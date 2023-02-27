9 мировых тайн и загадок, которые до сих пор будоражат умы

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Наша планета полна неразгаданных тайн. Конечно кажется странным, что загадки все еще существуют, даже несмотря на развитие науки и передовых технологий. Многие сложные задачи обросли домыслами и различными теориями, а некоторые превратились в легенду. В этом посте вы вспомните некоторые из неразрешимых ребусов человечества.
Надпись Шагборо
Английский памятник 18 века вызывает множество вопросов у тысяч людей с тех пор, как был обнаружен 250 лет назад. На памятнике можно увидеть последовательность букв, которые, по-видимому, не имеют никакого смысла. Многие исследователи пытались разгадать загадку надписи, они выдвигали различные версии вплоть до указания местонахождение Святого Грааля или тайника рыцарей-тамплиеров.
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Таосский гул
В течение 20 лет странный гул сводит с ума жителей города Таос в Мексике. Гул, который можно определить как низкочастотный звук, слышат в основном только местные жители. Ученые выдвигали различные теории, начиная от секретных экспериментов по контролю над разумом и активности НЛО, и заканчивая движением литосферных плит.
Цивилизация майя
Когда-то майя были самой развитой цивилизацией во всем мире. Её древние города, расположенные в Мексике и Гондурасе, до сих пор сохранились и их ежегодно посещают тысячи туристов. Однако до сих пор непонятно, куда исчезла цивилизация майя. Все люди одновременно покинули свои дома, и больше никогда не возвращались обратно, и постепенно всё поглотили джунгли. Этот факт до сих пор является величайшей тайной человечества.
Сигнал из космоса "Вау!"
Хотя это может показаться чем-то, что происходит только в фильмах, поиски инопланетян и внеземной жизни сегодня широко распространены. В 1977 году внезапный высокочастотный радиосигнал был зафиксирован радиотелескопами, направленными в космос. Необъяснимый сигнал длился 72 секунды и известен как “Вау!” из-за пометки, которую рабочий Джерри Р. Эман сделал на бумаге после регистрации сигнала. С тех пор подобных сигналов не поступало, хотя ученые продолжают искать внеземную жизнь.
Рукопись Войнича
Рукопись Войнича до сих пор считают самым загадочным манускриптом в мире. Он был написан в средневековье, но получил известность, когда был приобретен литовским специалистом по древним книгам в 1912 году. В рукописи были изображены неизвестные растения, и тексты, написанные на непонятном языке. Рукопись была предметом интенсивных исследований многочисленных профессиональных криптографов и криптографов-любителей, но до сих пор учёные не разгадали загадочную книгу.
Туринская плащаница
Туринская плащаница - это кусок льняной ткани, на котором хранится отпечаток лица и тела, израненного характерными отметинами распятия. Никто на самом деле не знает, откуда взялась эта ткань и кто её обнаружил, однако всегда предполагалось, что это плащаница, в которую был завернут Иисус Христос во время его погребения, согласно Евангелия. Хотя ученые годами исследовали плащаницу, однозначного ответа до сих пор нет.
Ронго-ронго
Это система письма на деревянных табличках, обнаруженная на острове Пасхи и вырезанная обсидиановыми наконечниками. Некоторые авторы утверждают, что это единственная структурированная форма письма во всей Океании. Хотя символы остаются неразгаданными, многие ученые считают, что эти таблички могут скрывать секрет внезапного краха цивилизации острова Пасхи.
Стоунхендж
Метод строительства и значение Стоунхенджа на юге Англии до сих пор ускользают от исследователей. Несмотря на то, что некоторые ученые считают, что массивные каменные сооружения были воздвигнуты как языческий памятник, нет никаких последовательных свидетельств, объясняющих, как удалось работать с камнями такой величины или для какой цели они были установлены таким образом.
Последний день Эдгара Аллана По
Перед своей смертью в 1849 году, знаменитый американский писатель ужасов исчез. 3 октября По был найден в полном бреду, когда бродил по улицам Балтимора в чужой одежде. Эдгар По умер до того, как смог связно объяснить, что с ним произошло, и с тех пор люди пытаются восстановить историю его исчезновения.
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