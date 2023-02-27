9 мировых тайн и загадок, которые до сих пор будоражат умы

Когда-то майя были самой развитой цивилизацией во всем мире. Её древние города, расположенные в Мексике и Гондурасе, до сих пор сохранились и их ежегодно посещают тысячи туристов. Однако до сих пор непонятно, куда исчезла цивилизация майя. Все люди одновременно покинули свои дома, и больше никогда не возвращались обратно, и постепенно всё поглотили джунгли. Этот факт до сих пор является величайшей тайной человечества.