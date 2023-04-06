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Взрыв мозга: 9 фильмов-головоломок, которые разгадает не каждый

Взрыв мозга: 9 фильмов-головоломок, которые разгадает не каждый

Автор:
06 апреля 2023 09:31
Метки: Загадка   Фильмы-головоломки   актеры   кино   роль   съемка   фильм   фото   
1562
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Фильмы-головоломки — феномен, обострившийся в 1990-2000-х годах. Именно в это время сюжетов, где герой вовлекается в игру, где мерцает статус его вменяемости, где часто возникает недоверие к миру на экране или есть изломанная временная линия, становится особенно много.

Остров проклятых (2009)

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Вышедший в тот же год, что и нолановское «Начало», фильм Скорсезе (снова с Леонардо ДиКаприо в главной роли) породил немало фанатских теорий. Началась картина с приезда двух напарников Тедда и Чака на отдаленный остров, где расположена психлечебница для преступников. Задание полицейских заключалась в том, чтобы найти опасную беглянку Рейчел Соландо, однако очень скоро выяснилось, что у Тедда был личный мотив оказаться на острове: его жена погибла в пожаре, виновник которого находится в одном из корпусов больницы. В своем фильме Скорсезе создал замкнутое пространство, где герой мучается флэшбеками про концлагерь Дахау, грезит о жене, которая черным пеплом осыпается в его объятьях, где стеной льет дождь и в кадр то и дело врывается яркий свет. В этом странном детективе с переодеваниями и призраками, где увечье, сон и травму предлагается считать синонимами, истина оказывается для послевоенного человека слишком тяжелым бременем.

Случай (1987)

Картина польского классика, снятая в 1981 году, — пример того, что фильмы, которые называют головоломками, были и до 90-х. В ленте три части, и каждая начинается с того, что главный герой Витек бежит за уходящим поездом в Варшаву. В первый раз он успевает и становится коммунистом, который не без сочувствия относится к оппозиционерам, но не решается выйти из партии. Во второй ему не удается сесть на поезд, и он вливается в антикоммунистическое движение. В третий раз он снова опаздывает и встречает девушку, с которой строит семью, отказываясь занимать любую политическую позицию. Неожиданный финал фильма позволяет по-новому взглянуть на все происходящее в нем до этого момента. Лента была запрещена польскими властями на шесть лет, а затем вышла в цензурированном виде (одна из сцен до сих пор считается утерянной).


Час расплаты (2003)

Гонгконгский постановщик Джон Ву снял по произведению Филиппа К. Дика в начале нулевых боевик про инженера, который создает установку, способную заглянуть в будущее. Те три года, что Майкл Дженнингс занимался разработкой, были из его памяти стерты, а вместо обещанного гонорара он получил какой-то хлам в конверте: зажигалка, немодные очки, пачка сигарет, монета, бумажка из печенья с предсказанием и т.д. Однако, вскоре он выясняет, что все это он отправил себе сам и каждый из предметов пригодится ему в очень конкретный момент будущего. Не будем раскрывать к какому выводу приведут героя Бена Аффлека объекты из конверта, но крутая режиссура Джона Ву нисколько не уступает собственно поворотам сюжета. Он с легкостью и изобретательностью использует и полиэкран, и короткий монтаж, и голубые глаза Умы Турман. Не обходится и без излюбленного образа режиссера — спасительного белого голубя, который в решающий момент влетает в кадр на замедленной съемке. Тем, на кого произвело впечатление то, как в «007: СПЕКТРЕ» из пистолета сбивают вертолет, стоит увидеть, как герой Аффлека останавливает электрический поезд в метро с помощью скрепки.

Иллюзия полета (2005)

Пассажирский самолет отправляется из Берлина в Нью-Йорк. На борту Кайл Пратт подходит к проводникам и просит помочь отыскать ее ребенка, девочку шести лет. Когда совместные поиски ни к чему не приводят, мать закатывает скандал. Однако ни вещей дочери, ни талона у женщины нет, как нет и никаких данных о девочке в базе пассажиров. Фильм Роберта Швентке — хороший пример из целой подкатегории фильмов-головоломок, где героине никто не верит. Ее убеждают, что она обманывается (обычно насчет ребенка), но, преодолев момент слабости, она все же находит способ раскрыть заговор. Как раз самая жуткая сцена в «Иллюзии полета» — сцена с психотерапевтом, где женщина начинает сомневаться в происходящем. Но, к счастью, героиня Джоди Фостер быстро приходит в себя: хладнокровие, профессиональное знание устройства самолета и умение сломать нос плохому парню делают ее больше похожей на героиню не триллера, а боевика.

Лестница Иакова (1990)

Из-за боевого ранения во Вьетнаме Иаков Сингер возвращается обратно в Нью-Йорк. Страдая от тяжелого ПТСР, он постоянно думает о том, какие зверства происходили на фронте. Эти мысли смешиваются с воспоминаниями о сыне и жуткими галлюцинациями, и постепенно Иаков теряет связь с реальностью. Фильм входит в отдельную подкатегорию, где, как правило, по сюжету главный герой не понимает жив он или мертв. Сценарий Брюса Рубина, наполненный ветхозаветными аллюзиями и отсылками к Тибетской книге мертвых, бродил по Голливуду несколько лет. В разное время его предлагали Ридли Скотту и Сидни Люмету, но наконец он оказался в руках Эдриана Лайна, уже известного, прежде всего, лентой «Роковое влечение». В год выхода картина оказалась не очень успешной в прокате, зато обрела абсолютно культовый статус, повлияв на серию игр Silent Hill, фильмы «Шестое чувство» М. Найта Шьямалана и «Пиджак» Джона Мэйбери.

Беги, Лола, беги (1998)

Лола трижды бежит по улицам Берлина. В каждой из трех версий событий у нее всего лишь 20 минут, чтобы успеть найти круглую сумму денег для своего возлюбленного Манни, который попал в беду. Секунды проносятся в ее кислотно-красных волосах, любое ее действие, любой выбор на бешеном маршруте повлияют на результат. Немецкий режиссер Том Тыквер отринул мотивировки и поймал темп эпохи. В 1998 году фильм собрал массу наград, в том числе главную зрительскую награду кинофестиваля Санденс. Картину нередко сравнивают с вышеупомянутым «Случаем» Кесьлёвского, подчеркивая, что оба фильма исследуют роль случайности и воли в человеческой судьбе. В «Беги, Лола, беги» этот мотив обостряется в сцене в казино, где героиня, громким криком разбивает бокалы и заставляет шар рулетки приземлиться на нужное ей число.

Паук (2002)

Из поезда на Лондонском вокзале высаживается помятый, ущербного вида человек в четырех рубашках, пиджаке и плаще по имени Деннис Клег. Он 20 лет пробыл в дурдоме и теперь отправляется в специальный пансион. Клег начинает вспоминать мрачные события своего детства, в которых коренится травма, пустившая всю его жизнь по наклонной. Постепенно прошлое и настоящее переплетаются в паутине рефлексии главного героя о том, как сложилась его судьба. Главный ученый от кинематографа Дэвид Кроненберг с помощью точно протянутых нитей монтажных фраз вычертил последовательное превращение ребенка в того самого униженного Паука. Финальный твист как всегда в нашем списке заставляет взглянуть на происходящее под другим углом. Главную роль в этой идеально собранной, медленно-жуткой картине сыграл Рэйф Файнс. Фильм был показан на кинофестивале в Каннах в 2002 году и получил восхищенные отзывы критиков.

Детонатор (2004)

Дебютант Шейн Каррут снял «Детонатор» в 2004 году на 16 mm всего лишь за семь тысяч долларов у себя дома в Далласе и получил главный приз жюри американского кинофестиваля «Санденс». Прибавать к этим обстоятельствам массу комментариев, статей, сообщений в форумах, написанных об этом фильме с ненавистью или восхищением за все это время, и мы получим, вероятно, самый культовый фильм-головоломку. По сюжету двое друзей в гараже разрабатывают что-то вроде машины времени, которая может дать им все, чего бы они не пожелали. Однако они сталкиваются с последствиями своих экспериментов. История изобретателей настолько закручена и настолько беспощадна к зрителю в том, что касается использования научных теорий, что поход на YouTube за пояснительной бригадой почти неизбежен.

Донни Дарко (2001)

Еще один культовый дебют с «Санденса», как потом сам объяснял его режиссер, выстроен на идее пространственно-временной петли. Однако найти научные слова для происходящего на экране в этом шизоидном подростковом фильме значит упустить удовольствие от его странных мечтательных образов. В центре сюжета Донни Дарко (Джейк Джилленхол), старшеклассник, к которому является некто в костюме мягкого, но пугающе-зубастого кролика и предсказывает конец света. После этого Донни будет устраивать потопы, сжигать дома и смотреть «Зловещих мертвецов» в местном кинотеатре, а в конце окажется в нужное время и в нужном месте, чтобы на титрах пронзительно и точно заиграл кавер "Mad World".



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Метки: Загадка   Фильмы-головоломки   актеры   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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27k
Киры4 2 часа назад
Игры разума с Расселом Кроу.
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20k
nobody® 3 минуты назад
Случай (1987)
Описание напомнило "Осторожно, двери закрываются" (1997).
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188
armanski 11 минут назад
Счастливое число Слевина, Обыкновенные подозреваемые...
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4k
dangora Полчаса назад
Куб. Гиперкуб.
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23k
SolomonA Полчаса назад
"Шестое чувство". От финала просто охренел...
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1k
xannar 36 минут назад
Нормальная "головоломка" подразумевает наличие правильного логичного решения, а в большинство подобных фильмов (и книг) авторы сами не в курсе ))) Я не всё смотрела, но допустим в "Острове" правильного решения НЕТУ. Зрителю выдаётся смесь из взаимопротиворечащих доводов в пользу то одной, то другой версии - типа решайте сами что вам ближе, а всё что будет не вписываться - игнорируйте. А началась эта модная тенденция с книги Генри Джеймса "Поворот винта", которая написана от лица "ненадёжного рассказчика" (конечно же об этом явно не говорится, но имхо это единственное объяснения той мути, которая там творится - книга постоянно водит читателя за нос и заканчивается безо всяких объяснений - сплошное разочарование и потерянное время). Если хотите кино с необычной сюжетной линией и интересной неожиданной развязкой, советую посмотреть Игру, или Другие (с Николь Кидман) - вот это шикарные фильмы, очень и очень рекомендую!
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33k
Korolev 42 минуты назад
Мужик родил себя от себя. Вот это твист...
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3k
Александр 55 минут назад
А Бойцовский КЛУБ?
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15k
куджо Час назад
Другие с Кидман
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9k
krivsan 2 часа назад
фильм "Начало" Кристофер Нолан, до сих пор понять не могу
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10k
Мафусаил 2 часа назад
Многое что из этого смотрел, но... Лестница Иакова по мне так это просто шедевр...Хотя скорее всего я просто его увидел первым из этого списка...Кто не смотрел - очень советую.
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