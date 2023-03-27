Интересные фотографии со съемок фильма "Смертельная битва"

Несмотря на то, что с момента выхода первого фильма "Смертельная битва" прошло уже 28 лет, он и по сей день остается культовой картиной, созданной по одноименной игре, и с выходом каждой новой экранизации, все сравнивают их именно с первой экранизацией Пола Андерсона.