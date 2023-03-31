Тайна «мумии в хрустальном гробу», найденной в старом гараже

Светловолосая девочка была одета в кружевное платье, волосы её были украшены лепестками лаванды, на груди лежал венок из голубых вьюнков, выложенный в виде креста. В руках у неё был крупный цветок сиреневого цвета.





И всё. Не было никаких деталей, которые помогли бы идентифицировать тело. Специалисты его осмотрели, описали и сфотографировали, затем составили протокол, поместили гроб с телом в деревянный ящик и... отдали хозяйке гаража Эрике Карнер. По закону, если смерть произошла не в результате преступления и родственники неизвестны, обязанности по погребению возлагаются на собственника земли, где было обнаружено тело.





Во время оформления документов полиция дала покойнице имя Ева. А Эрика Карнер назвала ребёнка Мирандой.