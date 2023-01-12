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В Мексике заметили неопознанный объект прямо над вулканом Попокатепетль

В Мексике заметили неопознанный объект прямо над вулканом Попокатепетль

Автор:
12 января 2023 16:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вирусный снимок   загадки   и такое бывает   извержение вулкана   мексика   неопознанный летающий объект   неопознанный объект   нло   странности   тайны   
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В социальных сетях появилась фотография из Мексики, на которой виден некий объект, парящий над действующим вулканом Попокатепетль. Интересно, что сообщения об НЛО, влетающих в кратер этого вулкана, появляются с завидной регулярностью последние лет десять.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вирусный снимок   загадки   и такое бывает   извержение вулкана   мексика   неопознанный летающий объект   неопознанный объект   нло   странности   тайны   
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15  комментариев
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2k
MPEG-8 Час назад
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18k
Алексей 24 минуты назад
Не парьтесь. Это снова прилетели пиндосов уничтожать. ))
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7k
Invertor Полчаса назад
Мексике надо с Исландией чемпионат мира проводить по самым непроизносимым названиям. Попокатепетль vs Эйяфьятлайокудль.
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40k
turyst 48 минут назад
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16k
Bill 50 минут назад
Пришельцы: "Вы нас заметили, и теперь нам прийдется вас всех убить"
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5k
sedoisever 51 минуту назад
Странный объект в небе выглядел как НЛО? Т.е. НЛО выглядел, как НЛО? Поразительно...
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5k
saliamnn 54 минуты назад
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59k
pynh Час назад
у меня такие же фотки когда козявки на камере засыхают
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17k
Роберт Шекли Час назад
Я один прочитал Попокапатель?
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2k
poбт Час назад
3.14здеж, все знают что на глобусе пришельцев только сша
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1k
Максим Макашев Час назад
"Мексиканские уфологи утверждают, что в центре вулкана проходят встречи инопланетян"
*****************
ну, вы поняли меня, мужики-инопланетяне?
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