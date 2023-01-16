Как появились коньки, и где впервые провели международные соревнования по фигурному катанию?

Этот вид спорта сегодня – один из самых красивых и зрелищных. Фигурное катание ещё и очень древнее: его история началась около 3 тыс. лет назад. Популяризовали это развлечение голландцы, но русские быстро переняли инициативу и вывели его на принципиально новый уровень.
Считается, что первыми стали использовать коньки киммерийцы – племя кочевников, обитавшее на территории Северного Причерноморья. В качестве коньков использовались просто заострённые кости животных. Их крепили прямо к ступням с помощью верёвок.
Ближе к XIII веку коньки стали необходимостью: с их помощью люди передвигались по водоёмам, покрытым коркой льда. Соответственно, конструкцию стали модифицировать, используя в качестве материалов дерево и металл.
В России коньки появились благодаря императору Петру I после посещения правителем Голландии. Но его нельзя было бы считать реформатором в полном смысле, если бы он просто перенял идею, не дополнив чем-то особенным.
Исследователи сходятся во мнении, что именно благодаря Петру коньки стали непосредственно прибивать к обуви для надёжности крепления, а не фиксировать системой ремней, как было изначально.
Само название произошло от слова «конь», поскольку первые коньки русского производства мастера украшали фигурками этих животных. С завершением петровской эпохи канула в Лету и эпоха этого развлечения. Но не навсегда.
В Голландии и до этого проводили состязания на льду, целью которых было продемонстрировать максимальную грациозность и нарисовать самые замысловатые и красивые фигуры на льду. О скорости и элементах тогда ещё никто не знал.
В 1871 году был организован первый в истории конгресс конькобежцев, на котором и решили признать фигурное катание официальным видом спорта. Спустя 11 лет в Вене состоялись первые соревнования международного уровня, на которых присутствовали представители только четырёх стран. Первенство завоевал наш фигурист Александр Паншин – первый в истории чемпион мира по конькобежному спорту в классическом многоборье, который считается создателем беговых коньков. Конькобежец ликвидировал завиток, который затруднял прыжки, сделал более длинным лезвие и дополнил конструкцию трубкой, на которую лезвие припаивалось.
После соревнований в Голландии прошло 8 лет. И новый мировой чемпионат организовали уже в Петербурге. Это массовое (съехались участники и зрители из разных стран) и масштабное мероприятие вошло в историю и продемонстрировало всему миру, какой это яркий, зрелищный, увлекательный и перспективный спорт.
В следующем году чемпионат прошёл в Гамбурге. Через 10 лет участвовать в соревнованиях начали и женщины.
Среди фигуристов, продемонстрировавших лучшие результаты на заре становления этого вида спорта, нужно выделить таких ярких спортсменов как Николай Панин-Коломенкин и Алексей Лебедев.
До войны лидирующие позиции занимали австрийцы. Потом ситуация поменялась, и их сменили американцы и канадцы. Спортивные танцы на льду стали обязательным элементом Олимпийских игр только в 1976 году. И первыми чемпионами в этой дисциплине стали советские фигуристы – Александр Горшков и Людмила Пахомова.
Источник:
- В Польше местные жители избили украинцев из-за акцента и потребовали уехать на родину
- Алкогольный марафон, пособие за усы и другие любопытные факты и истории