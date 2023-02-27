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9 мировых тайн и загадок, которые до сих пор будоражат умы

9 мировых тайн и загадок, которые до сих пор будоражат умы

Автор:
27 февраля 2023 22:05
Сообщество : Исторические факты
Метки: Будоражат   домыслы   загадки   мировые   тайны   ум   
1547
10

Наша планета полна неразгаданных тайн. Конечно кажется странным, что загадки все еще существуют, даже несмотря на развитие науки и передовых технологий. Многие сложные задачи обросли домыслами и различными теориями, а некоторые превратились в легенду. В этом посте вы вспомните некоторые из неразрешимых ребусов человечества.

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Метки: Будоражат   домыслы   загадки   мировые   тайны   ум   
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3  комментария
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8k
au3 13 минут назад
"Надпись Шагборо"

Ойблин все бьются над значением надписи типа "первые буквы фразы " "Ипал Я Вас Мадам Два Раза В Неделю С Удовольствием"
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16k
Андрей 6 минут назад
Эдгар По был хроническим запойным алкоголиком, судя по всему писателя посетила белочка, и никакой мировой тайны или загадки тут нет.
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2k
Vovan Petroff 10 минут назад
Без бутылки не разберёшься.
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