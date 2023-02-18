Служебную собаку ветерана проводили на последнем рейсе

К сожалению, в конце 2022 года ветеринары диагностировали Кайе неизлечимый рак. Это случилось после того, как хозяин заметил странную шишку на лапе питомицы. Коул знал - пришло время прощаться. До этого Кайя летала на самолетах с владельцем 320 раз, включая поездки на мероприятия и встречи. Недавно собака совершила свой последний перелёт. Хозяин предупредил об этом экипаж - и пилот сделал объявление о том, что на рейсе присутствует "особый пассажир", рассказав о Кайе. Все пассажиры аплодировали геройской собаке.