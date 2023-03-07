Пожарские котлеты и их необыкновенная история

Всё началось с Евдокима Пожарского, который жил в начале 19 века в Торжке и владел гостиницей и трактиром "Пожарская".

Маленький Торжок был как раз между Петербургом и Москвой, поэтому в него частенько заезжали известные люди. А ещё в городке постоянно проводились разные торжища, куда съезжались купцы, чтобы продавать свои товары. Неудивительно, что гостиница Евдокима пользовалась большим спросом.