12 фильмов, в которых показаны события одного дня, происходящие в реальном времени

Не все фильмы показывают события многих дней, недель и месяцев. И даже лет. И даже десятилетий. А если это фантастика, и в сюжете присутствуем машина времени — то и столетий.

В противовес таким фильмам существуют те, которые рассказывают историю одного дня. Или даже нескольких часов. Или даже полутора часов, сколько длится среднестатистический фильм.

Одна эта фишка не всегда делаем фильмы автоматически гениальными, но мы собрали те, что точно достойны внимания.

Беги, Лола, беги (1998)