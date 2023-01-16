FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3154 поста • 432 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Как появились коньки, и где впервые провели международные соревнования по фигурному катанию?

Как появились коньки, и где впервые провели международные соревнования по фигурному катанию?

Автор:
16 января 2023 10:32
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   Становление   искусство   история   конструкция   коньки   популяризация   появление   фигурное катание   чемпионат   
1148
8

Этот вид спорта сегодня – один из самых красивых и зрелищных. Фигурное катание ещё и очень древнее: его история началась около 3 тыс. лет назад. Популяризовали это развлечение голландцы, но русские быстро переняли инициативу и вывели его на принципиально новый уровень.

×
×

Считается, что первыми стали использовать коньки киммерийцы – племя кочевников, обитавшее на территории Северного Причерноморья. В качестве коньков использовались просто заострённые кости животных. Их крепили прямо к ступням с помощью верёвок.

Ближе к XIII веку коньки стали необходимостью: с их помощью люди передвигались по водоёмам, покрытым коркой льда. Соответственно, конструкцию стали  модифицировать, используя в качестве материалов дерево и металл.

В России коньки появились благодаря императору Петру I после посещения правителем Голландии. Но его нельзя было бы считать реформатором в полном смысле, если бы он просто перенял идею, не дополнив чем-то особенным.

Исследователи сходятся во мнении, что именно благодаря Петру коньки стали непосредственно прибивать к обуви для надёжности крепления, а не фиксировать системой ремней, как было изначально.

Само название произошло от слова «конь», поскольку первые коньки русского производства мастера украшали фигурками этих животных. С завершением петровской эпохи канула в Лету и эпоха этого развлечения. Но не навсегда.

В Голландии и до этого проводили состязания на льду, целью которых было продемонстрировать максимальную грациозность и нарисовать самые замысловатые и красивые фигуры на льду. О скорости и элементах тогда ещё никто не знал.

В 1871 году был организован первый в истории конгресс конькобежцев, на котором и решили признать фигурное катание официальным видом спорта. Спустя 11 лет в Вене состоялись первые соревнования международного уровня, на которых присутствовали представители только четырёх стран. Первенство завоевал наш фигурист Александр Паншин – первый в истории чемпион мира по конькобежному спорту в классическом многоборье, который считается создателем беговых коньков. Конькобежец ликвидировал завиток, который затруднял прыжки, сделал более длинным лезвие и дополнил конструкцию трубкой, на которую лезвие припаивалось.

После соревнований в Голландии прошло 8 лет. И новый мировой чемпионат организовали уже в Петербурге. Это массовое (съехались участники и зрители из разных стран) и масштабное мероприятие вошло в историю и продемонстрировало всему миру, какой это яркий, зрелищный, увлекательный и перспективный спорт.

В следующем году чемпионат прошёл в Гамбурге. Через 10 лет участвовать в соревнованиях начали и женщины.

Среди фигуристов, продемонстрировавших лучшие результаты на заре становления этого вида спорта, нужно выделить таких ярких спортсменов как Николай Панин-Коломенкин и Алексей Лебедев.

До войны лидирующие позиции занимали австрийцы. Потом ситуация поменялась, и их сменили американцы и канадцы. Спортивные танцы на льду стали обязательным элементом  Олимпийских игр только в 1976 году. И первыми чемпионами в этой дисциплине стали советские фигуристы – Александр Горшков и Людмила Пахомова.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Спорт   Становление   искусство   история   конструкция   коньки   популяризация   появление   фигурное катание   чемпионат   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68302



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Ты позволяешь себе оскорблять нас»: российский тренер грамотно и на пальцах «разнёс» заявление украинского боксёра Александра Усика, который «обложил» всех россиян
«Ты позволяешь себе оскорблять нас»: российский тренер грамотно и на пальцах «разнёс»...
Мировой рекорд скорости от российского тепловоза
Мировой рекорд скорости от российского тепловоза
Набирающие популярность в сообществах
Странности французского полководца: почему Наполеон запрещал своей жене мыться
Странности французского полководца: почему Наполеон запрещал своей жене мыться
Перекормили: смешные и милые фото слишком пухлых котов
Перекормили: смешные и милые фото слишком пухлых котов
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куда же делась рыба?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#Прикол#Приколы#кино#подборка#страна#соцсети#фильм#съемка
#Юмор#интересно#забавно#факты#Фотографии#Россия#дети#удивительно#Интересные
#история#люди#картинки#животные#позитив#в мире#Питомцы#познавательно#роль
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона История зарождения спорта История зарождения спорта Причина гибели молодой фигуристки Екатерины Александровской Причина гибели молодой фигуристки Екатерины Александровской "Мисс Олимпия" стала жертвой стероидов "Мисс Олимпия" стала жертвой стероидов Карма или несправедливость? История фигуристки, которая ради Олимпиады сломала сопернице колено Карма или несправедливость? История фигуристки, которая ради Олимпиады сломала сопернице колено Болельщик насмотрелся футбола до паралича Болельщик насмотрелся футбола до паралича

На что жалуетесь?

Вернуться