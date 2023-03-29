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10 известных фильмов, которые первоначально были театральными постановками

10 известных фильмов, которые первоначально были театральными постановками

Автор:
29 марта 2023 09:01
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   съемка   театр   фильм   фото   
544
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27 марта отмечался всемирный день театра. Этот вид искусства на несколько сотен лет старше кино, поэтому именно он заложил практически все основы того, что мы видим в фильмах. Тем не менее, это совсем разные сущности, а пьеса и киносценарий являются заметно отличающимися друг от друга видами литературы.

В тонкости различий мы уходить не будем — вся эта вступительная часть была нужна, чтобы перейти к перечислению нескольких фильмов, которые изначально были пьесами и, соответственно, театральными постановками. А уже потом сюжеты переработали в сценарии, пригласили знаменитых киноактёров и сняли кинокартину.

Такое бывает не так часто, как может показаться, тем более, если не брать «Гамлета», а вспоминать только примеры из последних десятилетий.


Волшебная страна (2004)

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Фильм основан на пьесе Аллана Ни «Человек, который был Питером Пэном» (1998).


Чикаго (2002)

Фильм основан на одноимённом мюзикле Джона Кандера 1975 года, который в свою очередь написан по мотивам одноименной пьесы Морин Даллас Уоткинс 1926 года.


Шофёр мисс Дэйзи (1989)

Фильм основан на одноимённой пьесе Альфреда Ури 1987 года, за которую он получил Пулитцеровскую премию.


Отец (2020)

Фильм основан на одноимённой пьесе Флориана Зеллера 2012 года. Автор сам снял фильм, причём для него это был кинорежиссёрский дебют.


Мартовские иды (2011)

Фильм снят по мотивам пьесы Бо Уиллимона «Фаррагут-Норт» (2008).


Суровое испытание (1996)

Фильм основан на одноимённой пьесе Артура Миллера 1953 года. Главную роль исполнил актёр-перфекционист Дэниел Дэй-Льюис.


Фрост против Никсона (2008)

Фильм основан на одноимённой пьесе Питера Моргана 2007 года.


Ограды (2016)

Фильм основан на одноимённой пьесе Огаста Уилсона 1987 года, за которую автор получил Пулитцеровскую премию. Он же и написал сценарий фильма прямо перед своей смертью. Режиссёром и исполнителем главной роли стал Дензел Вашингтон.


Сомнение (2008)

Фильм основан на пьесе Джона Патрика Шэнли «Сомнение, притча» (2004). Драматург получил за неё Пулитцеровскую премию и сам же стал сценаристом и режиссёром фильма.


Два Папы (2019)

Фильм основан на пьесе «Папа» (2017), которую написал Энтони Маккартен. Он же написал сценарий фильма.

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Метки: актеры   кино   роль   съемка   театр   фильм   фото   
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volvulus 3 часа назад
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· · 50 минут назад
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Виталий Касандров Час назад
Мюзикл Чикаго да посмотрел,но не впечатлило, постановка известная но до Кошек или И.Х суперзвезда явно не дотягивает.
Остальное мимо.
Что касается Шекспира,Гоголя ,Булгакова то практически все их пьесы экранизировали а писались они для театра.
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