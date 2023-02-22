Тайна жуткой мумифицированной «русалочки» из Японии наконец раскрыта

В японской мифологии упоминаются нингё — существа, обитающие в воде. Те же русалки, только не такие красивые. А ещё их мясо и кости обладают целительными свойствами.

Неизвестно, как мумия нингё попала в храм Эндзюин. Но вместе с ней хранится рукописный документ, датируемый 1903 годом, в котором сказано, что русалку поймали рыбаки в префектуре Коти в 1736–1741 годах.