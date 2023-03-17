12 фильмов, в которых показаны события одного дня, происходящие в реальном времени

Перед вам те редкие фильмы, сценическое время которых равно реальному. Их специфика в том, что мы как будто видим трансляцию показываемых событий в прямом эфире.
Не все фильмы показывают события многих дней, недель и месяцев. И даже лет. И даже десятилетий. А если это фантастика, и в сюжете присутствуем машина времени — то и столетий.
В противовес таким фильмам существуют те, которые рассказывают историю одного дня. Или даже нескольких часов. Или даже полутора часов, сколько длится среднестатистический фильм.
Одна эта фишка не всегда делаем фильмы автоматически гениальными, но мы собрали те, что точно достойны внимания.
Беги, Лола, беги (1998)
Длительность фильма: 81 минута.
У главной героини есть совсем мало времени, чтобы добыть крупную сумму денег и спасти своего парня. Каждую секунду её отчаянных импровизаций мы видим на экране.
В последний момент (1995)
Длительность: 90 минут.
Дочь простого бухгалтера (и по совместительству Джонни Деппа) похищают на вокзале. Злоумышленники требуют выкуп в виде одного непростого дела — убийства губернатора. Герою дают револьвер и 90 минут времени.
Верёвка (1948)
Длительность: 80 минут.
Двое друзей убивают своего товарища за несколько минут до вечеринки, прячут труп в чемодане посреди гостиной, а после ведут себя перед гостями так, будто ничего не произошло. Пока одного из них не начинает мучать совесть.
Фильм одним из первых в истории снят с эффектом неделимого дубля. Несколько склеек маскируются с помощью наезда камеры на спины героев.
16 кварталов (2006)
Длительность: 102 минуты.
16 кварталов от полицейского участка до здания суда — именно такую дистанцию должны преодолеть детектив Джек Мосли (более известный как Брюс Уиллис) и важный свидетель Эдди Банкер. Как вы понимаете, сделать это оказалось не так уж и просто, раз этому перемещению посвящён целый фильм.
12 разгневанных мужчин (1957)
Длительность: 96 минут.
12 присяжных закрылись в совещательной комнате, чтобы вынести вердикт по делу, в котором всё понятно. Но так ли понятно, если на обсуждение понадобилось полтора часа, а мужчины из обычных превратились в разгневанных?
Собачий полдень (1975)
Длительность: 130 минут.
История одного ограбления. В один прекрасный бруклинский полдень трое (включая Аль Пачино) врываются в банк, но что-то сразу идёт не по плану.
Человек с Земли (2007)
Длительность: 87 минут.
Профессор университета переезжает в другой город и напоследок собирает своих коллег для прощальной вечеринки. На ней он внезапно признаётся, что бессмертен и гуляет по планете уже около 14 тысяч лет. (В фильме не показывают события всех 14 тысяч лет — только этой вечеринки.)
Перед закатом (2004)
Длительность: 80 минут.
Итана Хоук и Жюли Дельпи встречаются спустя 9 лет после событий первого фильма («Перед рассветом», 1995) и 80 минут гуляют по Парижу, зная, что скоро вновь расстанутся.
Резня (2011)
Длительность: 80 минут.
История одной родительской разборки. Две пары взрослых выясняют отношения после драки их детишек. Сначала цивилизованно, а потом по-всякому.
Телефонная будка (2002)
Длительность: 81 минута.
Неизвестный на другом конце провода больше часа держит Колина Фаррелла в будке, утверждая, что видит его через прицел своей снайперской винтовки. И даже приводит доказательства.
Перестрелка (2016)
Длительность: 91 минута.
Звёздный актёрский состав играет членов двух групп опасных людей, которые проворачивают сделку по продаже оружия на заброшенном заводе. Случается конфликт, и место торговли на полтора часа превращается в поле битвы.
Виктория (2015)
Длительность: 138 минут.
Молодая испанка, живущая в Берлине, соглашается на прогулку с местными ребятами, но в итоге оказывается втянута в криминальные разборки. Весь фильм снят одним непрерывным дублем.
А ещё у нас отдельный пост с фильмами, которые сняты с разными уникальными фишками, в числе которых эффект неделимого дубля и демонстрация событий в обратной последовательности (угадайте, что за фильм). Посмотрите, тут много интересного.
Источник:
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Тревожное воскресенье
Экипаж (большая часть фильма)