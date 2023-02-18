Служебную собаку ветерана проводили на последнем рейсе

Кайя - служебная собака, которая 9 лет была любимой питомицей и героем для своего хозяина-ветерана военных действий. К сожалению, недавно собаке диагностировали неизлечимый рак. Пришло время прощаться.
Немецкая овчарка по кличке Кайя (Kaya) - больше, чем просто собака и любимица. Она была верной служебной собакой ветерана морской пехоты, американца по имени Коул. Собака помогала мужчине справиться с посттравматическим стрессом после работы в зоне военных действий. Когда он уволился из морской пехоты в 2014 году, врачи прописали ему лекарства и терапию, но, казалось, ничто не помогало.. Когда у него появилась Кайя - всё изменилось.
Когда у мужчины появилась Кайя, ей было всего 10 недель. К 2015 году овчарка прошла необходимое обучение - она знала, как разбудить хозяина, когда ему снились кошмары, и остановить его приступы тревоги. Если она подозревала, что Коул расстроен, она подпрыгивала и "целовала" его, чтобы успокоить. Обучение питомицы стоило немало - и не все ветераны могут позволить себе служебную собаку.
Поэтому Коул принял участие в запуске программы помощи ветеранам PAWS, которая предоставляет ветеранам служебных собак, если им это необходимо для борьбы с недугами. Он вместе с Кайей летал по разным городам, участвуя в мероприятиях и встречаясь с сенаторами. Ему удалось добиться введения новых правил в отношении ветеранов и служебных собак.
К сожалению, в конце 2022 года ветеринары диагностировали Кайе неизлечимый рак. Это случилось после того, как хозяин заметил странную шишку на лапе питомицы. Коул знал - пришло время прощаться. До этого Кайя летала на самолетах с владельцем 320 раз, включая поездки на мероприятия и встречи. Недавно собака совершила свой последний перелёт. Хозяин предупредил об этом экипаж - и пилот сделал объявление о том, что на рейсе присутствует "особый пассажир", рассказав о Кайе. Все пассажиры аплодировали геройской собаке.
Хозяин привёз питомицу в Даллас - место, где она родилась. Они провели весь день вместе, а на следующий день пришло время прощаться. Кайи больше нет, но она всегда останется героем в сердцах многих людей. "Она сделала меня лучшим человеком. И спасла мою жизнь," - сказал хозяин.
В самолёте пилот объявил, что Кайя присутствует на рейсе:
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Где боли нет и страха.
По мягким облачкам,
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