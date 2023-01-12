В Мексике заметили неопознанный объект прямо над вулканом Попокатепетль

Скоро Карлу просто завалили сообщениями и друзья, и незнакомцы в соцсетях. Все писали о том, что видят на фотографии что-то похожее на внеземной объект.



«Поскольку мой парень не любитель социальных сетей, я спросила его, могу ли я загрузить его фото в Twitter, и он согласился», — рассказала Карла.



Она отметила местного репортера, который поделился изображением, и очень скоро оно стало вирусным.