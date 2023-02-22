Тайна жуткой мумифицированной «русалочки» из Японии наконец раскрыта

Исследователи из Университета науки и искусств Курасики (KUSA) провели углублённый анализ артефакта, хранящегося в храме Эндзюин в городе Асакучи (Япония). Это мумия необычного существа 30 сантиметров в длину, с чешуйчатым рыбьим хвостом, головой, похожей на человеческую, и двумя руками. Учёные тщательно изучили её состав, просветив насквозь, и обнародовали результаты.
В японской мифологии упоминаются нингё — существа, обитающие в воде. Те же русалки, только не такие красивые. А ещё их мясо и кости обладают целительными свойствами.
Неизвестно, как мумия нингё попала в храм Эндзюин. Но вместе с ней хранится рукописный документ, датируемый 1903 годом, в котором сказано, что русалку поймали рыбаки в префектуре Коти в 1736–1741 годах.
В храмах и музеях Японии сохранилось несколько подобных мумий нингё и в основном они относятся к периоду Эдо (1603-1868). Учёные решили изучить хотя бы одну из них и обратились за разрешением к настоятелю храма Эндзюин.
Это разрешение было им дано и они занялись исследованием высушенного существа в феврале 2022 года. Учёные провели визуальный осмотр, сделали рентген, компьютерную томографию, анализ ДНК, изучили объект с помощью электронного микроскопа и радиоуглеродного датирования.
Теперь они с абсолютной уверенностью могут заявить, что знают, из чего состоит эта «русалочка».
Первое, что бросилось им в глаза, — это полное отсутствие скелета в верхней части существа. Обычно фальшивые мумии русалок, эти жутких Франкенштейнов, мастерили, соединяя останки обезьян и рыб. Но в этом случае можно было говорить только о хвосте рыбы, там скелет имелся. А наверху-то что?
Сканирование показало, что объект сделан из ткани, хлопка и бумаги, покрытых смесью пасты из древесного угля и песка. Голова в основном состоит из хлопка и покрыта чем-то вроде гипса. Волосы на голове — шерсть животных, а чешуя — от двух видов рыб. Верхняя часть тела покрыта кожей рыбы-фугу, а нижняя — чешуей одного из видов горбыля. Ногти на пальцах рук сделаны, по всей вероятности, из рога животного, а челюсть с острыми зубками раньше принадлежала какой-то плотоядной рыбе.
Радиоуглеродный анализ некоторых рыбьих чешуек опроверг легенду, изложенную в записке, что хранится в ящике с мумией. Он показал, что искусная поделка была создана лишь в конце 1800-х годов.
И всё же, несмотря на «срыв покровов», мумия нингё остаётся ценным артефактом и будет возвращена в храм, где её продолжат охранять и почитать.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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И тут обман.
Фугу не рыба, а блюдо из некоторых видов рыб семейства иглобрюхих.
В общем, не помню уж точно, но смыл в том, что в храме господнем много же всякого представлено всякие конфесии. Эдакое общежитие для разных церквей. Ну и естественно, кто-то должен ворота то открывать, кому ключи отдать? Привилегий не должно быть ни у кого. Поэтому ключи, находятся вообще у какого-то левого чувака, которому вообще пофиг на все религии и веры. Иногда говорит, он бухает, приходит непонятно в чём и вообще ужасает своим видом, хотя люди приезжающие, думают что это должен быть кто-то особенный.
Ну и естественно внутри всё примерно точно так же. Для фанатиков, может и ценно, а так, уровень вот этой вот мумии)
Вот к примеру фото от туда)
Но от, - "от туда" - глаз у меня задергался.
Пожалуйста, не делай больше так.