали или же запекали в тесте. Кстати, считалось, что его мясо хорошо помогает от ангины и проказы. В рецепте сказано, для того чтобы развернуть ежа, скатавшегося в клубок, нужно просто поместить его в горячую воду, ну а дальше в зависимости от предпочтений. Не забывали за столом и о развлечениях. Солидно было подать гостям своеобразную химеру, представив этакую смесь из туши свиньи и петуха за потомство сказочного василиска. Придворный повар просто искуссно сшивал верхнюю половину поросёнка с нижней частью петуха и всё это дело покрывал позолотой и другими украшениями. Говорят барышни были без ума от этого кушанья, ведь только настоящий рыцарь мог победить такое чудище. Не менее интересным был и пирог с живыми гадами или птицами. Только представьте себе, подают на стол большой румяный пирог, Вы пытаетесь отрезать приличный кусок, а из него вылетает стайка жаворонков или на худой конец воробьёв. Но это пол беды, бывало из пирога выскакивали лягушки или начинали выползать змеи, вот где веселье и угар.