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Интересные фотографии со съемок фильма "Смертельная битва"

Интересные фотографии со съемок фильма "Смертельная битва"

Автор:
27 марта 2023 09:40
Сообщество : Кино
Метки: Смертельная битва   актеры   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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Несмотря на то, что с момента выхода первого фильма "Смертельная битва" прошло уже 28 лет, он и по сей день остается культовой картиной, созданной по одноименной игре, и с выходом каждой новой экранизации, все сравнивают их именно с первой экранизацией Пола Андерсона.

И сегодня я хотел бы показать вам несколько интересных моментов со съемок, дабы показать, как создавался этот шедевр.

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Помните ту самую высокую лестницу, с которой покатились чемоданы Джонни Кейджа? Так вот, не такая уж она и высокая.

Конечно же все помнят, как Шанг Цун бился с младшим братом Лю Канга темной ночью. Хотя, погодите... Что-то здесь не так.

А вот и сами создатели оригинальной игры Джон Тобиас и Эд Бун. А обнимает их сам принц Горо.

Робин Шу и Бриджит Уилсон тренеруются перед съемкой финальной сцены.

Фото на память.

Что делает Саб-Зиро? Поглаживает своего главного врага или помогает ему поправить костюм? В общем, не такие уж они и враги.

Крис Касамасса - актер, сыгравший Скорпиона. Он же, кстати, играл Скорпиона и в сериале "Смертельная битва: Завоевание".

Могли ли вы себе представить, что Джонни Кейдж, Соня Блэйд, Лю Канг и Шанг Тсун будут позировать для фото, улыбаясь во все 32 зуба?

Видно, не такой уж Рейден и бог, раз ему нужны очки. А вот фото действительно классное.

Еще одно фото на память. Правда, все кроме Сони такие серьезные. Видимо, она очень рада, что ее спасли.

Шанг Тсун и Лю Канг - злейшие враги только в кино. Вы только гляньте, как мило улыбается Кэри-Хироюки Тагава (он же будущий гражданин России - Пантелеймон).

Принц Горо состоял из двух частей. За нижнюю часть, движения и нижнюю пару рук отвечал актер в надетом на него костюме. Верхняя часть костюма надевалась поверх актера и являлась аниматроникой. То есть за движения головы и верхних рук отвечали уже техники.

Кастинг для Бриджит Уилсон дался нелегко, но все же именно она заполучила роль Сони Блейд.

А вот и гадкая парочка...но только в кино. К сожалению, актер Тревор Годдард, сыгравший Кано, скончался в 2003 году в возрасте 40 лет. Кстати, он был не просто актером, но еще и профессиональным боксером.

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Метки: Смертельная битва   актеры   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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