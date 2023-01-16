Как появились коньки, и где впервые провели международные соревнования по фигурному катанию?

В 1871 году был организован первый в истории конгресс конькобежцев, на котором и решили признать фигурное катание официальным видом спорта. Спустя 11 лет в Вене состоялись первые соревнования международного уровня, на которых присутствовали представители только четырёх стран. Первенство завоевал наш фигурист Александр Паншин – первый в истории чемпион мира по конькобежному спорту в классическом многоборье, который считается создателем беговых коньков. Конькобежец ликвидировал завиток, который затруднял прыжки, сделал более длинным лезвие и дополнил конструкцию трубкой, на которую лезвие припаивалось.

После соревнований в Голландии прошло 8 лет. И новый мировой чемпионат организовали уже в Петербурге. Это массовое (съехались участники и зрители из разных стран) и масштабное мероприятие вошло в историю и продемонстрировало всему миру, какой это яркий, зрелищный, увлекательный и перспективный спорт.

В следующем году чемпионат прошёл в Гамбурге. Через 10 лет участвовать в соревнованиях начали и женщины.