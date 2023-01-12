В Мексике заметили неопознанный объект прямо над вулканом Попокатепетль

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В социальных сетях появилась фотография из Мексики, на которой виден некий объект, парящий над действующим вулканом Попокатепетль. Интересно, что сообщения об НЛО, влетающих в кратер этого вулкана, появляются с завидной регулярностью последние лет десять.
Снимок был сделан Луисом Герра рано утром в воскресенье. Луис живет со своей девушкой Карлой Гарсия в Атлиско, штат Пуэбла, и с их участка открывается хороший вид на вулкан.
Луис любит фотографировать и его внимание в то утро было привлечено не только очередным пепловым выбросом вулкана, но и полной луной, "касающейся" его левого склона.
Луис любит фотографировать и его внимание в то утро было привлечено не только очередным пепловым выбросом вулкана, но и полной луной, "касающейся" его левого склона.
Снимок удался и Луис отправил его Карле, а она выложила в соцсети. И подписчики обратили ее внимание на объект, похожий на летающую тарелку и парящий над кратером.
Карла Гарсия и Луис Герра
Скоро Карлу просто завалили сообщениями и друзья, и незнакомцы в соцсетях. Все писали о том, что видят на фотографии что-то похожее на внеземной объект.
«Поскольку мой парень не любитель социальных сетей, я спросила его, могу ли я загрузить его фото в Twitter, и он согласился», — рассказала Карла.
Она отметила местного репортера, который поделился изображением, и очень скоро оно стало вирусным.
«Поскольку мой парень не любитель социальных сетей, я спросила его, могу ли я загрузить его фото в Twitter, и он согласился», — рассказала Карла.
Она отметила местного репортера, который поделился изображением, и очень скоро оно стало вирусным.
Карла Гарсия рассказала журналистам, что они с Луисом увлеклись фотографией с тех пор, как переехали жить в Атлиско. Их дом находится недалеко от действующего вулкана Попокатепетль. А его просто нельзя не фотографировать и не снимать на видео!
Удивительно, но факт: об НЛО над этим вулканом ходят слухи уже давно. Мексиканская государственная телекомпания Televisa даже показала в своем эфире ролик, на котором видно, как несколько НЛО влетают в кратер и исчезают в жерле. И таких сообщений было множество, но тайна странных светящихся точек до сих пор не разгадана. Мексиканские уфологи утверждают, что в центре вулкана проходят встречи инопланетян.
К слову, района вулкана Попокатепетль не единственное место, где случайные очевидцы наблюдали НЛО. В октябре прошлого года житель восточно-центрального штата Идальго сообщил о том, что видел нечто необычное в небе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Мексика-то прям рядом с США.
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ну, вы поняли меня, мужики-инопланетяне?