10 известных фильмов, которые первоначально были театральными постановками

В тонкости различий мы уходить не будем — вся эта вступительная часть была нужна, чтобы перейти к перечислению нескольких фильмов, которые изначально были пьесами и, соответственно, театральными постановками. А уже потом сюжеты переработали в сценарии, пригласили знаменитых киноактёров и сняли кинокартину.

Такое бывает не так часто, как может показаться, тем более, если не брать «Гамлета», а вспоминать только примеры из последних десятилетий.

Волшебная страна (2004)