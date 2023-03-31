Тайна «мумии в хрустальном гробу», найденной в старом гараже

Всё, что связано с мумиями, обычно имеет отношение к очень далёким временам и древним цивилизациям. Поэтому известие о том, что в Сан-Франциско под полом гаража обнаружили гроб со стеклянными окошками и мумией внутри, прозвучало как минимум неожиданно.
Перед ним, во мгле печальной,
Гроб качается хрустальный,
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном.
В 2016 году при реконструкции старого гаража в Сан-Франциско рабочие обнаружили странный предмет, который при ближайшем рассмотрении оказался детским гробом необычной конструкции. Это был металлический ящик, напоминавший большую фигурную шкатулку, скреплённую ржавыми болтами и с двумя окошками из толстого стекла. Отвинтив болты и заглянув внутрь ящика, рабочие опешили — там лежало тело маленькой светловолосой девочки, почти не тронутое тлением.
Находка напугала жителей Сан-Франциско и озадачила учёных. Разгадать тайну необычного захоронения они смогли далеко не сразу.
Светловолосая девочка была одета в кружевное платье, волосы её были украшены лепестками лаванды, на груди лежал венок из голубых вьюнков, выложенный в виде креста. В руках у неё был крупный цветок сиреневого цвета.
И всё. Не было никаких деталей, которые помогли бы идентифицировать тело. Специалисты его осмотрели, описали и сфотографировали, затем составили протокол, поместили гроб с телом в деревянный ящик и... отдали хозяйке гаража Эрике Карнер. По закону, если смерть произошла не в результате преступления и родственники неизвестны, обязанности по погребению возлагаются на собственника земли, где было обнаружено тело.
Во время оформления документов полиция дала покойнице имя Ева. А Эрика Карнер назвала ребёнка Мирандой.
Но как гроб с мёртвой девочкой оказался под гаражом? В этом не было ничего удивительного: строение находилось на территории старого кладбища Одд Феллоуз, крупнейшего кладбища Сан-Франциско. Когда стремительно растущий мегаполис вплотную приблизился к кладбищу, большой городской погост был закрыт для захоронений — это произошло в 1890 году.
В 1923 году было принято решение о полном закрытии кладбища. Большинство останков было эксгумировано и захоронено в братских могилах, а некоторые тела были вывезены родственниками для перезахоронения. Гроб с маленькой девочкой явно забыли в неразберихе и он остался лежать в земле, отданной под застройку.
Исследователи взяли образцы тканей и волос Миранды-Евы, чтобы сделать анализ ДНК. К тому времени уже пришло время предать её земле, так как после разгерметизации гроба тело начало разлагаться и откладывать похороны дальше было невозможно. На могильном камне Миранды-Евы выбиты слова «Скорбим — значит помним».
Анализ тканей показал, что мать ребёнка родилась на Британских островах. Ещё более интересными оказались результаты исследования волос: выяснилось, что у девочки был дефицит белка и серьёзное недоедание. Исследователи предположили, что это состояние возникло в результате какой-то болезни или из-за количества лекарств, которые употреблял ребёнок.
Источник:
Но на этом дело не закончилось. Волонтёры исследовали городские архивы и нашли запись о захоронении двухлетней девочки, умершей от сильного истощения. Её звали Эдит Ховард Кук и она умерла в октябре 1876 года. Нашлись и имена родителей — Горацио Нельсон и Эдит Скауфи Кук. Исследователи сумели проследить родственные связи и даже нашли живых родственников «девочки из хрустального гроба»!
Вот так волонтёры и учёные смогли разгадать тайну загадочного захоронения и вернуть имя девочке, которая ушла из жизни почти 150 лет назад.
Ещё несколько веков назад бальзамировать тела умерших детей было нормальной практикой. Одна из таких мумий хранится в палермских катакомбах капуцинов. Розалия Ломбардо, дочь сицилийского чиновника, умерла от пневмонии в 1920 году. Тело девочки так хорошо сохранилось, что её прозвали «Спящей красавицей».
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Парень нашел на помойке «чемодан безумца», и никто не может объяснить содержимое
- Артефакты древности и необычные предметы, случайно обнаруженные людьми
- 9 мировых тайн и загадок, которые до сих пор будоражат умы
- Тайна жуткой мумифицированной «русалочки» из Японии наконец раскрыта
- 15 преступлений, природных аномалий и прочих загадок, которые до сих пор не удалось разгадать