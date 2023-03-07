FISHKINET
Сообщество RealFishki 1283 поста • 124 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Пожарские котлеты и их необыкновенная история

Пожарские котлеты и их необыкновенная история

Автор:
07 марта 2023 16:56
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   Прошлое   Россия   интересное   история   пушкин   факты   
786
7

Эти котлеты известны, наверное, всем. Рецепт их уже давным-давно отошёл от оригинальной версии, но это всё равно котлета из рубленого куриного мяса с добавлением лука, масла и панировочных сухарей.

Всё началось с Евдокима Пожарского, который жил в начале 19 века в Торжке и владел гостиницей и трактиром "Пожарская".

Маленький Торжок был как раз между Петербургом и Москвой, поэтому в него частенько заезжали известные люди. А ещё в городке постоянно проводились разные торжища, куда съезжались купцы, чтобы продавать свои товары. Неудивительно, что гостиница Евдокима пользовалась большим спросом.

×
×

После смерти Евдокима Пожарского его бизнес унаследовала дочь - Дарья Пожарская. По легенде однажды в Торжок забрёл бедный француз, у которого не было денег, чтобы заплатить за ночлег, и он предложил хозяйке гостиницы рецепт котлет. Пожарская только выиграла от такого бартера - котлеты принесли ей целое состояние. Именно такую версию описал поэт Теофиль Готье в "Путешествии в Россию" в 1867 году.

Котлеты были очень и очень вкусными, а если присовокупить к этому местоположение города, то успех блюда был очевиден. Некий Михаил Жданов, который заезжал в город, упомянул котлеты в своих путевых заметках:


В гостинице Пожарской приготовляются очень вкусные котлеты; они делаются из курицы и тают во рту: советую всемъ проезжающим чрез Торжок покушать их. Порция, или две котлетки стоят только рубль.


Котлеты оценил и солнце русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин, который в 1826 году оказался в Торжке и писал своему другу Сергею Собалевскому:


На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке.


Существует версия, что изначально котлеты делали из телятины. Французский поэт Виктор д’Арленкур нахваливал эти котлетки и говорил, что они сделаны из телятины.

Академик Д.С. Лихачёв утверждал, что через гостиницу Пожарских "прошла вся русская культура 19 века". Там останавливались Н.В. Гоголь, П.А. Вяземский, Р. Шуман, С.Т. Аксаков и другие известные и значимые личности. Но самым значимым стал, конечно же, случайный визит Николая I. Визит стал судьбоносным: государь отведал котлет и они так ему понравились, что он нередко стал приглашать Дарью ко двору. Вот так Дарья, благодаря котлетам, неплохо устроила свою жизнь.

И чего только не было на месте легендарной гостиницы. Но в 2002 году там произошёл крупный пожар и задние сгорело почти полностью. Долгое время оно просто стояло и реконструкция началась только через несколько лет.

Сейчас в нём находится музейно-гостиничный комплекс, в котором проходят выставки, музыкальные и творческие вечера, экскурсии, презентации книг, фестивали и конференции. А по субботам любой желающий может попробовать те самые знаменитые Пожарские котлеты.

Источник:

Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Еда   Прошлое   Россия   интересное   история   пушкин   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Вася Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

126642



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 марта
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Почему мы любим драматизировать и страдать в отношениях?
Почему мы любим драматизировать и страдать в отношениях?
У чиновницы Евгении Васильевой изъяли 5 чемоданов драгоценностей. Как сейчас живет "опальная" госслужащая?
У чиновницы Евгении Васильевой изъяли 5 чемоданов драгоценностей. Как сейчас живет...
"Woman moment": нелепые конфузы женщин-политиков
"Woman moment": нелепые конфузы женщин-политиков
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мужчина 2003 года рождения

Лучшие демотиваторы
Команда "Лежать" была для всех

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#животные#Приколы#машина#автомобили#подборка#дтп#природа#криминал
#Юмор#интересно#в мире#факты#картинки#шоу бизнес#красота#позитив#полиция#отдых
#Прикол#люди#забавно#история#Россия#Ynews#аварии#СССР#дети#авто аварии
"Woman moment": нелепые конфузы женщин-политиков "Woman moment": нелепые конфузы женщин-политиков Зачем Елизавета Петровна заставляла фрейлин бриться Зачем Елизавета Петровна заставляла фрейлин бриться За что Петр I запретил убирать тело казнённого губернатора с площади За что Петр I запретил убирать тело казнённого губернатора с площади Могли ли бедные люди до революции есть мясо Могли ли бедные люди до революции есть мясо Как работали бордели в царской Москве Как работали бордели в царской Москве Какой была няня Пушкина на самом деле Какой была няня Пушкина на самом деле

На что жалуетесь?

Вернуться