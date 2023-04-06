Взрыв мозга: 9 фильмов-головоломок, которые разгадает не каждый

Картина польского классика, снятая в 1981 году, — пример того, что фильмы, которые называют головоломками, были и до 90-х. В ленте три части, и каждая начинается с того, что главный герой Витек бежит за уходящим поездом в Варшаву. В первый раз он успевает и становится коммунистом, который не без сочувствия относится к оппозиционерам, но не решается выйти из партии. Во второй ему не удается сесть на поезд, и он вливается в антикоммунистическое движение. В третий раз он снова опаздывает и встречает девушку, с которой строит семью, отказываясь занимать любую политическую позицию. Неожиданный финал фильма позволяет по-новому взглянуть на все происходящее в нем до этого момента. Лента была запрещена польскими властями на шесть лет, а затем вышла в цензурированном виде (одна из сцен до сих пор считается утерянной).

Час расплаты (2003)