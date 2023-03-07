Пожарские котлеты и их необыкновенная история

Эти котлеты известны, наверное, всем. Рецепт их уже давным-давно отошёл от оригинальной версии, но это всё равно котлета из рубленого куриного мяса с добавлением лука, масла и панировочных сухарей.
Всё началось с Евдокима Пожарского, который жил в начале 19 века в Торжке и владел гостиницей и трактиром "Пожарская".
Маленький Торжок был как раз между Петербургом и Москвой, поэтому в него частенько заезжали известные люди. А ещё в городке постоянно проводились разные торжища, куда съезжались купцы, чтобы продавать свои товары. Неудивительно, что гостиница Евдокима пользовалась большим спросом.
После смерти Евдокима Пожарского его бизнес унаследовала дочь - Дарья Пожарская. По легенде однажды в Торжок забрёл бедный француз, у которого не было денег, чтобы заплатить за ночлег, и он предложил хозяйке гостиницы рецепт котлет. Пожарская только выиграла от такого бартера - котлеты принесли ей целое состояние. Именно такую версию описал поэт Теофиль Готье в "Путешествии в Россию" в 1867 году.
Котлеты были очень и очень вкусными, а если присовокупить к этому местоположение города, то успех блюда был очевиден. Некий Михаил Жданов, который заезжал в город, упомянул котлеты в своих путевых заметках:
В гостинице Пожарской приготовляются очень вкусные котлеты; они делаются из курицы и тают во рту: советую всемъ проезжающим чрез Торжок покушать их. Порция, или две котлетки стоят только рубль.
Котлеты оценил и солнце русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин, который в 1826 году оказался в Торжке и писал своему другу Сергею Собалевскому:
На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке.
Существует версия, что изначально котлеты делали из телятины. Французский поэт Виктор д’Арленкур нахваливал эти котлетки и говорил, что они сделаны из телятины.
Академик Д.С. Лихачёв утверждал, что через гостиницу Пожарских "прошла вся русская культура 19 века". Там останавливались Н.В. Гоголь, П.А. Вяземский, Р. Шуман, С.Т. Аксаков и другие известные и значимые личности. Но самым значимым стал, конечно же, случайный визит Николая I. Визит стал судьбоносным: государь отведал котлет и они так ему понравились, что он нередко стал приглашать Дарью ко двору. Вот так Дарья, благодаря котлетам, неплохо устроила свою жизнь.
И чего только не было на месте легендарной гостиницы. Но в 2002 году там произошёл крупный пожар и задние сгорело почти полностью. Долгое время оно просто стояло и реконструкция началась только через несколько лет.
Сейчас в нём находится музейно-гостиничный комплекс, в котором проходят выставки, музыкальные и творческие вечера, экскурсии, презентации книг, фестивали и конференции. А по субботам любой желающий может попробовать те самые знаменитые Пожарские котлеты.
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